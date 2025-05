Más de 12.000 pollitos fueron abandonados en un camión del Servicio Postal; ahora buscan un hogar

Miles de pollitos en Delaware fueron abandonados en un camión del Servicio Postal. (AP Photo/Mingson Lau)

Alrededor de 12.000 pollitos quedaron atrapados en un camión del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en Delaware, desencadenando una serie de eventos que han involucrado a organizaciones de bienestar animal y agencias del gobierno estatal. Según Associated Press (AP), los polluelos fueron encontrados después de permanecer en un camión postal durante tres días sin acceso a alimentos ni agua, lo que llevó a la muerte de miles de ellos. La situación emergió debido a un fallo en el proceso de entrega, afirmó el Servicio Postal en un comunicado por correo electrónico, donde se destacó que se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer lo sucedido.

En un gesto de apoyo, el Delaware Department of Agriculture (DDA) y el First State Animal Center and SPCA (FSAC) unieron fuerzas para proporcionar los cuidados necesarios a los más de dos mil pollitos sobrevivientes, los cuales fueron transportados al refugio poco después de ser descubiertos. De acuerdo con AP, la falta de insumos para cuidar de estos animales ha convertido al refugio en una operación que requiere el esfuerzo constante de su personal, quienes ahora laboran a tiempo completo para asegurar el bienestar de las aves.

La situación ha puesto de manifiesto lagunas significativas en la cadena de distribución de animales vivos y ha generado preocupaciones tanto en términos de bienestar animal como de desafíos logísticos. El DDA señaló en su declaración que el rescate coordinado puso de relieve el compromiso del estado con el bienestar animal, gracias a la rápida intervención que permitió que las aves fueran trasladadas inmediatamente a FSAC para su recuperación. Sin embargo, tanto el refugio como el gobierno han dicho que enfrentan un reto continuo: encontrar los recursos necesarios para sustentar a los animales restantes.

El rescate y los cuidados para los pollitos

El Servicio Postal aseguró que se trató de un error en la cadena de envíos. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

El proceso de rescate de las aves, que fueron parte de un envío desde el Freedom Ranger Hatchery con sede en Pensilvania, inició cuando el DDA fue notificado por el Centro de Distribución Postal de Delaware el 2 de mayo. AP menciona que, tras recibir la llamada, el Departamento de Agricultura actuó de inmediato para encontrar una solución viable, descubriendo que se trataba de múltiples cajas de aves que estaban destinadas a ser distribuidas a lo largo de Estados Unidos.

Cuando los pollitos, junto con algunos pavos, gansos y codornices, llegaron al FSAC, ya se estimaba que alrededor de 4.000 de ellos habían muerto debido a las condiciones extremas. La colaboración entre el DDA y el FSAC se ha mantenido sólida en su propósito de rehabilitar y eventualmente reubicar a estos animales. Según el gobierno de Delaware, esta unión resalta la importancia de fomentar asociaciones y participación pública para combatir el maltrato animal y promover prácticas de manejo ético.

La controversia en las solicitudes de adopción

Al menos 2.000 pollitos murieron debido a que estuvieron tres días sin comida ni agua. (AP Photo/Mingson Lau)

Desde que el refugio comenzó a dar en adopción a las aves, se encontraron con ofertas de individuos interesados en adquirirlas para producir carne, propuestas que fueron rechazadas, ya que el First State Animal Center (FSAC) se clasifica como un refugio con políticas de no matar a sus animales. Según el gobierno de Delaware, el proceso de adopción se ha enfocado en encontrar hogares responsables que provean cuidados adecuados y que estén comprometidos con el bienestar de los polluelos a largo plazo. Hasta ahora, las adopciones se han mantenido en pocos cientos de aves, quedando aún muchos sin un destino claro.

El FSAC, un organismo sin fines de lucro que depende de donaciones, ha afrontado significativos retos financieros debido al aumento de los costos de operación generado por la situación actual. John Paraná, director ejecutivo del FSAC, destacó a AP que el centro se ha convertido en una instalación operativa las 24 horas, lo que ha requerido un incremento en personal. Algunos empleados incluso han tenido que usar su propio dinero para continuar con las operaciones del centro.

La falta de un respaldo financiero adecuado se ha intensificado por la falta de un recobro por parte del USPS o por otros medios. El DDA explicó a AP que está negociando con el Servicio Postal para recuperar los fondos utilizados en el cuidado de las aves, especialmente dado que la tarifa original de $5 dólares por polluelo por día para financiar el cuidado no se consideró viable en las actuales circunstancias. Pero hasta que eso se resuelva, el FSAC lleva la carga económica del cuidado de las aves restantes.