Audiencia de los hermanos Menéndez se aplaza una semana tras retiro de moción para remover al fiscal del caso

La audiencia de resentencia de los hermanos Menéndez fue aplazada tras la retirada de una moción procesal clave. (Foto AP/Nick Ut, Archivo)

La audiencia de resentencia de Erik y Lyle Menéndez, quienes cumplen cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989, fue aplazada tras una decisión procesal tomada en la Corte de Van Nuys. El retraso ocurrió luego de que el abogado defensor Mark Geragos retiró una moción que buscaba recusar al fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, y a todo su equipo legal. La audiencia estaba prevista para evaluar, entre otros puntos, si un informe de riesgo elaborado por la junta estatal de libertad condicional podía ser admitido como evidencia en el proceso.

Durante la sesión judicial, el juez Michael Jesic debía pronunciarse sobre la incorporación de dicho informe, solicitado por el gobernador Gavin Newsom como parte del proceso de clemencia en curso. La defensa argumentó que el documento no había sido compartido de forma completa y que podría estar protegido por privilegio ejecutivo. La fiscalía, por su parte, sostuvo que el informe fue entregado sin restricciones y debía ser considerado en la evaluación del riesgo que representan los hermanos.

La audiencia se desarrolla en un contexto de tensiones entre las partes. La defensa alega que el fiscal Hochman ha mostrado un comportamiento parcial, mientras que la fiscalía afirma que la moción de recusación era una maniobra sin fundamento legal. Aún no se ha definido la nueva fecha para la reanudación del proceso. La información fue proporcionada por CBS News Los Angeles y KCAL News.

¿Qué decía la moción de recusación contra el fiscal Nathan Hochman?

La moción de recusación presentada por la defensa señalaba que la permanencia del fiscal Nathan Hochman en el caso representaba un posible conflicto de interés que podría afectar la imparcialidad del proceso. El abogado Mark Geragos sostuvo que sus clientes no recibirían una audiencia justa si la fiscalía del condado continuaba liderando el caso, según documentos citados por KCAL News.

En respuesta, la oficina del fiscal presentó una oposición formal a la moción. En una declaración difundida por CBS News, Hochman argumentó que la defensa buscaba “eludir el tema central de la nueva sentencia” mediante una solicitud que calificó como “drástica” y “sin mérito”. Añadió que el hecho de que la defensa no coincidiera con la posición actual de su oficina no justificaba la recusación.

El juez Jesic no llegó a pronunciarse sobre el fondo de la moción, ya que fue retirada por la defensa antes de que se emitiera una resolución. El retiro de la solicitud contribuyó a posponer la audiencia, que originalmente debía continuar esta semana en la Corte de Van Nuys.

La audiencia de resentencia de los hermanos Menéndez fue aplazada tras el retiro de una moción contra el fiscal Hochman. (REUTERS)

¿Qué contiene el informe de evaluación de riesgo solicitado por el gobernador?

El documento en cuestión fue elaborado por la junta de libertad condicional del estado de California, por orden del gobernador Gavin Newsom, como parte del expediente de clemencia presentado por los hermanos Menéndez. Según explicó Newsom en una declaración reproducida por CBS News, el informe debía ofrecer información sobre la conducta de los hermanos durante su encarcelamiento, su participación en programas de rehabilitación, y si han contribuido de forma activa a su propia reinserción.

La fiscalía recibió una copia del informe antes de la audiencia. Habib Balian, representante de la oficina del fiscal, declaró que el documento no venía acompañado de advertencias sobre su confidencialidad y que se asumía que estaba disponible para todas las partes. La defensa, en cambio, alegó que el informe no había sido entregado en su totalidad y que su contenido podría estar protegido por privilegio ejecutivo, motivo por el cual no debía ser considerado como prueba en esta etapa del proceso.

El juez Jesic aún no ha determinado si el informe será admitido como evidencia. Esta decisión será clave para el desarrollo de la audiencia, ya que la evaluación de riesgo es uno de los elementos solicitados por el gobernador para avanzar en la revisión de la condena de los acusados.

¿Cuál fue el rol del exfiscal George Gascón en el caso Menéndez?

En 2023, el entonces fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascón, expresó su respaldo público a la solicitud de clemencia de los hermanos Menéndez. Gascón también envió cartas de apoyo al gobernador Newsom, señalando que se debía considerar la posibilidad de una nueva sentencia. Esta postura fue criticada posteriormente por Nathan Hochman, quien asumió el cargo y cuestionó que su antecesor no evaluó si los acusados habían asumido plena responsabilidad por los asesinatos. La información fue reportada por CBS News Los Angeles.

El juez Jesic ya había rechazado una moción de Hochman que buscaba anular la posición adoptada por Gascón. La decisión permitió que continuara el proceso de resentencia con base en el respaldo previo de la fiscalía a la petición de clemencia.

La defensa de los hermanos Menéndez acusa a la fiscalía de parcialidad y cuestiona la divulgación del informe solicitado por Newsom. (Departamento de Prisiones de California vía AP, Archivo)

¿Qué antecedentes tiene el caso de los hermanos Menéndez?

Lyle y Erik Menéndez fueron condenados en 1996 a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su residencia de Beverly Hills en 1989. Ambos admitieron su responsabilidad, pero alegaron haber actuado en defensa propia tras años de abuso físico y sexual. La información ha sido confirmada por CBS News.

El caso volvió a atraer atención pública recientemente gracias a dos producciones de Netflix: la serie dramática Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, producida por Ryan Murphy, y el documental The Menendez Brothers. Estas obras renovaron el debate sobre las circunstancias del crimen y las condiciones del juicio.

¿Qué dicen los familiares de los hermanos sobre el trato de la fiscalía?

Los familiares de los acusados han denunciado públicamente el trato recibido desde que Nathan Hochman asumió la fiscalía del condado. Según declaraciones recogidas por KCAL News, acusan al fiscal y su equipo de mostrar una actitud de “agresión y desprecio” hacia ellos. Además, culpan a la fiscalía por la hospitalización de una tía de los hermanos, quien habría sido afectada emocionalmente tras la exposición de imágenes del crimen durante una audiencia.

Estas tensiones han sido señaladas por la defensa como uno de los factores que justificaban la moción de recusación, aunque finalmente la solicitud fue retirada antes de que el tribunal se pronunciara.

La fiscalía sostiene que el informe de evaluación de riesgo es público y esencial para valorar la condena de los Menéndez. (REUTERS/Mike Blake)

¿Cuál es el siguiente paso en el proceso judicial?

La Corte de Van Nuys aún no ha anunciado la nueva fecha para reanudar la audiencia de resentencia. El juez Jesic deberá resolver si admite el informe de evaluación de riesgo como parte del expediente y si se mantienen las condiciones actuales del proceso. Por el momento, el caso sigue pendiente de resolución. Toda esta información fue publicada por CBS News Los Angeles y KCAL News.