Una niñera fue arrestada tras la muerte de un niño de 3 años que pasó 20 minutos sin supervisión en una piscina en Luisiana

El fallecimiento de un niño pequeño en una vivienda de Louisiana reavivó el debate sobre la seguridad de los menores en entornos de cuidado no regulados (Ascension Parish Sheriff's Office)

La oficina del sheriff de la parroquia de Ascension detuvo a Joann Johnson, de 37 años, y la acusó de homicidio por negligencia por la muerte de Ian Perez, un niño de tres años que se ahogó en una piscina del patio trasero de una guardería que funcionaba en una vivienda de Prairieville, en Luisiana, después de permanecer inconsciente en el agua durante unos 20 minutos, según Fox News y la oficina del sheriff.

El caso, ocurrido a pocas semanas del receso escolar de verano, reavivó la advertencia de las autoridades sobre la seguridad en casas con piscina y menores bajo cuidado ajeno, destacó el medio estadounidense.

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El menor fue encontrado inconsciente en el agua tras un prolongado lapso sin vigilancia adulta (WAFB)

La llamada al 911 se registró hacia las 15:50 del 18 de mayo, según Fox News. Johnson se entregó el miércoles, semanas después del hecho, y quedó sujeta a una fianza de USD 100.000, mientras enfrenta una pena de entre dos y 10 años de prisión si es condenada, de acuerdo con Fox News.

Los agentes que acudieron al domicilio encontraron al niño y realizaron maniobras de reanimación junto con personal médico, incluida RCP, detalló Fox News. Después fue trasladado en un vuelo médico a un hospital de la zona, donde se confirmó su muerte, de acuerdo con Fox News.

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Las autoridades locales encabezaron la investigación tras analizar las imágenes obtenidas en la casa donde ocurrió el incidente (WAFB)

Las cámaras registraron la ausencia de vigilancia sobre el menor

La investigación se apoyó en imágenes de vigilancia revisadas por las autoridades, que mostraron a dos niños pequeños bajo el cuidado de Johnson jugando cerca de la piscina del patio trasero sin elementos de seguridad, aseguró Fox News. Los investigadores concluyeron que la víctima cayó al agua y se ahogó, y que siguió inconsciente en la piscina durante varios minutos sin supervisión antes de que Johnson lo sacara, de acuerdo con Fox News.

Donovan Jackson, vocero de la oficina del sheriff de la parroquia de Ascension, describió la grabación en declaraciones al medio WAFB: “Una de las escenas de ese video es ver al pequeño Ian luchar por su vida durante varios minutos“. Añadió: “Y la segunda escena de esto es verlo en esa piscina unos 20 minutos después de haberse ahogado. Durante más de 20 minutos, no hubo supervisión“, dijo Jackson.

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Jackson además sostuvo al medio WAFB que las autoridades distinguen entre un descuido breve y lo que consideran una omisión grave de cuidado. “Entendemos que los accidentes ocurren. Puede perderlos de vista durante uno o dos minutos, quizá cinco, pero durante más de 20 minutos, eso es un problema, y eso es una negligencia clara“, afirmó.

El vocero Donovan Jackson remarcó la gravedad de dejar a un niño sin supervisión y subrayó la responsabilidad de los adultos al cuidar menores en entornos domésticos (WAFB)

La responsable no contaba con autorización oficial para cuidar niños

Jackson aseguró al medio WAFB que Johnson no contaba con licencia ni autorización oficial para operar una guardería y cuidaba al niño de tres años dentro de un “arreglo entre amigos de la familia”. Esa circunstancia forma parte del contexto del caso, que derivó en la acusación penal por homicidio por negligencia, relató Fox News.

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El vocero de la oficina del sheriff de la parroquia de Ascension afirmó además que “ningún padre debería tener que enfrentar la pérdida de su hijo, especialmente cuando esa pérdida se debe a la negligencia de otra persona”.

En otra declaración recogida por Fox News, advirtió sobre la responsabilidad de quienes tienen una piscina en un lugar donde hay menores: “Si va a tener una piscina y va a haber niños alrededor de esa piscina, especialmente niños que no son suyos, más vale que se asegure de tener todas las medidas de seguridad para el bienestar de ese niño”.

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El espacio donde ocurrió la tragedia funcionaba sin los permisos ni controles requeridos para el cuidado de niños (WAFB)

La familia de Ian Perez difundió un mensaje citado por el medio WAFB, en el que describió al niño como “el niño más amigable que uno pudiera conocer”, “muy carismático y lleno de energía”.

La familia añadió que le gustaba jugar con su bicicleta, sus autos de juguete y sus peluches, y que tenía una relación muy cercana con su hermana de cinco años, Deyrin Pérez, según el mismo medio.

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En ese mismo mensaje, la familia señaló que la madre de Ian era una madre soltera que se esforzaba constantemente por sus hijos y que ellos eran siempre lo más importante de su vida.