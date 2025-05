Demanda por plagio contra Taylor Swift se estanca: la denunciante recurre a la policía para localizarla

Taylor Swift enfrenta un proceso judicial federal en Estados Unidos por presunta infracción de derechos de autor. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

La artista Kimberly Marasco, con residencia en Florida, enfrenta serias dificultades para avanzar en su demanda por derechos de autor contra la cantante Taylor Swift, a quien acusa de plagiar elementos de su poesía en múltiples álbumes. Según reveló Newsweek, Marasco ha recurrido a distintas oficinas del sheriff en al menos cuatro estados para entregar personalmente los documentos legales a Swift, sin poder localizarla.

El proceso, iniciado en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida bajo la supervisión de la jueza Aileen Cannon, se encuentra estancado debido a la falta de notificación formal a la artista. La demanda, que también implica a los productores Jack Antonoff y Aaron Dessner, así como a las discográficas Universal Music Group y Republic Records, solicita una indemnización de 25 millones de dólares por presunto uso no autorizado de contenido original.

Marasco argumenta que Swift y sus colaboradores incorporaron elementos creativos de sus poemas sin consentimiento en canciones presentes en los álbumes Lover, Folklore, Midnights y The Tortured Poets Department. En un intento por mantener vivo el caso, la artista ha solicitado una extensión del plazo judicial para completar la notificación y ha pedido autorización para emplear métodos alternativos de entrega de documentos.

Una artista radicada en Florida impulsa una demanda por supuestas similitudes entre sus obras y canciones de la cantante. (Crédito: Republic Records via AP)

Dificultades para localizar a figuras públicas en litigios por derechos de autor

En la moción presentada recientemente, Marasco relató sus esfuerzos para notificar a Swift mediante agentes del sheriff en California, Tennessee, Nueva York y Rhode Island. En California, un servidor judicial acudió a una propiedad vinculada a Swift, pero no pudo comprobar su presencia. Posteriormente, un alguacil del condado realizó visitas los días 26 y 27 de marzo y el 2 de abril, pero los guardias de seguridad afirmaron que la cantante “no estaba en casa”, según detalla la documentación obtenida por Newsweek.

En el estado de Tennessee, un agente del sheriff del condado de Davidson hizo un intento fallido de entrega, alegando que Swift posee el inmueble, pero no reside allí. El proceso no logró avanzar y se emitió una declaración de no notificación.

El 7 de abril, Marasco contactó con la oficina del sheriff en Nueva York, y el 29 del mismo mes recibió confirmación de que los documentos habían sido procesados. Las autoridades indicaron que los intentos de entrega comenzarían, aunque podrían demorar entre tres y cuatro semanas.

La ubicación de la cantante representa un obstáculo clave en el desarrollo del proceso judicial. (Composición Infobae)

Advertencia judicial: la demanda puede ser desestimada si no se notifica a Swift

En Rhode Island, el intento de notificación tampoco fue exitoso. Un guardia de seguridad impidió al servidor judicial acercarse a la residencia y ordenó que los documentos se entregaran en la estación de policía más cercana. La oficina del sheriff advirtió que si el agente regresaba al inmueble, sería arrestado por allanamiento. Estos obstáculos llevaron a Marasco a recurrir a métodos no convencionales para intentar cumplir con los requisitos legales.

La jueza Cannon ya había advertido a la demandante que el caso podría ser archivado si no se logra notificar a Swift de forma válida. En una demanda anterior presentada por Marasco, Swift fue retirada del proceso judicial por ese mismo motivo, aunque las acusaciones contra otros demandados continuaron. En esta ocasión, Marasco solicitó una extensión del plazo para realizar la notificación, proponiendo como nueva fecha límite el 15 de junio, en lugar del actual 29 de mayo.

Además, solicitó autorización para emplear notificación alternativa a través del Secretario de Estado de Florida, después de asegurar que había “agotado todos los medios posibles” para ubicar a la artista mediante los canales tradicionales. Marasco también pidió el reembolso de 631,30 dólares, cifra que corresponde a los gastos generados por los múltiples intentos de notificación, incluyendo honorarios de alguaciles y servidores judiciales.

La parte demandante solicita medidas extraordinarias para avanzar con el litigio por presunto plagio. (REUTERS/Daniel Cole)

El caso no avanzará hasta que todos los demandados hayan sido debidamente notificados

La jueza Cannon ha ordenado que ninguno de los co-demandados responda a la demanda mientras Taylor Swift no haya sido notificada formalmente. Esta directiva ha paralizado el avance del caso, ya que, según la estructura procesal establecida por el tribunal, todos los demandados deben ser notificados para poder avanzar a la fase de respuestas y alegatos.

En un comunicado recogido por Newsweek, Marasco expresó el desgaste emocional y logístico que ha implicado el proceso judicial: “Este calvario ha sido agotador y me ha tomado mucho tiempo. Estoy cansada”. En su moción al tribunal, reiteró que “sin una notificación alternativa, la parte demandante enfrenta retrasos indebidos, ya que la orden del tribunal vincula las respuestas de todos los demandados a la notificación de Swift, lo que pone en riesgo el acceso a la justicia por presunta infracción de derechos de autor”.

Por su parte, los abogados de Swift, Aaron S. Blynn y Katherine Wright Morrone, sostuvieron en un documento legal presentado en el caso original que “nada ha cambiado desde que este tribunal denegó previamente las solicitudes de la parte demandante. El tribunal debe desestimar las reclamaciones contra la artista por no haber perfeccionado la notificación del proceso”.

Hasta el momento, la jueza Cannon no se ha pronunciado sobre la moción de Marasco para extender el plazo ni sobre la posibilidad de permitir una forma alternativa de entrega de documentos legales. El caso permanece detenido mientras la artista continúa buscando vías legales para lograr que la cantante reciba formalmente la demanda.