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Donald Trump dijo que la “ignorancia y la estupidez” pueden frustrar el diálogo entre Israel e Irán

La advertencia fue publicada en Truth Social, en plena escalada militar, y planteó que el tramo decisivo de las conversaciones puede derrumbarse por errores de cálculo o impulsos

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FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apunta con el dedo hacia el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras se dan la mano durante una conferencia de prensa tras reunirse en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2025 (Reuters)
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apunta con el dedo hacia el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras se dan la mano durante una conferencia de prensa tras reunirse en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2025 (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Israel e Irán podrían fracasar si prevalecen la “ignorancia o estupidez” de alguna de las partes involucradas. La declaración fue difundida el lunes 8 de junio a través de la red Truth Social, en medio de una nueva escalada militar entre ambos países que puso en vilo la estabilidad regional. Trump subrayó que el proceso de diálogo atraviesa una etapa decisiva y señaló que el mayor riesgo para el éxito de las conversaciones proviene de posibles errores de cálculo o actitudes irreflexivas.

Trump instó públicamente a Israel e Irán a detener de inmediato los ataques, en medio de una escalada de violencia que puso a prueba una frágil tregua y amenazó las negociaciones para un posible acuerdo de paz en Oriente Medio. En su red social Truth Social, el presidente estadounidense escribió: “Israel e Irán deben dejar de ‘disparar’ de inmediato”.

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En un nuevo mensaje, Trump afirmó que “tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato”. El presidente estadounidense indicó que las negociaciones finales sobre la paz están en marcha. Trump señaló que el bloqueo se mantendrá vigente hasta alcanzar un acuerdo definitivo y remarcó la necesidad de que “todo avance con rapidez”. Concluyó su comunicación agradeciendo la atención, reiterando su llamado a la resolución del conflicto.

Irán responsabiliza a EEUU de las violaciones del alto el fuego y vincula a Washington las acciones de Israel (Europa Press)
Irán responsabiliza a EEUU de las violaciones del alto el fuego y vincula a Washington las acciones de Israel (Europa Press)

El mandatario estadounidense expresó en su mensaje que “las negociaciones finales sobre la paz avanzan, sujetas a la ignorancia o la estupidez que puedan interponerse en su camino”. La advertencia de Trump busca enfatizar que los avances diplomáticos registrados hasta el momento podrían verse anulados por decisiones impulsivas, falta de comunicación o presiones internas dentro de los gobiernos de Israel o Irán.

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La declaración del presidente de los Estados Unidos se produjo apenas horas después de que las fuerzas iraníes lanzaran misiles contra territorio israelí, en respuesta a un bombardeo israelí en Beirut. Estos hechos pusieron fin a casi dos meses de relativa calma desde la entrada en vigor de un alto el fuego en abril, lo que incrementó la preocupación de la comunidad internacional ante una posible escalada de las hostilidades.

En el mensaje difundido, Trump insistió en que ambas naciones buscan un cese al fuego inmediato y subrayó la importancia de evitar conductas imprudentes que puedan poner en peligro la posibilidad de un acuerdo. “Las negociaciones pueden avanzar rápidamente si ninguna de las partes permite que la ignorancia o la estupidez dicten sus próximos pasos”, remarcó el presidente.

Los medios estadounidenses consultados coincidieron en que el gobierno de Estados Unidos ha intensificado su rol como mediador en la crisis, a través de contactos directos con los líderes de Israel y Irán. En las últimas horas, Trump mantuvo conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien pidió abstenerse de adoptar represalias tras el ataque iraní. El mandatario estadounidense también se dirigió a las autoridades iraníes, instando a retomar el diálogo y evitar acciones que puedan agravar el conflicto.

Personas inspeccionan los daños causados por un impacto cercano, después de que Irán lanzara misiles hacia Israel, en un asentamiento israelí en la Cisjordania ocupada por Israel, el 8 de junio de 2026 (Reuters)
Personas inspeccionan los daños causados por un impacto cercano, después de que Irán lanzara misiles hacia Israel, en un asentamiento israelí en la Cisjordania ocupada por Israel, el 8 de junio de 2026 (Reuters)

Durante una entrevista con el Financial Times, Trump afirmó que la decisión final sobre un posible acuerdo recaerá sobre la Casa Blanca, y que Netanyahu deberá aceptar el resultado de las conversaciones. “Él no tendrá alternativa”, aseguró el presidente, quien reiteró que Estados Unidos“controla la situación” y que la continuidad del bloqueo sobre Irán dependerá del desenlace de las negociaciones.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos reiteró que el bloqueo sobre Irán seguirá vigente hasta la firma de un pacto formal. El mandatario expresó que “el bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se alcance un acuerdo final”, advirtiendo que cualquier avance dependerá de la disposición de las partes a evitar acciones consideradas dañinas para el proceso.

El intercambio de ataques entre Israel e Irán reavivó la preocupación por la estabilidad de la región. Las fuerzas israelíes aseguraron haber interceptado los misiles lanzados por Irán, y hasta el momento no se han reportado víctimas fatales. Sin embargo, la tensión persiste y las delegaciones diplomáticas internacionales siguen de cerca la evolución de los acontecimientos.

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