Así intentaron los elefantes del San Diego Zoo proteger a los más pequeños de la manada durante el sismo

Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió el sur de California la mañana del lunes 14 de abril de 2025, causando alarma no solo entre los residentes humanos, sino también entre los animales del San Diego Zoo Safari Park. Según informó The Associated Press (AP), un grupo de elefantes africanos reaccionó instintivamente al movimiento telúrico al agruparse en un círculo para proteger a las crías del grupo, un comportamiento que fue captado en video y que ha llamado la atención.

El video, difundido por la San Diego Zoo Wildlife Alliance, muestra cómo los elefantes adultos, identificados como Ndlula, Umngani y Khosi, se movilizaron rápidamente tras el inicio del temblor. En las imágenes, se observa cómo los animales, que inicialmente estaban dispersos bajo el sol matutino, corren en diferentes direcciones al sentir el movimiento sísmico. Poco después, los paquidermos mayores se reagruparon para formar un círculo alrededor de las crías, Zuli y Mkhaya, ambas de siete años de edad.

Permanecieron en esta formación protectora durante varios minutos, incluso después de que el temblor cesara. Los adultos se mantuvieron alerta, con las orejas extendidas y en constante movimiento, aparentemente evaluando el entorno en busca de posibles amenazas. Este comportamiento, según explicó Mindy Albright, curadora de mamíferos del parque, es una respuesta natural de los elefantes para proteger a los miembros más jóvenes de su manada en situaciones de peligro.

Una instintiva reacción para proteger a los más pequeños de la manada

“Se quedan congelados mientras reúnen información sobre dónde está el peligro”, explicó la experta del parque temático.

En redes sociales, los especialistas del zoológico afirmaron que estos animales “tienen la capacidad única de percibir sonidos a través de sus patas”, por lo que formaron el “círculo de alerta” cuando percibieron el terremoto de 5.2 grados de magnitud que sacudió al sur de california.

El comportamiento observado en los elefantes del San Diego Zoo Safari Park no es inusual en esta especie, conocida por su fuerte sentido de comunidad y protección mutua. Los elefantes africanos, que son animales altamente sociales, suelen formar estructuras familiares lideradas por hembras mayores, quienes toman decisiones cruciales para la supervivencia del grupo. En este caso, la rápida reacción de los adultos para proteger a las crías refleja la importancia que estos animales otorgan a la seguridad de los miembros más vulnerables de su manada.

Se puede observar en el video cómo uno de los elefantes pequeños corrió directamente hacia el centro para que las matriarcas, que ayudaron a criarlo, lo protegieran.

Mientras que la única cría macho permaneció a la orilla del círculo, como una forma de demostrar su independencia y valentía, de acuerdo con Albright.

Khosi, una adolescente que ayudó a su crianza junto con su madre biológica, golpeó en repetidas ocasiones el lomo de la cría con su trompa como si dijera: “Todo está bien” y “quédate en el círculo”.

“Es maravilloso verlos haciendo lo que todos deberíamos hacer, lo que cualquier padre hace, que es proteger a sus hijos”, declaró la experta.

Una hora después del sismo, se produjo una réplica y los elefantes volvieron a reunirse en la misma formación. Tras determinar que estaban todos a salvo, se dispersaron.

El sismo, cuyo epicentro se localizó cerca de la pequeña localidad montañosa de Julian, a unos 138 kilómetros de Los Ángeles, fue percibido en un amplio rango, desde San Diego hasta la ciudad angelina.

Habitantes de condados como el de San Diego, Orange, Temecula e Inalnd Empire percibieron los movimientos telúricos.

Un funcionario consultado por AP afirmó que el Departamento del Sheriff de San Diego y los Bomberos de Julian no recibieron llamadas de emergencia en relación con el sismo.