Las mujeres que construyeron imperios: quiénes lideran el ranking de Forbes de las multimillonarias que forjaron su propio patrimonio

Forbes identificó a 43 mujeres con patrimonios superiores a los USD 1.000 millones en Estados Unidos, la cifra más alta desde el inicio de esta clasificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial, tecnología médica, logística, industria aeroespacial y hasta las cadenas de comida rápida aparecen entre los sectores que impulsaron las mayores fortunas femeninas de Estados Unidos. En ese escenario, Forbes identificó a 43 mujeres que construyeron patrimonios superiores a los USD 1.000 millones, la cifra más alta desde que comenzó a elaborar esta clasificación.

El listado de las multimillonarias reunió a empresarias, ejecutivas y celebridades que construyeron sustancialmente su riqueza en Estados Unidos y/o son residentes permanentes del país, según la metodología de Forbes. Por ese motivo, entre las integrantes figuran mujeres nacidas en distintas partes del mundo que desarrollaron sus negocios y carreras en territorio estadounidense.

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Entre las incorporaciones más destacadas figuran la cantante Beyoncé Knowles-Carter, la ejecutiva de Nvidia Colette Kress, la empresaria Caryn Seidman-Becker y Luana Lopes Lara, cofundadora de Kalshi, que en diciembre de 2025 se convirtió en la multimillonaria hecha a sí misma más joven del mundo cuando tenía 29 años.

El listado también incluye a figuras de renombre como Oprah Winfrey, con USD 3.400 millones (puesto 16), Taylor Swift, con USD 2.000 millones (puesto 23), Kim Kardashian, con USD 1.900 millones (puesto 25), y Rihanna, con USD 1.000 millones (puesto 39).

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10) Peggy Cherng

Patrimonio: USD 6.500 millones

Sector: Comida rápida y restaurantes

Cofundadora de Panda Express, construyó una de las mayores cadenas de comida rápida de inspiración china en Estados Unidos

Nacida en Myanmar y formada como ingeniera eléctrica en Estados Unidos, Cherng cofundó junto a su esposo Andrew Cherng la cadena de comida rápida china Panda Express.

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La compañía cuenta con alrededor de 2.600 locales y genera ventas estimadas en USD 6.700 millones anuales. Antes de incorporarse al negocio gastronómico, trabajó en 3M y McDonnell Douglas, donde participó en el diseño de simuladores para la Armada estadounidense.

9) Eren Ozmen

Patrimonio: USD 6.700 millones

Sector: Industria aeroespacial y defensa

Presidenta y directora ejecutiva de Sierra Nevada Corporation, una de las principales empresas privadas de los sectores aeroespacial y de defensa

La presidenta y CEO de Sierra Nevada Corporation encabeza uno de los grupos privados más relevantes del sector aeroespacial y de defensa. Junto a su esposo Fatih Ozmen adquirió la empresa en 1994, cuando tenía apenas 20 empleados.

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Entre sus desarrollos recientes destaca Sierra Space, compañía valuada en USD 8.000 millones que trabaja en la nave de carga espacial Dream Chaser.

8) Johnelle Hunt

Patrimonio: USD 6.700 millones

Sector: Transporte y logística

Cofundadora de JB Hunt Transport Services, compañía que se convirtió en uno de los mayores grupos de transporte y logística del país

En 1969, Johnelle Hunt y su esposo JB Hunt fundaron la transportista JB Hunt Transport Services con cinco camiones y siete remolques. Décadas después, la firma se consolidó como una de las mayores empresas de transporte de Estados Unidos, con ventas cercanas a los USD 12.100 millones.

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7) Jayshree Ullal

Patrimonio: USD 6.800 millones

Sector: Tecnología y redes informáticas

Ejecutiva tecnológica que dirige desde 2008 una empresa especializada en infraestructura de redes informáticas

Jayshree Ullal dirige desde 2008 una de las compañías más importantes del sector de redes informáticas. La empresa registró ingresos por USD 9.000 millones en 2024, cerca de un 30% más que el año anterior.

