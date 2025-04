Daddy Yankee recibe un premio por la canción “Bonita”, que cumplió 17 semanas como la más escuchada en Puerto Rico y EEUU

Daddy Yankee recibe su 52º Premio ASCAP por “Bonita”, su éxito global. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El artista puertorriqueño Daddy Yankee ha alcanzado un nuevo hito en su carrera al recibir su 52º Premio ASCAP, consolidando su posición como uno de los compositores más destacados de la música latina.

Según informó Nevarez Communications, este reconocimiento fue otorgado por su éxito global “Bonita”, una canción que logró posicionarse como la más escuchada en Puerto Rico y Estados Unidos durante 17 semanas consecutivas.

La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) otorga estos premios anualmente para destacar las canciones más interpretadas del año en diversos géneros musicales.

El mensaje de Daddy Yankee tras recibir el premio

En un mensaje grabado desde Hong Kong, Daddy Yankee expresó su gratitud hacia ASCAP y sus seguidores, destacando el impacto positivo de “Bonita” en la vida de muchas personas.

“Gracias a mi gente de ASCAP por honrarme con el premio ASCAP 2025 a mi canción ‘Bonita’, una canción que es un himno de vida para muchas personas”, afirmó el artista.

Además, dedicó el reconocimiento a su padre y a sus seguidores, subrayando que el tema fue creado con la intención de inspirar esperanza y ánimo en quienes lo escuchan.

La historia detrás de la canción

“Bonita” se convierte en un himno contemporáneo de la música latina. (EFE/Etienne Laurent)

“Bonita” fue escrita por Daddy Yankee y contó con la producción de Sergio George, reconocido productor ganador del Grammy, y el productor panameño BK.

La canción se caracteriza por su mensaje de positivismo, autoexpresión y celebración de la belleza de la vida, elementos que la han convertido en un referente de la música latina contemporánea.

Además de su éxito en las listas de reproducción, el tema ha acumulado más de 100 millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como uno de los mayores éxitos del artista.

El gran impacto de la canción en la industria de la música

Latin GRAMMY y Premio Billboard consolidan a “Bonita” como un éxito. (EFE/Thais Llorca)

El impacto de “Bonita” no se limita únicamente a su popularidad en plataformas digitales. La canción ha sido galardonada con importantes premios de la industria musical, entre ellos un Latin GRAMMY en la categoría “Mejor Canción Urbana”, un Premio Billboard de la Música Latina como “Latin Rhythm Song of the Year”, un Premio Juventud a “Mejor Canción Urbana” y un Premio Lo Nuestro en la categoría “Mejor Canción de Música Cristiana”.

Estos reconocimientos reflejan la versatilidad y el alcance de la canción, que ha resonado tanto en el ámbito secular como en el espiritual.

Con este nuevo logro, Daddy Yankee continúa consolidando su legado en la música latina. Su capacidad para conectar con audiencias globales y su habilidad para crear temas que trascienden géneros y fronteras lo han convertido en una figura icónica de la industria.

El reconocimiento de ASCAP no solo celebra el éxito de “Bonita”, sino también la trayectoria de un artista que ha redefinido el panorama de la música urbana.

“Gasolina” dentro de la Biblioteca del Congreso de EEUU

"Gasolina" de Daddy Yankee, primer tema de reguetón incluido en el Registro Nacional de Canciones de Estados Unidos. (EFE/ Lenin Nolly)

El 12 de abril de 2023 la canción “Gasolina”, interpretada por el artista puertorriqueño, fue incluida en el Registro Nacional de Canciones de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer tema de reguetón en alcanzar este reconocimiento.

Según informó CNN, esta distinción, otorgada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, destaca a las canciones que poseen un valor cultural, histórico o estético significativo dentro del patrimonio sonoro del país.

La selección de las canciones que ingresan al registro está a cargo de la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, quien destacó que los temas elegidos son considerados “tesoros de audio dignos de preservación para todos los tiempos”.

En su sitio web, la Biblioteca del Congreso señaló que la lista de canciones seleccionadas no solo preserva la historia, sino que también refleja la diversidad cultural de Estados Unidos.

El mensaje expresado en su cuenta de Instagram

En su cuenta de Instagram, Daddy Yankee expresó su emoción y orgullo por este logro en 2023, recordando los humildes orígenes de la canción.

“Para ese chamaco que creció en Santurce, una canción como ‘Gasolina’, que nació en un barrio de Puerto Rico, y sea reconocida por la Biblioteca del Congreso como una de las canciones que transformó la cultura, cambió la historia musical en el mundo y en Estados Unidos, es algo que jamás soñé”, escribió el artista.

Los orígenes de la canción que la llevaron a la Biblioteca del Congreso

La expresión popular puertorriqueña "dale más gasolina" inspiró la creación del éxito internacional de Daddy Yankee. (EFE/Thais Llorca/Archivo)

El éxito de “Gasolina” no fue casual. Según detalló la Biblioteca del Congreso en un comunicado, la canción fue seleccionada entre un total de 1.100 nominaciones, lo que subraya su impacto y relevancia en la música global. Este tema, lanzado en 2004 como parte del álbum Barrio Fino, marcó un antes y un después en la historia del reguetón, consolidando al género como un fenómeno mundial.

Los orígenes de la canción están ligados a una experiencia cotidiana que Daddy Yankee convirtió en un himno. Según ha relatado en diversas entrevistas y conciertos, la idea surgió tras escuchar a un hombre gritarle a una mujer: “¡Cómo te gusta la gasolina!”.

En una conversación con la revista Rolling Stone, el artista explicó que la frase “dale más gasolina” es una expresión popular en Puerto Rico que hace referencia a una mujer que disfruta salir de fiesta y divertirse. Esta energía y espíritu festivo se convirtieron en el núcleo de la canción.

Durante un concierto en Atlanta en agosto de 2022, Daddy Yankee describió a “Gasolina” como “la canción que cambió el juego para siempre”.

Según sus palabras, este tema fue el punto de partida para que el reguetón se convirtiera en un movimiento global.

Además, destacó que cada vez que interpreta la canción, siente como si hubiera sido lanzada recientemente, lo que refleja su vigencia y popularidad a lo largo de los años.