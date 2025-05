Estados Unidos estudia extender las sanciones sobre el sector tecnológico chino en medio de las tensiones comerciales

EEUU estudia extender las sanciones sobre el sector tecnológico chino en medio de las tensiones comerciales (REUTERS)

Estados Unidos está estudiando extender las sanciones ya vigentes sobre el sector tecnológico chino, en medio de las tensiones comerciales reflotadas en las últimas horas.

“Hay medidas que ya se han tomado, hay medidas que se están tomando, hay medidas que se están considerando. Sería increíblemente imprudente para China continuar por este camino y no buscar, en su lugar, el camino de la cooperación (ya que) eso abre todo tipo de acciones para que Estados Unidos garantice el cumplimiento en el futuro”, dijo el subjefe de gabinete de política de Donald Trump, Stephen Miller.

Pese a que no entró en detalles en qué opciones estaría evaluando la Casa Blanca, un funcionario del Gobierno reveló que se está considerando extender las regulaciones del sector tecnológico chino a las filiales de las empresas sujetas a estas restricciones, posiblemente a partir de junio.

Así, la norma impondría requisitos de licencia a las transacciones con empresas cuya propiedad mayoritaria pertenezca a firmas ya afectadas y permitiría evitar que se eludan las limitaciones estadounidenses, mediante la creación de filiales.

Huawei sería una de las firmas alcanzadas por la nueva medida estadounidense (REUTERS)

Se aplicaría bajo el umbral de propiedad del 50% las compañías incluidas en la lista de entidades, de usuarios finales militares y de naciones especialmente designadas, y alcanzaría a algunas de las mayores empresas de producción de semiconductores como Huawei Technologies y Yangtze Memory Technologies.

La nueva norma bajo evaluación de la Casa Blanca y el Departamento del Comercio amenaza con agravar aún más las tensiones entre los países, las dos mayores economías del mundo, en medio de acusaciones de Trump contra su par, Xi Jinping.

Tras la escalada que dejó la imposición de aranceles estadounidenses y las tasas en represalia que Beijing anunció, las partes se reunieron en mayo en Ginebra para retomar el diálogo y resolver la cuestión por la vía diplomática.

Durante estos encuentros, se acordó reducir los aranceles del 145% al 30% en el caso de Estados Unidos, y del 125% al 10% en el caso de China, por un período de 90 días, durante los cuales se seguiría negociando.

A mediados de mes, Estados Unidos y China acordaron una reducción de los aranceles por un período de 90 días (REUTERS)

Sin embargo, este viernes Trump sorprendió al acusar a Xi de haber violado este acuerdo, aunque no precisó ni cómo ni cuándo fue.

“Hace dos semanas, China corría un grave peligro económico. Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense (...) Muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, ‘disturbios civiles’. Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, para ellos, no para nosotros”, comenzó escribiendo el presidente en su cuenta de Truth Social.

“Llegué a un acuerdo rápido para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy mala (...) Todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad (...) La mala noticia es que China, quizás no sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo con nosotros. ¡Adiós a la buena gente!“, señaló a continuación.

Trump acusó a China de haber violado el acuerdo que permitió rebajar los aranceles comerciales (REUTERS)

Pocas horas antes de este mensaje, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había reconocido que, pese al optimismo inicial, de momento las negociaciones “están un poco estancadas” y sugirió una llamada telefónica entre los mandatarios destrabarlas.

“Creo que, dado el tamaño y la complejidad de las negociaciones, esto va a requerir que ambos líderes intervengan”, dijo en diálogo con la cadena Fox News.

(Con información de Bloomberg y Reuters)