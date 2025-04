Se anunció la 10ª Conferencia de Seguridad Hemisférica, con claves sobre el cambio regional y global

Leland Lazarus, director adjunto de Seguridad Nacional en el Instituto Jack D. Gordon de FIU, anunció que la 10ª Conferencia de Seguridad Hemisférica hablará de economía, medioambiente, crimen organizado e inteligencia artificial.

Desde The Wall Street Journal hasta Saturday Night Live, pasando inevitablemente por las redes, en Estados Unidos no se habla de otra cosa que de las consecuencias de los aranceles que anunció Donald Trump. Sobre todo desde que la respuesta de China y los intercambios subsiguientes tensaron la cuerda entre esos países.

“Va a llegar un momento en que vamos a tener dos mercados completamente separados, en que los consumidores no tendrán más remedio que comprar teléfonos o productos con tecnología de los Estados Unidos o con tecnología china, y no podrán usar una app china en uno estadounidense, eso sería una violación de la seguridad nacional de ambos países”: Leland Lazarus, director asociado de Seguridad Nacional en el Instituto Jack D. Gordon de la Universidad Internacional de Florida (FIU), pone un ejemplo sencillo de cómo las grandes cuestiones de la política internacional llegan a la intimidad de la vida cotidiana de los individuos.

“Y esto sería un gran problema para los países en el Sur Global: América Latina, África, Asia. Porque uno tendría que escoger en qué mercado va a estar, en qué mundo va a vivir”, resumió.

Lazarus es un experto en seguridad, en América Latina, en China y en la intersección de todos esos temas. Además de dar clases en FIU, que se encuentra en Miami y es una de las mejores universidades públicas de Estados Unidos, organiza la 10º Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC), que este mayo tocará cuatro temas: seguridad económica, seguridad ambiental, crimen organizado e inteligencia artificial.

Leland Lazarus vuelve a ser organizador de la Conferencia de Seguridad Hemisférica de FIU, que en mayo reunirá en Miami a expertos para debatir cómo las relaciones con Estados Unidos afectan la estabilidad económica y política en un contexto de crecientes desafíos globales. (@nachomartinfilms)

Hace 10 años esta reunión comenzó por iniciativa del Comando Sur (SouthCom, uno de los once del Departamento de Defensa, dedicado a América Latina y el Caribe, excepto México), que realizó una alianza académica con FIU para discutir “todos los retos que enfrentaban nuestros socios en América Latina, para enfrentarlos juntos”, contó Lazarus en el estudio de Infobae en Miami.

“Hay muchas continuidades. Por ejemplo, el crimen organizado es un problema que ha empeorado, pues usan tecnología avanzada —drones, criptomonedas— y desestabilizan a los países de la región”.

Y también hay cambios. El más notable en el territorio es la creciente presencia de rivales extra hemisféricos: China y Rusia, incluso Irán. Y el más notable en la perspectiva de los expertos que intercambian en la Conferencia de Seguridad Hemisférica es que ya no consideran los retos por separado: “Hace diez años veíamos el crimen organizado, la seguridad económica y los actores extra hemisféricos como problemas independientes”, explicó Lazarus. “Hoy entendemos que están completamente vinculados”.

Dio un ejemplo: “Si un país no puede hacer crecer su economía adecuadamente, no puede proveer servicios básicos. Entonces sus jóvenes no conseguirán un trabajo digno y terminarán reclutados por las organizaciones criminales”.

América Latina ¿nuevamente de interés para Estados Unidos?

El segundo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos parece estar reevaluando su enfoque en América Latina para restablecer prioridades geopolíticas y económicas dentro de la región, analizó el profesor Leland Lazarus en diálogo con Infobae.

Con un nuevo gobierno en Estados Unidos, y uno que está llamando la atención del mundo, la 10 Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC) que organiza el Instituto Jack D. Gordon de FIU junto con la Fundación Taeda tocará muchos temas de actualidad. Expertos del mundo académico, referentes del sector privado y las organizaciones no gubernamentales y funcionarios están entre los invitados al encuentro del 12 y el 13 de mayo en Miami, y ya están confirmados el titular del Comando sur, almirante Alvin Holsey; el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, y el ministro de Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza.

Entre esos temas de actualidad se destaca la relación entre Estados Unidos y América Latina. Forzados por la ubicación geográfica y movidos por la historia, los vínculos no habían sido de lo más intensos en los últimos tiempos.

