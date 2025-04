Llamó al 911 para pedir ayuda, pero la operadora estaba pidiendo su desayuno

La llamada al 911 de Dylan Johnson generó indignación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un incidente inusual ocurrido en Savannah, Georgia, ha generado críticas hacia el servicio de emergencias del condado de Chatham, luego de que una operadora del 911 fuera escuchada hablando sobre un sándwich de desayuno mientras atendía una llamada de emergencia.

Según informó WTOC, afiliada de CBS, el hecho tuvo lugar el pasado viernes 14 de febrero, cuando Dylan Johnson, un padre primerizo, intentaba reportar un posible intruso en su hogar.

De acuerdo con el medio, Johnson se encontraba en su lugar de trabajo cuando recibió una llamada de su esposa, quien estaba en casa con su bebé de cinco meses.

La mujer, alarmada, creyó que alguien estaba merodeando cerca de la vivienda. Ante esta situación, Johnson intentó comunicarse con el 911 en tres ocasiones antes de obtener respuesta. Sin embargo, lo que ocurrió durante la llamada lo dejó completamente sorprendido.

Una conversación inesperada durante la emergencia

La operadora del 911 implicada en una distracción en una llamada de emergencia menciona un desayuno McGriddle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una grabación compartida por WTOC, se puede escuchar a la operadora del 911 diciendo: “Mmm... McGriddle... Disculpe, ¿qué?”. Este comentario, aparentemente dirigido a alguien más en la sala, ocurrió aproximadamente tres minutos después de que la llamada fuera atendida. Johnson, quien estaba en medio de una situación de alta tensión, describió su incredulidad ante lo sucedido.

“Realmente no podía creerlo”, declaró al medio. “Si no me hubiera pasado a mí, no creería que le hubiera pasado a otra persona. Así de increíble fue”.

El condado de Chatham, responsable de supervisar las llamadas al 911 en el área, confirmó que la operadora involucrada había respondido a alguien presente en la habitación durante la llamada de emergencia. En un comunicado oficial, las autoridades locales señalaron que “estas dos conversaciones nunca debieron haberse cruzado”.

Medidas disciplinarias y protocolos revisados

Tras la difusión del incidente, el condado aseguró que se han tomado “medidas disciplinarias apropiadas” contra el operador y que se han implementado nuevos protocolos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

“La llamada al 911 mencionada en la reciente cobertura mediática no refleja el nivel de servicio que esperamos brindar a los ciudadanos del condado de Chatham”, declararon las autoridades en el comunicado.

A pesar de la controversia, el condado destacó que la llamada fue atendida en un tiempo razonable. Según sus registros, el operador respondió en 24 segundos y los agentes de policía llegaron al lugar en 16 minutos. Cuando los oficiales inspeccionaron la vivienda, no encontraron evidencia de la presencia de un intruso, según reportó WTOC.

Medidas de revisión ante la inusual llamada

Las autoridades de Chatham toman medidas tras el escándalo que pudo comprometer la seguridad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la Comisión del Condado de Chatham, Chester Ellis, habló con WTOC para abordar el tema. Según Ellis, las acciones de la operadora involucrada en estas llamadas están actualmente bajo revisión.

La preocupación sobre el manejo de estas situaciones ha llevado a examinar los procedimientos en la gestión del sistema de emergencias, en busca de identificar posibles áreas de mejora. Como indicó Ellis, la evaluación de estas acciones forma parte de los esfuerzos del condado por abordar los incidentes.

En 2023, el 27% de las llamadas al sistema de emergencias en el Condado de Chatham fueron clasificadas como abandonadas, lo que representa un aumento en comparación con el 24% registrado el año anterior, según los registros oficiales del condado. Este fenómeno, donde casi tres de cada diez llamadas no se concretaron, refleja una tendencia que se ha mantenido consistentemente en los últimos años.

Por su parte, el Departamento de Policía de Savannah no ofreció información adicional sobre el motivo de la llamada ni sobre el desarrollo de la investigación, según informó People.

Este caso, que comenzó como una situación de alarma para una familia, ha terminado por convertirse en un ejemplo de los desafíos que enfrentan los servicios de emergencia para garantizar respuestas rápidas y efectivas, incluso en momentos de distracción.