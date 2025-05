Del humo blanco al balcón: este es el proceso completo tras la elección de un nuevo papa

El nuevo papa afronta los rituales tradicionales tras su elección como líder de la Iglesia católica. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Después de que el humo blanco asciende sobre la Capilla Sixtina, indicando que los cardenales han elegido a un nuevo pontífice, se desencadena una serie de procedimientos y rituales cargados de simbolismo y tradición antes de que el papa recién electo se presente ante el mundo.

Aunque para los fieles y espectadores puede parecer un breve lapso de espera, lo que ocurre entre la elección y la aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro es un proceso meticuloso y profundamente significativo.

Según explicó la experta, Kathleen Sprows Cummings, en declaraciones a PEOPLE, transcurren aproximadamente una hora y media entre el momento en que el humo blanco es visible y la salida del nuevo papa al balcón. Durante este tiempo, no solo se confirma la aceptación formal del elegido, sino que también se llevan a cabo rituales que reflejan tanto la tradición de la Iglesia como la humanidad del momento.

La investidura papal incluye la aceptación formal y la selección de vestiduras simbólicas. (REUTERS/Yara Nardi)

La emotiva entrada a la Sala de las Lágrimas y la elección de las vestiduras papales

Una vez que el elegido acepta el cargo, es conducido a un espacio conocido como la Sala de las Lágrimas. Este lugar recibe su nombre debido a la carga emocional que supone para el nuevo líder de la Iglesia católica. Como explicó Cummings a PEOPLE, es un momento en el que el peso de la responsabilidad puede resultar abrumador para quien está a punto de convertirse en el nuevo guía espiritual de millones de personas en todo el mundo.

En esta sala, el papa elige entre tres juegos de vestimentas papales confeccionadas previamente en tallas pequeña, mediana y grande. No se sabe de antemano cuál será la complexión del nuevo pontífice, por lo que se preparan estas opciones para que pueda vestirse adecuadamente antes de su aparición pública. Este detalle refleja la planificación cuidadosa y el respeto por la dignidad de la investidura papal.

La entrega del nuevo anillo papal y su profundo simbolismo

Antes de presentarse ante la multitud reunida en la Plaza de San Pedro, el nuevo papa también recibe su anillo papal, un símbolo de su autoridad y compromiso con la Iglesia. La profesora de estudios religiosos de la Universidad de Pensilvania, Anthea Butler, explicó a PEOPLE que cuando un papa fallece, su anillo es destruido como parte de los rituales que marcan el fin de su pontificado. Por tanto, un nuevo anillo ya ha sido preparado con antelación.

Este anillo se ajusta cuidadosamente al dedo del nuevo papa. Butler detalló que se utiliza un ajustador o un método de medición para asegurarse de que el anillo encaje bien. Este gesto es más que una formalidad: simboliza la continuidad y la renovación del liderazgo espiritual dentro de la Iglesia católica.

El recién elegido papa se prepara para su primera aparición pública en el balcón de San Pedro. (Vatican Media/Francesco Sforza/Handout via REUTERS)

La elección del nombre papal y el simbolismo personal

Otro momento significativo antes de la presentación pública es la elección del nombre papal. Como señaló Charles Gillespie, profesor de estudios católicos en la Universidad de Sacred Heart, a PEOPLE, es común que el nuevo pontífice adopte un nombre distinto al suyo de nacimiento, marcando el inicio de su misión espiritual bajo una nueva identidad.

Este fue el caso de Jorge Mario Bergoglio, quien en 2013 tomó el nombre de Francisco tras la renuncia histórica de Benedicto XVI. La elección del nombre puede reflejar las aspiraciones, los ideales o el homenaje a figuras previas dentro de la Iglesia que el nuevo papa desea destacar en su pontificado.

Los primeros actos y gestos del nuevo pontífice: tradición y decisiones personales

El día de la elección no termina con la aparición en el balcón. Como recordó Cummings, cuando Francisco fue elegido, no existía un protocolo estricto, dado que hacía siglos que un papa no renunciaba voluntariamente. Esto permitió que el nuevo pontífice realizara algunos gestos personales que sorprendieron y conmovieron al público.

El papa Francisco visitó la basílica de Santa María la Mayor, donde actualmente descansan sus restos. Además, según Gillespie, pagó personalmente la cuenta de su alojamiento y regresó acompañado de los cardenales recién electos, desafiando las normas tradicionales y mostrando un enfoque pastoral cercano.

Por lo general, durante ese primer día también se celebra una recepción oficial en la que el nuevo papa se sienta en el trono de San Pedro y recibe a los cardenales y otros dignatarios del Vaticano. Según Gillespie, este es el momento en que el papa comienza a definir su equipo de trabajo, decide dónde residirá y empieza a planificar el rumbo de su pontificado.

Cada nuevo papa, aunque sujeto a rituales antiguos, imprime su sello personal en los primeros pasos de su liderazgo. Así, el período entre la elección y la primera aparición pública no solo es una transición ceremonial, sino también una oportunidad para que el nuevo líder comience a moldear su papel como pastor de la Iglesia católica.

El papa realiza sus primeros actos pastorales y oficiales tras ser elegido. (REUTERS/Yara Nardi)

Cronología de los actos tras la elección de un nuevo papa

1. Señal de elección: el humo blanco

Los cardenales anuncian que han elegido un nuevo pontífice mediante la emisión de humo blanco desde la chimenea de la Capilla Sixtina.

2. Aceptación formal del cargo

El cardenal elegido debe aceptar oficialmente convertirse en papa.

3. Traslado a la Sala de las Lágrimas

El nuevo papa es conducido a la Sala de las Lágrimas, donde reflexiona sobre el peso del liderazgo espiritual que asume.

4. Selección de las vestiduras papales

En la Sala de las Lágrimas, elige entre tres juegos de vestiduras papales previamente confeccionados en tallas pequeña, mediana y grande.

5. Asignación del anillo papal

Recibe un nuevo anillo papal, que simboliza su autoridad. El anillo del papa anterior se destruye tras su fallecimiento.

6. Elección del nombre papal

El pontífice adopta un nuevo nombre para su reinado, reflejando sus aspiraciones o rindiendo homenaje a figuras religiosas.

7. Aparición en el balcón de San Pedro

Aproximadamente una hora y media después de la elección, el nuevo papa aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro y ofrece su primera bendición pública.

Las primeras decisiones incluyen la organización del equipo papal y la residencia oficial. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Primeras actividades como papa

8. Visita a la Basílica de Santa María la Mayor

Tradicionalmente, el nuevo papa visita esta basílica, donde actualmente descansan los restos del papa Francisco.

9. Recepción oficial en el Vaticano

Se celebra una recepción donde el nuevo papa se sienta en el trono de San Pedro y es saludado por cardenales y dignatarios del Vaticano.

10. Organización inicial del pontificado

El papa decide dónde residirá, comienza a organizar su personal y establece las primeras directrices de su liderazgo.

11. Primera misa pública

En los días siguientes, el papa preside su primera misa pública, formalizando su papel como líder espiritual de la Iglesia católica.