—La segunda presidencia de Donald Trump dio otras señales. La primera es que el secretario de Estado es un cubanoamericano, Marco Rubio. La segunda es que la primera gira de Rubio fue a América Latina. ¿Cuál es su perspectiva al respecto?

—No cabe duda de que en las últimas décadas quizás Estados Unidos no estaba priorizando a esta región —concedió el profesor Lazarus—. Después del ataque contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos puso sus recursos y su atención en Medio Oriente, en la guerra global contra el terrorismo, y en la última década se enfocó cada vez más en el Indo-Pacífico por la competencia geoestratégica con China. Creo que ahora hay un giro de la administración de Trump, para lo bueno y para lo malo.

El profesor Lazarus comenzó por lo bueno:

En su nueva reunión, en mayo, la Converencia de Seguridad Hemisférica que organiza el Instituto Jack D. Gordon de FIU cumplirá 10 años.

—El secretario de Estado, Rubio, es latino, habla muy fluido español, conoce muy profundamente los retos y las oportunidades de la región. Ya ha realizado dos viajes a América Latina: esa primera visita a Panamá y a República Dominicana, hace unas semanas, y hace poco estuvo en una conferencia de la Comunidad del Caribe (CARICOM). También el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ido a Panamá para la Conferencia de Seguridad de Centroamérica. Creo que estas son buenas buenas señales de que vamos a priorizar a este vecindario.

Y llegó entonces el turno de abordar lo malo:

—Creo, y es muy desafortunado, que hay muchos palos y muy pocas zanahorias. Estamos presionando a nuestros socios a recibir migrantes ilegales, o migrantes que quizás tienen vinculaciones con el Tren de Aragua o a otras pandillas. Por ejemplo, El Salvador. Y no hemos visto hasta el momento la cara positiva, la inversión del sector privado. Eso es algo que nuestros socios en América Latina necesitan mucho. Y es justamente por eso que los países han recurrido a China, han aceptado su inversión. Porque no han visto la inversión en infraestructura de parte del sector privado de Estados Unidos. Eso es uno de los temas claves que vamos a abordar en la HSC.

El Canal de Panamá, un microcosmos en la tensión geopolítica

El nombre de Panamá se repitió en las respuestas de Lazarus. En parte porque vivió allí como becario Fulbright y allí están las raíces de su familia (su padre es de Colón, su madre es de la zona del Canal), pero sobre todo porque Donald Trump habló del paso transoceánico y sugirió que Estados Unidos podría “retomar el canal por la fuerza, si fuera necesario”.

Leland Lazarus analizó cómo la competencia entre potencias por el control e influencia sobre el Canal de Panamá refleja en escala las tensiones geoestratégicas globales contemporáneas.

Lazarus habló de los fantasmas del imperialismo estadounidense. “Cuando un presidente dice que va a retomar el canal, los panameños piensan en la invasión de 1989. O en 1964, cuando las fuerzas armadas de Estados Unidos mataron a jóvenes panameños que solo querían alzar la bandera de su país en su propio territorio”.

Pero el canal hoy es un punto de disputa geoestratégica. Lo que allí ocurre, ilustró el profesor de FIU, “es un microcosmo de lo que hemos visto en toda la región con respecto a la influencia creciente de China”.

Señaló a la administración del ex presidente Juan Carlos Varela, quien hizo que Panamá rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán y las estableciera con Beijing. “Los periódicos locales reportaron que el presidente Varela recibió sobornos de los chinos para tomar esta decisión”, dijo Lazarus. A eso se suma, siguió, “una camarilla alrededor del presidente Varela”, en la que ubicó a Jorge González Barrios, aún parte de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

Hoy la atención está puesta en BlackRock y Hutchison Ports Holdings: la adquisición de los dos puertos principales, Cristóbal y Balboa, en las dos puntas del canal. “Pero hay muchas otras empresas estatales y privadas chinas con proyectos activos o propuestos alrededor del canal”, señaló. Y si bien el presidente José Raúl Mulino ordenó auditar a Hutchison, según el especialista “tiene que ir más allá y anunciar auditorías para todos los proyectos que tengan que ver con empresas estatales chinas”.

América Latina y la pelea entre elefantes

El profesor Lazarus anticipó que en la 10ª Conferencia de Seguridad Hemisférica se analizarán las fracturas en el comercio global y cómo las rivalidades entre Estados Unidos y China plantean retos a las economías latinoamericanas.

