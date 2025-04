Sismo de magnitud 5,2 sacude San Diego, California

Un sismo de magnitud 5.2 grados fue registrado en California. (USGS)

A las 10:08 de la mañana (hora local) del lunes 14 de abril, un sismo de magnitud 5.2 con epicentro cercano a la localidad de Julián, en el condado de San Diego, sacudió amplias zonas del sur de California y la región fronteriza con México. El movimiento telúrico fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que situó el epicentro a 2.5 millas (4 kilómetros) al sur de Julián, una localidad montañosa conocida por sus panaderías y pastelerías, a unos 138 kilómetros al sureste de Los Ángeles, según Los Angeles Times.

Las sacudidas se sintieron con fuerza en ciudades como San Diego, Orange County, Temecula y el Inland Empire, y se extendieron hasta Los Ángeles, de acuerdo con CBS News. Del lado mexicano, el sismo fue claramente percibido en Tijuana y en Mexicali, donde las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de hospitales y oficinas gubernamentales, informó UNO TV. A pesar del amplio alcance, no se reportaron víctimas ni daños materiales mayores, aunque sí se registraron movimientos bruscos de muebles y caída de objetos ligeros en algunos comercios.

El Departamento del Sheriff de San Diego y los bomberos de Julián señalaron que no recibieron llamadas de emergencia relacionadas con el temblor, según declaró un funcionario al ser consultado por Associated Press (AP). Una comerciante local, Riley Ozuna, propietaria del Julian Cafe & Bakery, indicó que algunas tazas cayeron al suelo, pero aseguró que “todo está bien”. Desde el gobierno estatal, la oficina del gobernador Gavin Newsom informó que el mandatario fue instruido sobre el incidente y que ya existe coordinación con los cuerpos de respuesta locales, reportó AP.

Epicentro, intensidad y réplicas

El USGS calificó el movimiento telúrico con una intensidad "fuerte" para las zonas cercanas al epicentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El USGS calificó el sismo como de intensidad “fuerte” en zonas poco pobladas del interior del condado de San Diego, según el índice de Mercalli Modificado, lo que implica sacudidas lo suficientemente intensas como para mover muebles, aunque con baja probabilidad de causar daños estructurales. En zonas urbanas más cercanas a la costa, como San Diego, la intensidad fue considerada “ligera”, con efectos equivalentes a un camión pesado impactando un edificio, detalló Los Angeles Times.

En los seis minutos posteriores al temblor principal, se detectaron al menos siete réplicas en las inmediaciones de Julián. La más intensa alcanzó los 3.0 grados de magnitud y ocurrió a las 10:13 a.m., a unos 4 kilómetros al sur de Julián, mientras que el resto se situaron entre 2.5 y 2.9 grados, indicó CBS News. Todas se localizaron en un radio de cinco kilómetros del epicentro inicial, sin provocar alertas adicionales ni respuestas de emergencia.

Tijuana: evacuaciones y prevención

En Tijuana, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California desplegó personal para verificar las condiciones estructurales de edificios públicos. Según informó el medio local La Voz de la Frontera, los protocolos incluyeron la evacuación de pacientes en hospitales y empleados de dependencias estatales, sin reportes de daños ni heridos. Estas acciones se tomaron como medida preventiva, dado el historial sísmico compartido entre ambas regiones fronterizas.

El epicentro tuvo lugar en Julián, una región montañosa perteneciente al condado de San Diego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con UNO TV, el movimiento telúrico en la ciudad mexicana fue lo suficientemente fuerte como para causar alarma entre la población, aunque no activó ninguna alerta sísmica oficial. Las autoridades estatales recordaron a los ciudadanos la importancia de contar con un plan familiar de emergencia y de seguir los canales oficiales ante cualquier nuevo evento sísmico.

Reacción oficial y monitoreo continuo

La oficina del gobernador Gavin Newsom emitió un comunicado en redes sociales asegurando que el estado se mantiene en contacto directo con las autoridades locales y federales para evaluar cualquier afectación. Según Associated Press, los equipos de emergencia permanecen activos, monitoreando posibles réplicas adicionales y revisando instalaciones clave como presas, escuelas y hospitales.

El sistema sísmico de California no emitió alertas previas a través de su app MyShake, ya que el movimiento no superó los umbrales de intensidad requeridos para su activación en áreas densamente pobladas. Las autoridades insisten en que se mantenga la calma, se evite la propagación de rumores y se sigan las recomendaciones oficiales, ya que no se descarta la posibilidad de nuevos movimientos secundarios en las próximas horas.