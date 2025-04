La compañía del helicóptero turístico que se estrelló en Nueva York cesará sus operaciones

La FAA anunció el cese de operaciones de la empresa de tours, del helicóptero que se estrelló en el río Hudson. (REUTERS/Eduardo Muñoz)

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que New York Helicopter Tours cesará de manera inmediata todas sus operaciones. Según The Associated Press, esta medida es parte de las acciones tomadas tras el accidente aéreo ocurrido en la ciudad que resultó en la muerte del piloto y de una familia compuesta por cinco turistas españoles.

La FAA también señaló a través de una declaración publicada en X (anteriormente Twitter) que lanzará una revisión inmediata del historial de seguridad y la licencia operativa de la empresa de tours. Este anuncio se produjo tras el reciente accidente en el que un helicóptero turístico de la compañía se desintegró en pleno vuelo y se estrelló en Nueva York.

Entre las víctimas se encontraban los pasajeros españoles Agustín Escobar, de 49 años, su esposa, Mercè Camprubí Montal, de 39, y sus tres hijos, Víctor, de 4, Mercedes, de 8, y Agustín, de 10. Escobar era un alto un alto ejecutivo de Siemens.

Información en desarrollo...