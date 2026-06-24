Estados Unidos

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles prevé controlar en estos días el incendio en el almacén de Boyle Heights

Los equipos de emergencia reportaron avances tras una semana de labores y señalaron que solo quedan focos con humo, mientras continúan derribando muros para atacar las llamas desde el exterior

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Un edificio industrial blanco emite una gran cantidad de humo, con una palmera alta en primer plano y la escalera de un camión de bomberos visible
El incendio en el almacén de Boyle Heights sigue activo desde hace una semana y el LAFD prevé extinguirlo muy pronto (NBC Los Angeles)

El incendio que afecta desde hace una semana al almacén de Boyle Heights mantiene en vilo a la comunidad del este de Los Ángeles. Según informaron funcionarios del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), las labores de extinción han avanzado notablemente y se espera que el fuego sea sofocado “muy pronto”. El capitán Jacob Raabe señaló que, tras siete días de arduo trabajo, los equipos lograron un “progreso significativo”, limitando el humo a unos pocos focos. Sin embargo, Raabe evitó precisar si el incendio quedará totalmente extinguido en las próximas horas o si podría prolongarse algún día más aunque se prevé que podría ser el viernes 26 de junio. La estrategia sigue centrada en derribar los muros exteriores y atacar las llamas desde fuera, mientras imágenes aéreas evidencian que aún hay columnas de humo saliendo del techo. La estructura, ubicada en 1400 S. Los Palos Street y perteneciente a la empresa Lineage Big Bear, presenta retos particulares para los bomberos debido a su tamaño y configuración.

La preocupación por la calidad del aire en Boyle Heights y zonas colindantes se mantiene alta. El incendio, que comenzó el miércoles anterior, ha generado una densa nube de humo, con niveles insalubres de partículas PM2.5 detectados por sensores del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD). Tras un resurgimiento del fuego el viernes, la contaminación llegó a considerarse “muy insalubre” en toda la zona. El aviso por partículas contaminantes permanecerá activo al menos hasta las 12:30 p. m. del miércoles. Aunque no se han emitido órdenes de confinamiento obligatorio, las autoridades recomiendan a la población limitar la exposición al aire exterior y, en caso de salir, usar mascarilla N95. El AQMD ha instado a reportar cualquier olor o presencia inusual de humo y a seguir las condiciones de la calidad del aire a través de su aplicación o página web.

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El edificio siniestrado es un almacén frigorífico de 46,450 metros cuadrados, diseñado para el almacenamiento de alimentos congelados. El jefe del LAFD, Jaime Moore, describió la estructura como “una nevera gigante”, con paredes de acero corrugado rellenas de denso aislamiento de espuma y paneles interiores de acero reforzado. Además, el edificio utilizaba amoníaco en su sistema de refrigeración, lo que pudo haber complicado el control del fuego en los primeros momentos. Lineage, arrendataria y operadora de la instalación, señaló que el incendio podría haberse originado por trabajos en el sistema de paneles solares ubicados en el techo, realizados por un contratista externo. La causa exacta continúa bajo investigación, pero Lineage aseguró que la instalación no almacena materiales peligrosos, solo alimentos, y que se tomaron medidas para extraer el amoníaco y eliminar cualquier riesgo adicional para la comunidad.

Vista aérea de un gran almacén con el nombre Lineage en su fachada, humo saliendo de su techo, camiones de bomberos y remolques de carga estacionados
Los bomberos de Los Ángeles mantienen la estrategia de derribar los muros exteriores del almacén de Boyle Heights para atacar el fuego desde fuera (NBC Los Angeles)

El sábado, la alcaldesa Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom declararon el estado de emergencia en Boyle Heights, habilitando recursos estatales para la respuesta. El martes, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles ratificó la declaración de emergencia local para ampliar el apoyo comunitario, la vigilancia ambiental y la asistencia para la recuperación de negocios. La supervisora Hilda Solis detalló que se distribuyeron miles de purificadores de aire y mascarillas entre los residentes afectados por el humo.

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Las inquietudes por la salud y el ambiente persisten entre los habitantes, quienes temen por los posibles efectos a largo plazo. “Me da la sensación de que, por vivir en esta zona y pertenecer a la clase baja, no recibimos ninguna ayuda”, expresó un residente. La concejal Ysabel Jurado enfatizó que “esta crisis no ha terminado” e insistió en la necesidad de información clara sobre la composición del humo y los riesgos potenciales para la salud. Jurado anticipó la presentación de propuestas legislativas para exigir transparencia y soluciones inmediatas.

La empresa Lineage aseguró que sigue colaborando con las autoridades y la comunidad, repartiendo purificadores de aire, mascarillas y cerca de 1.000 comidas a los afectados y socorristas. Subrayó que el incendio no se originó en sus operaciones ni en su equipo y reiteró que el sistema de paneles solares, propiedad de Altus Power, tampoco alimenta directamente el edificio. Altus, por su parte, afirmó que colabora con la investigación, sin que hasta el momento se haya confirmado la causa del incendio.

El incendio de Boyle Heights seguía activo en su sexto día y mantenía humo sobre amplias zonas de Los Ángeles.
Las autoridades recomendaron limitar la exposición al aire exterior en Boyle Heights y usar mascarilla N95 por el humo del incendio (Captura de ABC 7)

El Dr. Muntu Davis, responsable de salud pública del condado, aconsejó permanecer en casa y usar mascarilla al salir. Destacó que las condiciones del aire varían rápidamente y es fundamental seguir las recomendaciones del AQMD. No se han emitido órdenes de evacuación, pero el humo puede resultar irritante, especialmente para personas sensibles.

Se han habilitado refugios para quienes necesiten resguardo: el Pecan Recreation Center, el City Terrace Park y el YMCA de Weingart East Los Angeles, este último también como punto de distribución de mascarillas.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) tomó la decisión de reubicar temporalmente a los estudiantes de varias escuelas de Boyle Heights en otras instalaciones debido a la mala calidad del aire. Todas las actividades se realizarán en interiores y el distrito mantiene la vigilancia junto a la Oficina Unificada de Salud y Seguridad Ambiental y el AQMD.

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