Intercambiado al nacer, tuvo que crecer con una familia que no era la suya: se enteró de la verdad 64 años después

Kevin McMahon, un hombre de 64 años residente en Long Island, descubrió recientemente que fue víctima de un error que marcó el rumbo de su vida desde el momento de su nacimiento.

Según la historia publicada por NBC News, McMahon fue intercambiado al nacer con otro bebé en el Jamaica Hospital de Nueva York, un hecho que permaneció oculto durante más de seis décadas y que salió a la luz gracias a una prueba de ADN realizada por un miembro de su familia.

Kevin McMahon creció como el tercero de cuatro hijos en una familia que enfrentaba dificultades. Su madre, quien luchaba contra el alcoholismo, no siempre pudo brindar un cuidado constante a sus hijos. Mientras que sus tres hermanos eran frecuentemente atendidos por su abuela paterna, Kevin fue enviado a vivir con una amiga de la familia. Este trato desigual dejó una huella emocional en él.

“Mi abuela me trataba de manera diferente”, recordó Kevin en declaraciones recogidas por NBC News. “Ella no me quería, y con el tiempo, llegué a pensar que no era una persona digna de ser querida”. Este sentimiento de exclusión, que lo acompañó durante su infancia, ahora parece tener una explicación en el error cometido en el hospital.

Así descubrió la verdad

El descubrimiento comenzó cuando la sobrina de McMahon utilizó un kit de prueba de ADN de venta libre. Los resultados revelaron que Kevin no tenía ninguna relación biológica con la familia con la que creció. Fue su hermana, Carol Vignola, quien, tras recibir los resultados, investigó más a fondo y encontró registros de nacimiento en el hospital donde Kevin nació.

Estos documentos revelaron que otro bebé, también de apellido McMahon, había nacido el mismo día y en el mismo lugar. Este niño, llamado Ross McMahon, resultó ser un pariente biológico directo de Carol, según los resultados del ADN.

El abogado de Kevin, Jeremy Schiowitz, explicó que las pruebas genéticas y los registros hospitalarios no dejan lugar a dudas sobre lo ocurrido.

“Dos madres caucásicas con el mismo apellido dieron a luz a niños el mismo día. Los bebés fueron intercambiados antes de que se firmaran los certificados de nacimiento”, afirmó Schiowitz. Según el abogado, el error fue cometido por el personal del hospital y pasó desapercibido durante décadas.

Una vida que pudo ser diferente

Aunque Kevin asegura que ama profundamente a sus hermanos, no puede evitar preguntarse cómo habría sido su vida si hubiera crecido con sus padres biológicos. Ambos fallecieron antes de que él descubriera la verdad, lo que le impidió conocerlos y compartir momentos con ellos.

“Siento que podría haber compartido mucho con mis padres biológicos, y no tuve la oportunidad de hacerlo”, expresó. “Esto habría cambiado completamente el curso de mi vida”.

El impacto de este descubrimiento no solo afecta a Kevin, sino también a las dos familias involucradas. Recientemente, Kevin tuvo la oportunidad de conocer a su familia biológica, incluyendo a Ross, el hombre con quien fue intercambiado al nacer, y a Keith, un hermano menor que nunca tuvo la oportunidad de conocer durante su infancia. Por su parte, Carol también se reunió con Ross, quien ahora es reconocido como su hermano biológico.

Un intento de reconstrucción

Tras conocer los resultados del ADN y confirmar el error con los registros hospitalarios, Kevin McMahon presentó una demanda civil contra el Jamaica Hospital. Según NBC News, el hospital se negó a comentar sobre el caso. Mientras el proceso legal avanza, Kevin y su familia intentan lidiar con las consecuencias emocionales de este descubrimiento.

“Ellos son completamente responsables”, afirmó Kevin en referencia al hospital. “Cometieron un error calamitoso y cambiaron totalmente el curso de mi vida”.

El caso ha dejado a ambas familias enfrentando un complejo proceso de adaptación. “No hay misterio sobre lo que pasó”, señaló el abogado Schiowitz. “El hospital intercambió a los bebés. El ADN lo prueba. El misterio es cómo permitieron que esto sucediera”.

Kevin y su familia biológica intentan encontrar sentido a una historia que parecía imposible hasta hace poco. Aunque el daño causado por el error es irreparable, las familias buscan reconstruir los lazos que les fueron arrebatados hace más de seis décadas.