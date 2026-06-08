6 playas del mundo que sorprenden por su arena de colores poco comunes

National Geographic destacó que las playas de colores fascinan tanto a viajeros como a científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las playas de colores son uno de los espectáculos naturales más inusuales y llamativos del mundo. Existen sitios donde la arena adquiere tonalidades rosas, verdes, negras, púrpuras, rojas o blancas, generando paisajes que fascinan tanto a viajeros como a científicos, según National Geographic.

Entre las playas más espectaculares del planeta se encuentran seis destinos únicos, donde la arena adquiere colores extraordinarios debido a la presencia de minerales, microorganismos marinos o procesos volcánicos.

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1. Playa rosa en la Isla Komodo: la joya de Indonesia

Pantai Merah se ubica en el este de la isla de Komodo, dentro del Parque Nacional de Komodo (Wikimedia Commons)

En el este de la Isla de Komodo, dentro de su parque nacional, se ubica Pantai Merah. En este lugar, la arena rosa es el resultado de la unión de arena blanca y diminutos organismos marinos llamados foraminíferos, que producen un pigmento rojizo en los arrecifes de coral.

Según National Geographic, Pantai Merah ofrece una experiencia sensorial única. Solo existen otras siete playas con estas características en todo el planeta, lo cual la convierte en un destino exclusivo y aislado, rodeado por el Mar de Flores.

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Recorrer este paraje significa navegar hacia un entorno natural envolvente. La singularidad de la arena y la sensación de tranquilidad lo distinguen como uno de los grandes tesoros cromáticos del mundo.

2. El misterio de la playa verde de Papakolea

Papakolea, en el extremo sur de Hawái, exige una caminata de alrededor de cinco kilómetros para llegar a la playa (REUTERS)

Papakolea, en el extremo sur de Hawái, exige una caminata de alrededor de cinco kilómetros atravesando campos de lava solidificada y finaliza en el cono volcánico de Pu’u Mahana.

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El secreto de su arena verde radica en los olivinos, pequeños cristales semipreciosos formados por la actividad volcánica a lo largo del tiempo. Esta concentración mineral otorga a Papakolea un color sorprendente, integrado en el entorno natural.

Según National Geographic, acceder a esta playa no es sencillo, pero el esfuerzo se recompensa con la vista y la experiencia de bañarse en un enclave singular. Es una opción para quienes buscan paisajes alejados de los circuitos convencionales.

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3. Reynisfjara: la playa negra entre volcanes y leyendas

Reynisfjara se ubica en el sur de Islandia, junto al pueblo de Vik í Mýrdal (Foto: The Grosby Group)

En el sur de Islandia, junto al pueblo de Vik í Mýrdal, se encuentra Reynisfjara, célebre por su arena negra producida por el basalto procedente de erupciones volcánicas.

El litoral está adornado con columnas hexagonales de basalto y formaciones rocosas conocidas como Reynisdrangar, protagonistas de leyendas sobre trolls autóctonos. Las piedras pulidas de color azabache y el contraste con la espuma blanca del mar dotan de dramatismo visual al lugar.

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National Geographic destaca que se trata de una playa fácilmente accesible, con un fuerte impacto escénico y gran atractivo para turistas y amantes de la naturaleza.

4. Pfeiffer Beach: el secreto púrpura de California

La playa de Pfeiffer, en Big Sur, California, es reconocida por su arena púrpura

En la región central de California, la playa de Pfeiffer, en Big Sur, es reconocida por su arena púrpura, visible especialmente entre septiembre y noviembre, la mejor época del año para apreciarla.

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El tono surge por el granate de manganeso, un mineral que llega desde los acantilados próximos y se deposita sobre la arena. Durante los meses lluviosos, el efecto cromático se intensifica y acaricia la superficie de manera sinuosa.

National Geographic describe el lugar como un entorno de cuento de hadas, rodeado de acantilados, vegetación y oleaje intenso, recomendado para quienes desean descubrir paisajes insólitos en la costa estadounidense.

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5. Santorini y su sorprendente playa roja

La Playa Roja de Santorini se ubica en las islas Cícladas de Grecia

En las islas Cícladas de Grecia, la Playa Roja de Santorini, o Kokkini Paralia, destaca por su arena rojiza resultante de las formaciones volcánicas ricas en hierro.

El contraste entre los tonos rojos de la arena y el azul intenso del mar Egeo crea una imagen memorable, singular incluso en el conocido litoral de Santorini. La presencia de minerales otorga al enclave su peculiaridad y valor distintivo.

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National Geographic resalta que es una joya oculta del archipiélago y que merece una visita para quien desee experimentar colores poco habituales en un paisaje mediterráneo.

6. Hyams Beach: el paraíso blanco de Australia

La playa de Hyams, en Australia, se reconoce por tener la arena más blanca del mundo (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

En Australia, la playa de Hyams se reconoce por la arena más blanca del mundo. Este fenómeno, certificado por el récord Guinness, se atribuye a la enorme cantidad de granito de magnesio transportado por los corales desde la Bahía Jervis.

Situada a dos horas de Sídney, Hyams Beach está rodeada por tres parques nacionales y brinda acceso a una gran variedad de actividades al aire libre, desde surf y snorkel hasta senderismo y ciclismo. Es un destino protegido y muy valorado por fotógrafos y naturalistas.

National Geographic indica que la pureza de la arena, junto a las aguas cristalinas y la biodiversidad, contribuyen a que Hyams conserve su estatus como uno de los destinos más sobresalientes para quienes buscan paisajes blancos y únicos.