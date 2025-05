El rapero Rod Wave, intérprete de la banda sonora de Sinners, se entregó a las autoridades de Georgia

Rod Wave enfrenta múltiples cargos en Georgia por un incidente envuelto en detalles aún no esclarecidos por las autoridades. (Instagram/@rodwave)

El rapero Rod Wave, cuyo nombre real es Rodarius Green, enfrenta más de una docena de cargos en el estado de Georgia, algunos de ellos relacionados con el uso de un arma de fuego.

Según informó The Associated Press, Green se entregó voluntariamente a la Oficina del Sheriff del Condado de Fulton el martes.

En cumplimiento de órdenes judiciales emitidas tras un incidente ocurrido el pasado 21 de abril en el suburbio de Milton, al norte de Atlanta.

El incidente en la casa del rapero

Los registros policiales señalan que en el lugar hubo disparos y daños, pero no acusan directamente a Green de estos hechos. (Instagram/@rodwave)

De acuerdo con un informe policial obtenido por el medio, los agentes acudieron a una vivienda en una de las comunidades más exclusivas de Georgia tras recibir una llamada al 911 que reportaba un posible altercado doméstico.

Un vecino informó haber escuchado gritos y visto a una mujer llorando. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron señales de un robo no denunciado previamente, así como disparos de arma de fuego.

Entre los hallazgos se incluyeron vehículos de lujo con impactos de bala, una caja fuerte vaciada y una ventana rota con un martillo cercano. También se localizó una pistola Glock negra en la propiedad.

Los cargos en contra de Green

Rod Wave se entregó voluntariamente a las autoridades del condado de Fulton y fue liberado bajo fianza el mismo día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cargos presentados contra Green incluyen agresión con agravantes, conspiración para cometer un delito grave, daños a la propiedad, apuntar con un arma a alguien, manipulación de pruebas y obstrucción a la ley, según los registros de la Cárcel del Condado de Fulton.

No obstante, los abogados del rapero, Drew Findling y Marissa Goldberg, han negado categóricamente las acusaciones, afirmando que Green fue víctima de un robo y no cometió ningún delito. En una declaración a The Associated Press, los abogados señalaron: “Es incomprensible que se le acusara a raíz de esta situación. Esto se resolverá sin duda a favor del Sr. Green”.

El informe inicial de la policía no identifica a ningún sospechoso que pudiera haber ingresado a la vivienda, vaciado la caja fuerte o disparado a los vehículos. Tampoco acusa directamente a Green de haber cometido estos actos.

Según el testimonio de la novia del rapero, al regresar a la casa encontró señales de un asalto, incluyendo una ventana rota y una caja fuerte arrastrada y vaciada en el sótano. Green, quien residía en la propiedad, fue liberado bajo fianza el mismo día de su entrega.

La trayectoria musical de Rod Wave

Rod Wave es conocido por su estilo soul-trap y éxitos que lo llevaron a liderar varias veces el ranking de Billboard. (Instagram/@rodwave)

Rod Wave, de 26 años, es un artista originario de San Petersburgo, Florida, conocido por su estilo musical que combina elementos de R&B y rap, denominado soul-trap. Su carrera ha sido destacada por múltiples éxitos, incluyendo 11 sencillos certificados platino por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA).

Además, cuatro de sus seis álbumes han alcanzado el número uno en la lista Billboard de los mejores álbumes de R&B/hip-hop, entre ellos su más reciente trabajo, “Last Lap”, lanzado en 2024. Este año también participó en la banda sonora de la película “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, con el tema “Sinners”, que recibió elogios tanto de la crítica como del público.

Green ha enfrentado problemas legales en el pasado

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de su éxito en la industria musical, Green ha enfrentado problemas legales en el pasado. En 2022, una exnovia lo acusó de agresión doméstica, alegando que el rapero había ingresado a su casa en el área de Orlando y la había estrangulado mientras sus hijos estaban en otra habitación. Sin embargo, los fiscales desestimaron el caso, argumentando que no era adecuado para ser procesado.

El caso actual contra Green ha generado atención tanto por la gravedad de los cargos como por las circunstancias que rodean el incidente.

Los vehículos de lujo encontrados en su domicilio

Según los registros policiales, los vehículos encontrados en la propiedad, un Mercedes dorado y un Rolls-Royce negro, presentaban múltiples impactos de bala. Además, los agentes destacaron que la caja fuerte vaciada en el sótano había sido arrastrada por el suelo, lo que refuerza la hipótesis de un robo. Sin embargo, los detalles sobre cómo estos hechos derivaron en las acusaciones contra Green no han sido esclarecidos por las autoridades.

El desarrollo de este caso será clave para determinar si las acusaciones contra el rapero tienen fundamento o si, como sostienen sus abogados, se trata de un malentendido en el que Green es una víctima más de los hechos ocurridos en su residencia.