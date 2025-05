Donald Trump acusó a China de haber violado el acuerdo que permitió rebajar los aranceles comerciales

El presidente de EEUU, Donald Trump (REUTERS/Leah Millis)

El presidente norteamericano, Donald Trump, acusó este viernes a China de violar el acuerdo comercial al que llegó con Estados Unidos para rebajar los altos aranceles impuestos por Washington y gracias al que, según el mandatario, Beijing se había salvado “de una situación muy mala”.

“Hace dos semanas, China corría un grave peligro económico. Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, que es, por mucho, el número uno del mundo. En efecto, abandonamos bruscamente las relaciones con China, y fue devastador para ellos. Muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, ‘disturbios civiles’. Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, para ellos, no para nosotros", comenzó el mandatario en su red Truth Social.

Y siguió: “Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy mala, y no quería que eso sucediera. Gracias a este acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad. ¡Todos estaban contentos! ¡Esa es la buena noticia! La mala noticia es que China, quizás no sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo con nosotros. ¡Adiós a la buena gente!“.

El mensaje de Donald Trump

Wall Street reaccionó mixto ante la escalada de tensión. Hacia las 14:40 GMT, el S&P 500 cae un 0,10%, el Dow 30 sube un 0,09%, el Nasdaq cae un 0,29% y el Russell 2000 desciende un 0,82%.

Trump no especificó en su publicación las condiciones en las que China violó el acuerdo alcanzado dos semanas antes, el segundo que la Administración cerró con un gobierno extranjero tras la imposición de aranceles globales, después del alcanzado con el Reino Unido.

Ambas potencias económicas pactaron una tregua en su guerra arancelaria, que rebajó del 145% al 30% los gravámenes estadounidenses sobre productos chinos, mientras que Pekín disminuyó los impuestos sobre Washington del 125% al 10%.

Según el acuerdo, estas condiciones se mantendrían por tres meses en lo que delegaciones de ambos países negocian un pacto más duradero, aunque analistas afirman que probablemente no garantizará una reconciliación completa entre las dos naciones.

Estas nuevas declaraciones de Trump arrojan más incertidumbre sobre el proceso de diálogo comercial entre Pekín y Washington, que en recientes días ha anunciado que revocará visados a estudiantes chinos con vínculos al Partido Comunista de ese país, algo que podría afectar a miles de alumnos en EEUU.

Una persona compra salsas en Sun Vin Grocery, en Chinatown, Nueva York, Estados Unidos. 16 de abril de 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

Datos de inflación

Datos publicados este viernes revelaron que la inflación PCE (siglas en inglés del Índice de Precios de los Gastos de Consumo Personal), preferida de la Reserva Federal, se desaceleró a una tasa anual de 2,1% en abril, quedando por debajo de las expectativas. La medida básica de inflación PCE también resultó inferior a los pronósticos.

En el segmento de bonos, los rendimientos del Tesoro a 10 años se ubicaron en 4,423% sin variaciones relevantes. Las acciones tecnológicas chinas cedieron terreno en medio de las recientes declaraciones oficiales, mientras las expectativas de un acuerdo comercial perdieron fuerza.

En el mercado de las criptomonedas, el bitcóin descendió por debajo de los 106.000 dólares. Por el lado del petróleo, los futuros bajaron a la espera de una reunión de la OPEP+, en la que podría definirse un aumento en la producción a partir de julio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un evento para anunciar aranceles en el Rosedal de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)

Donald Trump celebró la reactivación de sus aranceles recíprocos

El presidente de Estados Unidos celebró este jueves la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de suspender temporalmente una sentencia que bloqueaba la mayor parte de los aranceles que ha impuesto durante su gobierno. Al mismo tiempo, arremetió contra los jueces que emitieron ese fallo, a quienes acusó de causar un “grave daño” al país con un dictamen “horrible” y motivado políticamente.

“El Tribunal de Comercio Internacional (CIT) dictó una sentencia increíblemente desfavorable para Estados Unidos en relación con unos aranceles que se necesitaban desesperadamente, pero, afortunadamente, el pleno de los once jueces del Tribunal de Apelación del Circuito Federal acaba de suspender la orden”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El fallo del CIT cuestionaba la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente, argumentando que excedió sus atribuciones constitucionales al imponerlos sin la aprobación del Congreso. Los jueces consideraron que esa medida violaba el principio de separación de poderes, al asumir una función que corresponde al Poder Legislativo.

Trump rechazó este argumento y defendió su autoridad para proteger los intereses económicos del país sin depender del Congreso. “Se debe permitir al presidente proteger a Estados Unidos de aquellos que le están causando daño económico y financiero”, declaró, señalando a sus opositores como “buscavidas de trastienda”.

Según Trump, la paralización de los aranceles favorece a actores extranjeros en detrimento de Estados Unidos. “Está siendo aclamada en todo el mundo por todos los países, excepto por Estados Unidos”, dijo. Y advirtió que, si se formalizara el fallo, sería “la sentencia financiera más dura que se nos haya impuesto jamás como nación soberana”.