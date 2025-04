Sortean boletos para la audiencia de resentencia de los hermanos Menéndez

El Tribunal de Los Ángeles sorteará 16 boletos diarios para presenciar la audiencia de los hermanos Menéndez. (REUTERS/HO SN)

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles informó que se implementará un sistema de sorteo público para determinar quiénes podrán presenciar las próximas audiencias de Erik y Lyle Menéndez. Las vistas judiciales están previstas para el jueves y el viernes en la sede del Van Nuys Courthouse West, donde ambos hermanos comparecerán mientras intentan obtener una resentencia por los asesinatos de sus padres, cometidos en 1989.

De acuerdo con lo comunicado por el tribunal, el sistema de lotería se llevará a cabo en el mismo lugar de las audiencias, entre las 7:00 y las 8:15 de la mañana, en ambos días. Serán entregados 16 boletos diarios para ocupar los asientos destinados al público general dentro de la sala.

Aquellas personas seleccionadas deberán portar una credencial identificatoria durante toda su permanencia en el recinto judicial. Esta acreditación será válida únicamente para el día en que fue emitida y no podrá transferirse a otra persona. Según advirtió la corte, cualquier intento de ceder la credencial invalidará la participación del portador en futuras instancias del sorteo.

La audiencia comenzará a las 9:30 horas locales, y se espera que el juez escuche los argumentos sobre la posible resentencia de los hermanos.

La solicitud de los hermanos Menéndez

Lyle y Erik Menéndez, actualmente condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, han iniciado un nuevo intento para obtener una resentencia que les permita reducir su pena o, eventualmente, aspirar a la libertad condicional. Ambos hermanos fueron hallados culpables de asesinar a sus padres con una escopeta en la residencia familiar de Beverly Hills en 1989.

Las audiencias programadas para el jueves y viernes buscan determinar la “idoneidad” de los hermanos para recibir una nueva sentencia. El equipo legal de los convictos plantea que los crímenes se cometieron tras años de presunto abuso físico y sexual por parte de su padre, José Menéndez. Esta alegación no es nueva, pero se ha mantenido como uno de los ejes principales en la defensa de los hermanos desde los primeros juicios.

Durante una audiencia previa, celebrada la semana anterior, el juez aceptó avanzar con el proceso de revisión de sentencia luego de escuchar los argumentos tanto de la fiscalía como de los abogados defensores. En esa misma sesión, la fiscalía proyectó una fotografía de la escena del crimen, lo que desató una fuerte controversia entre los familiares presentes.

El actual fiscal del distrito, Nathan Hochman, quien se opone a cualquier reducción de condena, intentó revertir una moción previamente presentada por su antecesor, George Gascón, quien había manifestado su apoyo a la resentencia. Sin embargo, el juez rechazó ese intento, lo que permitió que la revisión judicial continuara conforme a lo establecido inicialmente.

Queja de la familia sobre la exhibición de fotos del crimen

Familiares de los hermanos Menéndez presentaron una queja formal y una moción judicial luego de que la fiscalía exhibiera una fotografía sangrienta de la escena del crimen durante una audiencia previa sobre la posible resentencia. La imagen mostraba el cuerpo de José Menéndez cubierto de sangre, recostado en un sofá, y fue proyectada en una pantalla dentro de una sala repleta en el tribunal de Van Nuys.

Según NBC News, los abogados de los familiares señalaron que la presentación de la imagen se realizó sin previo aviso y calificaron la acción como innecesaria. En la moción, se pidió que el juez Michael Jesic reprenda a la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles por su proceder, y que se exija a la fiscalía notificar con antelación cualquier prueba o evidencia que pretenda presentar en el futuro.

Mark Geragos, abogado de los hermanos, objetó durante la audiencia la exhibición del material gráfico. El fiscal que encabezó la presentación, Habib Balian, ofreció una disculpa en la misma sala judicial luego de que el defensor legal formulara la protesta. No obstante, en el texto de la moción, los familiares insistieron en que la conducta de la fiscalía fue insensible y ofensiva hacia quienes asistieron a la audiencia.

Familiares critican la proyección inesperada de imágenes del crimen en la sala judicial. (REUTERS/Lee Celano)

Respuesta de la fiscalía ante la queja por la imagen del crimen

Luego de la objeción de la defensa y la moción presentada por la familia de los Menéndez, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles emitió un comunicado en el que buscó justificar su accionar y, al mismo tiempo, reconoció el impacto emocional de la evidencia expuesta.

En su declaración, divulgada el domingo siguiente a la audiencia, la fiscalía expresó que “nunca fue su intención causar angustia o dolor a quienes asisten a una audiencia judicial”. Añadió que comprende que “la naturaleza de la evidencia de estos atroces asesinatos dobles es profundamente emocional”, pero que la función de estas audiencias es precisamente “traer la verdad a la luz, por dolorosa que sea”.

Respecto a la fotografía cuestionada, la fiscalía afirmó que su intención fue representar gráficamente la brutalidad y premeditación de los crímenes. “Advertimos a quienes asistan en persona a que estén preparados para detalles e imágenes difíciles relacionados con estas trágicas circunstancias”, sostuvo el comunicado.

Asimismo, la fiscalía ofreció una disculpa específica por no haber anticipado el uso de la imagen: “Pedimos disculpas por no haber advertido con antelación que la conducta sería descrita no solo con palabras, sino también mediante una foto de la escena del crimen”.