Además de conocer muy bien América Latina, Lazarus vivió cinco años en China como oficial del Servicio Exterior del Departamento de Estado —habla mandarín— y esa combinación de conocimientos lo hace una voz a considerar en uno de los temas más relevantes de la 10º Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC): la economía regional.

—En 2001, el comercio de China con América Latina totalizaba USD 18 mil millones y actualmente llega a USD 450 mil millones. Como usted decía, China parece ocupar el vacío de inversiones estadounidenses.

—Creo que el primer paso es ofrecer una alternativa. Por ejemplo, durante el primer período de Trump estaba el ente América Crece, para atraer la inversión del sector privado de los Estados Unidos; durante la administración de Biden era la Asociación Económica para América Latina. Ahora, en la segunda administración de Trump, no hemos visto una nueva iniciativa; ojalá que salga algo pronto, porque eso es exactamente lo que necesitan los los países latinoamericanos. Mientras, sí, los los chinos están llenando este vacío. Pero creo que Estados Unidos puede ir haciendo algunas cosas.

—¿Por ejemplo?

—Seguir con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC), un organismo oficial que ofrece préstamos al sector privado para invertir en un proyecto de infraestructura en la región. Ya hay algunos, como la expansión de un puerto en Ecuador, Puerto Bolívar; otro para financiar la minería de niobio, litio, cobre y otros metales críticos en Brasil. Otra cosa que puede hacer Estados Unidos es apoyar el periodismo investigativo, que puede exigir más transparencia en el marco de las negociaciones de un proyecto con China. Los periodistas centroamericanos que hablaron de la corrupción alrededor del ex presidente panameño muestran un buen ejemplo. Todo el mundo sabe sobre el caso de Neuquén en Argentina, y también hay un proyecto en Cerro Ventarrones, Chile, con la misma falta de transparencia. Si sólo son proyectos científicos o comerciales, ¿por qué esa falta de transparencia? Hay que verificar que no se trate un proyecto de doble uso.

Lazarus alude al uso militar encubierto de instalaciones chinas en América Latina, que ponga en peligro la seguridad estadounidense.

Leland Lazarus, director adjunto de Seguridad Nacional en el Instituto Jack D. Gordon de FIU, experto en América Latina y China, organiza la 10a Conferencia de Seguridad Hemisférica. (@nachomartinfilms)

En uno de sus ensayos recientes, el experto de FIU citó un dicho africano: cuando dos elefantes se pelean, lo que se daña es la hierba. Y desde ese verde del Sur Global los latinoamericanos observan ansiosos hechos como la sorpresa de DeepSeek, la pequeña compañía china de inteligencia artificial que con un pequeño costo de hardware y de entrenamiento logró resultados iguales a los de IA estadounidenses, o la escalada de aranceles que comenzó cuando Trump impuso un 34% a China el 1 de abril.

—¿Qué se prepara en la 10.ª Conferencia de Seguridad Hemisférica sobre esta tensión geopolítica mirada desde el punto de vista de estos actores del hemisferio occidental, los países latinoamericanos?

—Creo que lo que estamos viendo es la fractura del del comercio global. Y muchos socios latinoamericanos se quejan de que no quieren estar forzados a escoger entre los Estados Unidos y China, pero me temo que desafortunadamente estamos llegando a un punto en que vamos a ver básicamente dos mercados. Dos mundos económicos completamente separados. Un mercado americano y occidental y uno oriental, liderado por los chinos.

—¿Otra vez un mundo bipolar?

—Sí. Y creo que el fenómeno de DeepSeek es un ejemplo de eso. Fue una gran sorpresa en el sector de la inteligencia artificial: una empresa pequeñita desarrolló una plataforma que tenía básicamente las mismas funciones que ChatGPT, Claude y otros modelos. Y lo hizo con un presupuesto mucho más pequeño, no usó los chips más avanzados de Nvidia. Y hace poco salió otra, Manus, que es un agente que puede realizar tareas, que es la nueva frontera en IA. Eso significa que la tecnología china ya está a la par de la tecnología de los Estados Unidos. Y yo me preocupo, todos los seguidores de los desarrollos en inteligencia artificial nos preocupamos.

Leland Lazarus organiza 10.ª Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC), que el Instituto Jack D. Gordon de FIU realiza con la Fundación Taeda el 12 y el 13 de mayo en Miami, Florida