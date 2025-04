El consejero delegado de Nvidia viajó a Beijing en medio de las regulaciones de EEUU que condicionan sus ventas en China

Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante un discurso, el 18 de marzo de 2025, en San José, California (AP Foto/Nic Coury)

El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, realizó este jueves una visita sorpresa a Pekín para reunirse con funcionarios chinos un día después de que el fabricante estadounidense de chips revelara que Washington exigirá una licencia para exportar sus chips H20 a China.

Según artículos publicados en redes sociales afiliadas a la televisión central estatal china, Huang llegó a Pekín este jueves por invitación del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, un organismo estatal que representa a los exportadores chinos.

Huang, de 62 años, se reunió en la capital china con Ren Hongbin, presidente del consejo, a quien expresó su esperanza de que Nvidia “pueda seguir cooperando con China” dado que es un “mercado clave” para la compañía, recoge la cadena estatal CCTV.

La visita se produce después de que el fabricante perdiese el miércoles casi un 7% en el índice tecnológico Nasdaq de Wall Street por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El director general de Nvidia, Jensen Huang, habla durante el discurso de apertura de la GTC de Nvidia, en San José, California. (AP foto/Nic Coury)

Nvidia anunció ayer un cargo trimestral en sus cuentas de hasta 5.500 millones de dólares para poder exportar sus nuevos chips H20 a China y otros países asiáticos, pues el Gobierno de EE. UU. le exige una licencia.

El H20 es una unidad de procesamiento gráfico (GPU) diseñada para el mercado chino en respuesta a los controles de exportación que Estados Unidos había impuesto previamente. Las empresas chinas han seguido dependiendo de los chips de Nvidia para entrenar y ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), según analistas citados por el rotativo hongkonés South China Morning Post.

Pero si el negocio de Nvidia en China se reduce drásticamente, la empresa podría perder el 10% de sus ingresos totales respecto a los del año pasado, según el experto Brian Colello de la consultora Morningstar, citado por el mencionado diario.

Nvidia comenzó a vender chips H20 en el mercado chino a principios de 2024, después de que sus avanzados chips de IA A100, H100, A800 y H800 se sometieran a controles de exportación estadounidenses debido a preocupaciones de seguridad nacional.

Nvidia Blackwell GPU chip.

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en pausa durante 90 días los aranceles para la mayor parte del mundo, no lo ha hecho con China, uno de sus principales socios comerciales, en particular en el ámbito tecnológico.

El presidente eximió temporalmente de aranceles a los teléfonos celulares y piezas de computadora, pero avisó de que solo sería temporalmente, y las licencias requeridas a Nvidia no han sentado bien al mercado.

Los problemas para Nvidia no terminan ahí, puesto que The New York Times publicó ayer que el Gobierno de Trump tiene en el punto de mira a la firma de inteligencia artificial (IA) china Deepseek, a la que la estadounidense provee chips.

El Comité para China de la Cámara de Representantes estadounidense solicitó a Nvidia que explique si la empresa china DeepSeek obtuvo chips sujetos a controles de exportación para su ‘app’ de inteligencia artificial, lo que, según los legisladores, representa “una amenaza para la seguridad nacional”, agrega el diario.

(con información de EFE)