Agentes de ICE rompieron la ventana de un auto con un mazo para detener a un hombre guatemalteco

Juan Méndez llevaba 4 años en EE.UU. y carecía de antecedentes penales. (AP)

Un incidente protagonizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha generado controversia en New Bedford, Massachusetts, luego de que un hombre guatemalteco, identificado como Juan Francisco Méndez, fuera detenido de manera violenta mientras se dirigía a una cita con el dentista.

Según informó The Associated Press, los agentes rompieron la ventana del automóvil en el que Méndez viajaba junto a su esposa y lo arrestaron, a pesar de que, según su abogada, el hombre había solicitado asilo y no tenía antecedentes penales.

El hecho, ocurrido el pasado lunes, quedó registrado en un video grabado por Marilu Domingo Ortiz, esposa de Méndez, quien también fue retirada del vehículo por los agentes. En las imágenes, se observa cómo los oficiales utilizan un martillo para romper la ventana del auto antes de proceder con la detención. La familia asegura que Méndez se encuentra actualmente en un centro de detención en Dover, New Hampshire.

Medidas drásticas y violentas denunciadas por la abogada de Méndez

Abogada denuncia que ICE ignoró documentos legales del hombre guatemalteco. (AP)

La abogada de la familia, Ondine Galvez-Sniffin, expresó su indignación por la manera en que se llevó a cabo la detención. Según detalló a The Associated Press, los agentes inicialmente afirmaron que buscaban a otra persona con un nombre diferente, pero aun así procedieron a sacar a Méndez y a su esposa del vehículo.

Galvez-Sniffin describió la escena como traumática, señalando que la esposa de Méndez estaba visiblemente afectada, llorando y temblando tras el incidente.

“Cuando llegué al lugar, vi la ventana rota y cristales esparcidos por el asiento trasero. Fue impactante”, declaró la abogada, quien añadió que en sus 27 años de experiencia en casos de inmigración nunca había presenciado un operativo tan agresivo.

Según Galvez-Sniffin, los agentes ignoraron la documentación que demostraba que Méndez estaba en proceso de solicitar asilo y no representaba una amenaza.

La situación migratoria migratoria de Méndez y su familia

De acuerdo con la información proporcionada por la abogada, Méndez lleva cuatro años viviendo en Estados Unidos y trabaja en la industria pesquera de New Bedford, una ciudad conocida por su actividad marítima.

No tiene antecedentes penales y había iniciado el proceso de solicitud de asilo, habiéndose sometido a la toma de huellas dactilares en diciembre pasado. Su esposa, Marilu Domingo Ortiz, y su hijo de 9 años ya cuentan con protección bajo un estatus de asilo debido al temor de persecución en su país de origen, Guatemala.

Galvez-Sniffin enfatizó que no existía justificación para el trato recibido por Méndez y su familia. “No hay ninguna razón para que lo hayan tratado de esa manera. Nuestra mayor preocupación ahora es lograr su liberación”, afirmó.

Reacciones locales y cuestionamientos a las tácticas de ICE

El alcalde de New Bedford criticó la falta de coordinación con la policía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo ha suscitado críticas por parte de autoridades locales, como el alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, quien expresó su preocupación a través de una publicación en la red social X (anteriormente Twitter). Mitchell cuestionó por qué no se notificó previamente a la policía local sobre el operativo y planteó dudas sobre los objetivos de las acciones de ICE.

“Este incidente plantea preguntas que requieren respuestas claras”, escribió el alcalde, añadiendo que es necesario determinar si los agentes están enfocándose en delincuentes peligrosos o si están llevando a cabo redadas indiscriminadas contra personas con estatus migratorio incierto.

El caso de Méndez no es un hecho aislado. Según reportó The Associated Press, en las últimas semanas se han registrado otros incidentes controvertidos relacionados con las tácticas de ICE en la región de Nueva Inglaterra. Uno de los casos más destacados ocurrió en Boston, donde un agente de ICE detuvo a Wilson Martell-Lebron, de 49 años, mientras salía de un tribunal.

El juez del Tribunal Municipal de Boston, Mark Summerville, declaró al agente en desacato, argumentando que la detención violaba el derecho al debido proceso de Martell-Lebron. Aunque el caso fue posteriormente desestimado, el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Kevin Hayden, calificó las acciones de ICE como “preocupantes y extraordinariamente imprudentes”.

Otros casos recientes de detenciones polémicas

Otro incidente que ha generado atención mediática involucra a Rumeysa Ozturk, una estudiante de 30 años originaria de Turquía y residente en un suburbio de Boston. Según un video difundido, Ozturk fue rodeada por agentes de inmigración mientras caminaba por la calle.

En las imágenes, se la escucha gritar mientras los oficiales le quitan el celular y la esposan. Sus abogados han solicitado su liberación inmediata, argumentando que la detención fue injustificada.