Estados Unidos

Tres muertos en un accidente en el que un auto cayó 122 metros por un acantilado en las montañas de California

El siniestro ocurrió el lunes 22 de junio en las montañas de Santa Cruz, cerca de Saratoga, cuando un sedán se salió de la autopista 9 y se destruyó al impactar

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Un auto cayó 122 metros por un acantilado en las montañas de Santa Cruz, California, y dejó tres muertos (Google Maps)
Un auto cayó 122 metros por un acantilado en las montañas de Santa Cruz, California, y dejó tres muertos (Google Maps)

En una trágica noche en las montañas de Santa Cruz, en California, un auto se precipitó por un acantilado de 122 metros, provocando la muerte de tres personas. El siniestro, que conmocionó a la comunidad local, ocurrió alrededor de las 21:30, el lunes 22 de junio. Las autoridades informaron que el accidente tuvo lugar a unos ocho kilómetros al oeste de la localidad de Saratoga, una zona conocida por sus caminos sinuosos y pendientes pronunciadas.

Según los reportes, el vehículo involucrado era un sedán que transitaba hacia el este por la autopista 9, una carretera que atraviesa la geografía accidentada de las montañas de Santa Cruz. Las primeras alertas llegaron poco después de las 21:30 p. m., lo que movilizó rápidamente a los servicios de emergencia. La magnitud del accidente obligó a cerrar la autopista en ambos sentidos durante aproximadamente tres horas, mientras los equipos de rescate trabajaban intensamente para recuperar el vehículo y examinar el terreno donde ocurrió el suceso.

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El impacto de la caída, desde una altura de 122 metros, dejó el auto completamente destruido al pie del acantilado. Este tramo de la autopista 9 es conocido por el riesgo que representa, especialmente en horarios nocturnos y en condiciones de visibilidad reducida. La ubicación remota dificultó las labores de rescate y requirió la intervención coordinada de varias brigadas de emergencia.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 del lunes 22 de junio, unos ocho kilómetros al oeste de Saratoga, sobre la autopista 9 (Google Maps)
El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 del lunes 22 de junio, unos ocho kilómetros al oeste de Saratoga, sobre la autopista 9 (Google Maps)

Entre las víctimas fatales se encontraba un joven de 17 años, originario de San José, quien perdió la vida de manera inmediata producto del accidente. Junto a él viajaban otras dos personas: el conductor, un hombre de 21 años de Yuba City, California, y un pasajero de 27 años procedente de Salem, Oregón. Las tres personas fallecieron en el lugar, según confirmó la Patrulla de Carreteras de California (CHP) de San José.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos, en espera de completar los procedimientos legales y notificar formalmente a sus familiares. Sin embargo, la información preliminar aportada por los medios locales, entre ellos CBS News y SFGate, permitió conocer las ciudades de origen y las edades de las víctimas, lo que ha generado conmoción tanto en la zona del accidente como en las comunidades de donde provenían los jóvenes.

La noticia del accidente movilizó a numerosos familiares y amigos de las víctimas, quienes acudieron al lugar poco después de que se reportara el siniestro. Según SFGate, el registro de incidentes de la CHP indica que una multitud, incluyendo parientes cercanos, se congregó en la zona minutos después de las 22:00. La llegada del forense, registrada a las 22:16, marcó el inicio de las diligencias oficiales para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de evidencias.

La Patrulla de Carreteras de California informó que el conductor perdió el control del sedán antes de salir de la carretera y precipitarse por el acantilado (Captura de video)
La Patrulla de Carreteras de California informó que el conductor perdió el control del sedán antes de salir de la carretera y precipitarse por el acantilado (Captura de video)

La Patrulla de Carreteras de California informó que el conductor del sedán perdió el control del vehículo mientras circulaba por la autopista 9, saliéndose de la carretera y precipitándose por el acantilado. Los informes iniciales, recogidos por CBS News y KSBW —filial de ABC y NBC—, indican que el accidente pudo estar relacionado con las condiciones del terreno y la dificultad para maniobrar en ese tramo específico de la vía. La caída desde 122 metros fue descrita como devastadora por los equipos de rescate que participaron en las tareas de recuperación del vehículo.

Durante las labores de rescate, la autopista permaneció cerrada en ambos sentidos para facilitar el acceso de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de quienes trabajaban en el sitio. La complejidad del terreno y la destrucción del vehículo exigieron la utilización de herramientas especiales para acceder a los restos del auto y extraer a las víctimas. La presencia de familiares en la zona incrementó la tensión y la carga emocional del operativo, ya que muchos de ellos presenciaron parte de las labores desde las inmediaciones del lugar.

La investigación sobre las causas exactas del accidente sigue en curso. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles factores adicionales, como el estado del pavimento, las condiciones meteorológicas o la velocidad a la que circulaba el vehículo al momento del siniestro. Las autoridades han instado a cualquier persona que haya presenciado el accidente o que posea información relevante a que se comunique con la Oficina del Área de San José de la Patrulla de Carreteras de California, llamando al número 408-961-0900.

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