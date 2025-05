Tiroteo en universidad de California dejó a dos mujeres heridas; el sospechoso está prófugo

Personal de seguridad inspeccionó el recinto tras el reporte de disparos en sus instalaciones. (ABC7 Los Angeles via AP)

Dos mujeres resultaron heridas por disparos en el campus del Spartan College of Aeronautics and Technology, en la ciudad de Inglewood, al suroeste de Los Ángeles, durante la tarde del viernes. Las autoridades informaron que ambas víctimas son empleadas de la institución y que fueron trasladadas al hospital, una de ellas en estado crítico.

El incidente se produjo alrededor de las 16:00 horas en una oficina de la universidad, según explicó el alcalde de Inglewood, James Butts, en declaraciones al canal KABC-TV. De acuerdo con su testimonio, el atacante sería un exempleado del colegio y hasta el momento continúa prófugo. Aunque se realizó un operativo con revisión aula por aula, los investigadores no creen que el sospechoso permaneciera en el campus tras el ataque.

El alcalde Butts afirmó que los hechos podrían corresponder a un episodio de violencia laboral, al tratarse de un ataque contra empleadas por parte de un antiguo trabajador. El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles confirmó por medio de la red social X que ambas víctimas fueron trasladadas a centros médicos tras el tiroteo.

Vista general del campus educativo donde se registró el incidente armado. (Crédito: Google Earth)

El tiroteo ocurrió en plena jornada laboral dentro de una oficina administrativa del colegio

El ataque tuvo lugar en una oficina ubicada dentro del campus de Spartan College, durante horas hábiles. Según KABC-TV, el personal de emergencia acudió al sitio tras recibir reportes de disparos dentro del recinto educativo. Las víctimas, ambas mujeres que se desempeñaban como empleadas administrativas, fueron halladas con heridas de bala y recibieron atención médica en el lugar antes de ser trasladadas a un hospital.

La información divulgada por el alcalde de Inglewood no detalló la identidad de las víctimas ni del sospechoso, pero sí se confirmó que una de las mujeres se encontraba en estado crítico. La otra víctima también fue hospitalizada, aunque su condición no fue especificada. El incidente provocó un despliegue masivo de agentes de seguridad alrededor del campus, lo que pudo observarse en imágenes aéreas de la televisión local.

Las autoridades realizaron un cateo completo de las instalaciones para garantizar que no existiera una amenaza activa dentro del colegio. KABC-TV señaló que los agentes realizaron una búsqueda aula por aula como medida de precaución, aunque no se localizó al agresor.

El campus se encuentra a poca distancia del aeropuerto internacional de Los Ángeles. (ABC7 Los Angeles via AP)

Sospechoso continúa prófugo; operativo se centró en descartar su presencia en el campus

El alcalde Butts indicó que las fuerzas de seguridad no creen que el atacante continuara en el lugar después del tiroteo. No obstante, se llevó a cabo una revisión minuciosa de las instalaciones como parte de los protocolos de seguridad. Hasta el momento del reporte, no se había detenido a ninguna persona vinculada con el ataque y no se emitió una orden de resguardo para la comunidad estudiantil.

El sospechoso, según detalló el alcalde, habría sido parte del personal del colegio en el pasado. Esa relación laboral previa refuerza la hipótesis de un posible caso de violencia laboral, aunque las autoridades no proporcionaron detalles sobre las circunstancias de su desvinculación de la institución ni sobre posibles antecedentes de conflicto.

La situación generó alarma entre los estudiantes y trabajadores del campus, aunque no se reportaron otros heridos ni indicios de que hubiera habido más disparos. AP informó que, según las autoridades locales, el tiroteo fue un evento aislado en una zona administrativa y no afectó las actividades en otras áreas del colegio.

El campus de Spartan College en Inglewood alberga a unos 500 estudiantes

El Spartan College of Aeronautics and Technology cuenta con varios campus en distintas regiones de Estados Unidos. Su sede en Inglewood, donde ocurrió el ataque, tiene una capacidad aproximada de 500 estudiantes y ofrece programas académicos centrados en tecnología de mantenimiento aeronáutico, de acuerdo con la información publicada en el sitio web de la institución.

La escuela está ubicada a aproximadamente 1,5 kilómetros (una milla) del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), en una zona urbana con importante infraestructura de transporte. A raíz del incidente, se intensificó la presencia policial en los alrededores del campus, aunque no se reportaron interrupciones en el tráfico aéreo ni afectaciones al aeropuerto.

Los hechos han llamado la atención sobre la seguridad en centros educativos técnicos y de formación profesional, especialmente en contextos donde existe una relación laboral entre empleados actuales y antiguos trabajadores. La policía no ha proporcionado aún una línea clara de investigación sobre los motivos del agresor ni sobre si había amenazas previas.

El colegio alberga a estudiantes que cursan programas vinculados al mantenimiento aeronáutico. (ABC7 Los Angeles via AP)

Autoridades continúan investigando y no descartan nuevas actualizaciones

El Departamento de Policía de Inglewood, en coordinación con otras agencias locales, continúa con la investigación para localizar al responsable. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que cualquier persona con información relevante sobre el sospechoso se comunique con las líneas de emergencia.

AP señaló que los investigadores están reuniendo evidencia dentro del campus, incluyendo registros de cámaras de vigilancia y testimonios de empleados y estudiantes presentes al momento del tiroteo. Por el momento, no se han publicado imágenes del sospechoso ni detalles sobre el arma utilizada.

El Spartan College no ha emitido un comunicado oficial más allá de confirmar que colaborará con las autoridades en la investigación. Las clases fueron suspendidas temporalmente mientras se completa la revisión del campus. Se espera que en las próximas horas se emitan nuevos informes sobre el estado de salud de las víctimas y los avances en la búsqueda del agresor.