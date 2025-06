Musk dará de baja un desarrollo clave para la NASA en medio de las amenazas de Trump contra SpaceX

FOTO DE ARCHIVO: Elon Musk, CEO de SpaceX, habla después de presentar la nave espacial Dragon V2 en Hawthorne, California, el 29 de mayo de 2014 (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El magnate y consejero delegado de la aeroespacial SpaceX, Elon Musk, anunció este jueves que dará de baja a la aeronave Dragon, usada por Estados Unidos para transportar material y personas a la Estación Espacial Internacional (EEI), en medio de su ruptura con el Gobierno de Donald Trump.

La decisión fue anunciada por el propio Musk en X en respuesta a una publicación de Trump donde amenazó con poner fin a los contratos que Musk tiene con el Gobierno federal.

“La mejor manera de ahorrar dinero de nuestros presupuestos (del Estado) es acabar con los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. Siempre me sorprendió que (Joe) Biden no lo hubiera hecho”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Washington depende enteramente de la aeronave Dragon para transportar personal y objetos hacia la EEI. Más recientemente, en marzo de este año, EEUU utilizó esta cápsula para traer de vuelta a los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams después de que estos pasaran meses sin poder regresar a la Tierra.

SpaceX es uno de los principales contratistas de la NASA y ha recibido más de 17.000 millones por parte del Gobierno federal en los últimos diez años.

Trump y Musk estuvieron enfrascados en una batalla pública este jueves, con una serie de publicaciones y amenazas cruzadas en redes sociales que marcaron un dramático final a su relación.

La semana pasada, Musk dejó su cargo como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de liderar el recorte del gasto público en el Gobierno de Trump, por las discrepancias con el plan fiscal del republicano.

EEUU utilizó esta cápsula para traer de vuelta a los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams (NASA/Handout via REUTERS)

Aunque ambos escenificaron una salida amistosa en un acto ante la prensa el viernes pasado en la Casa Blanca, Musk ha incrementado las críticas contra Trump y el republicano se declaró este jueves “muy decepcionado” con esta actitud.

“Mira, Elon y yo teníamos una relación excelente. No sé si la seguiremos teniendo”, dijo Trump en el Despacho Oval. “Dijo cosas muy bonitas sobre mí, y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado de Elon. Le he ayudado mucho”.

Trump también afirmó que los ataques feroces de Musk contra el proyecto de ley se debieron a la propuesta de eliminar los créditos fiscales al consumo para vehículos eléctricos. Musk, director ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, ha declarado su oposición al proyecto de ley porque incrementará el déficit federal.

Trump sugirió que Musk, quien recibió una despedida llena de elogios de Trump la semana pasada después de supervisar su campaña de reducción de costos de la burocracia federal, estaba molesto porque extrañaba trabajar para Trump.

“No es el primero”, dijo Trump. “Hay gente que deja mi administración... y luego, en algún momento, la extrañan muchísimo, y algunos la aceptan y otros, incluso, se vuelven hostiles”.

Mientras Trump hablaba, Musk escribió en X: “Slim Beautiful Bill para la victoria”, una referencia al título oficial del proyecto de ley, “Big Beautiful Bill Act”.

(Con información de EFE y Reuters)