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La ejecutiva también participa en el directorio de una firma de computación en la nube y desarrolló gran parte de su carrera en la industria tecnológica estadounidense.

6) Elizabeth Uihlein

Patrimonio neto: USD 6.900 millones

Sector: Distribución industrial y suministros empresariales

Presidenta de Uline, distribuidora líder de suministros industriales, embalaje y envíos en América del Norte

Presidenta de Uline, uno de los mayores distribuidores de suministros industriales y de embalaje de América del Norte, Elizabeth Uihlein construyó el negocio junto a su esposo Richard Uihlein desde el sótano de su vivienda en 1980. Actualmente, la empresa factura unos USD 8.100 millones y emplea a aproximadamente 9.000 personas.

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5) Marian Ilitch

Patrimonio: USD 7.600 millones

Sector: Restaurantes, entretenimiento y hospitalidad

Empresaria del sector gastronómico y del entretenimiento, vinculada a negocios de restaurantes y activos deportivos

Marian Ilitch y su esposo Mike Ilitch fundaron Little Caesars Pizza en 1959. Conocida como “Mrs. I”, controla la cadena de pizzerías, que supera los USD 5.000 millones en ventas anuales. También posee el equipo de hockey Detroit Red Wings y el casino-hotel MotorCity en Detroit.

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4) Thai Lee

Patrimonio: USD 8.000 millones

Sector: Tecnología y servicios de TI

Ejecutiva del sector tecnológico y de servicios empresariales, al frente de una compañía global de soluciones informáticas

La directora ejecutiva de SHI International transformó una pequeña empresa de reventa de software adquirida por menos de un millón de dólares en un gigante tecnológico con ingresos brutos de USD 16.000 millones.

Nacida en Bangkok y criada en Corea del Sur, Lee llegó a Estados Unidos para cursar sus estudios y posteriormente trabajó en Procter & Gamble y American Express.

3) Judy Faulkner

Patrimonio: USD 9.600 millones

Sector: Tecnología médica y software sanitario

Fundadora del sector de tecnología médica, especializada en software para la gestión de historiales clínicos

Programadora informática de formación, Faulkner fundó Epic Systems en 1979 en el sótano de una casa de Wisconsin. La empresa desarrolla software para historiales médicos utilizado por importantes centros de salud y da soporte a los registros de más de 250 millones de pacientes. Faulkner firmó el Giving Pledge en 2015 y comprometió el 99% de su patrimonio a fines filantrópicos.

2) Daniela Amodei

Patrimonio: USD 15.500 millones

Sector: Inteligencia artificial

Ejecutiva del sector de inteligencia artificial, cofundadora de una de las empresas de mayor crecimiento en el desarrollo de modelos avanzados (REUTERS)

La presidenta y cofundadora de Anthropic protagonizó uno de los mayores ascensos del ranking. La valoración de la compañía de inteligencia artificial alcanzó los USD 965.000 millones y elevó su fortuna desde USD 1.200 millones hasta USD 15.500 millones en apenas un año. Antes de fundar Anthropic, trabajó en OpenAI como vicepresidenta de seguridad y políticas.

1) Diane Hendricks

Patrimonio: USD 21.700 millones

Sector: Materiales de construcción

Empresaria del sector de materiales para la construcción, con inversiones diversificadas en industrias vinculadas a la economía real (REUTERS)

Diane Hendricks conserva el liderazgo de la clasificación por noveno año seguido. Cofundó ABC Supply junto a su esposo Kenneth Hendricks, fallecido en 2007. Aunque las ventas de la compañía disminuyeron un 2,3% durante 2025, la empresaria continúa siendo la mujer que construyó su propia fortuna más rica de Estados Unidos.

Además de su participación en el negocio de materiales para la construcción, mantiene inversiones en bienes raíces, manufactura, logística y reciclaje. Su historia empresarial comenzó tras convertirse en madre a los 17 años y trabajar para sostener económicamente a su hijo. Hoy encabeza un ranking que refleja el crecimiento de las fortunas femeninas en sectores cada vez más diversos de la economía estadounidense.