Consumidores estadounidenses se adelantan a comprar autos ante temor de un alza en el precio por los aranceles

Aranceles de 25% a partir de esta semana afectan vehículos y autopartes importadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor a un incremento significativo en los precios de los automóviles ha llevado a los consumidores en Estados Unidos a adelantar sus compras, según informó NBC News.

La causa principal de esta situación es el anuncio del presidente Donald Trump sobre la imposición de un arancel del 25% a los vehículos extranjeros, medida que entrará en vigor a partir de las 00:01 h (hora del este) del próximo jueves 3 de abril. Además, las autopartes importadas también estarán sujetas a los mismos gravámenes a partir del 3 de mayo.

Esta decisión podría impactar tanto a los vehículos importados como a aquellos ensamblados en Estados Unidos, ya que la mayoría de las piezas utilizadas en la fabricación de automóviles provienen de diferentes partes del mundo. Según la Casa Blanca, aproximadamente la mitad de los 16 millones de automóviles vendidos en el país durante 2024 fueron importados, lo que significa que una gran parte del mercado se verá afectada por los nuevos aranceles.

Fabricantes y concesionarios anticipan ajustes en los precios

Algunos fabricantes de automóviles ya han advertido a los concesionarios sobre posibles aumentos en los precios de los nuevos envíos. Hyundai, por ejemplo, comunicó a través de su presidente y director ejecutivo, Randy Parker, que los precios actuales no están garantizados y podrían cambiar para las unidades vendidas al por mayor después del 2 de abril de 2025.

En un memorando obtenido por NBC News, Parker señaló que la compañía está evaluando la situación y que informará cualquier ajuste en su estrategia de precios.

Por su parte, Ravel Mejía, gerente general de Millennium Honda en Hempstead, Nueva York, explicó que hasta el martes no había recibido notificaciones de Honda sobre incrementos en los precios. Sin embargo, anticipó que cualquier envío recibido después de la entrada en vigor de los aranceles probablemente tendrá un costo más elevado.

Mejía expresó su preocupación por la incertidumbre que enfrentan tanto los concesionarios como los consumidores, destacando que no siempre tiene respuestas claras para quienes preguntan sobre el impacto de las tarifas.

Compras aceleradas y temor al futuro

El anuncio de los aranceles ha generado un aumento en la actividad de los concesionarios, ya que muchos compradores buscan adquirir vehículos antes de que los precios suban. Nadia Pierre-Toussaint, quien recientemente compró un Honda HR-V en Millennium Honda, explicó que su decisión fue motivada por el consejo de su madre de adelantarse a los incrementos. “Es buena idea comprar ahora. Más adelante será más caro”, declaró a NBC News.

Otros consumidores, como Floyd Wallace, también han optado por actuar rápidamente. Wallace adquirió un Honda Pilot 2019 usado, temiendo que los precios de los vehículos nuevos y usados aumenten en las próximas semanas. “Antes de que caiga la tormenta, quiero entrar y salir”, comentó, refiriéndose a la incertidumbre generada por los aranceles.

No obstante, no todos los compradores comparten esta preocupación. Michael Chen, quien visitó la sala de exposición de Millennium Honda para cambiar su Honda Civic alquilado por un Honda Prologue, señaló que no ha notado incrementos en los precios hasta el momento, aunque reconoció que la situación podría cambiar.

Proyecciones económicas

El impacto de los aranceles podría ser significativo tanto para los consumidores como para la industria automotriz. Según estimaciones de Goldman Sachs, los vehículos importados podrían experimentar un aumento de precio de hasta 15.000 dólares, mientras que los automóviles fabricados en Estados Unidos con piezas extranjeras podrían encarecerse hasta en 8.000 dólares.

Además, los analistas de Cox Automotive prevén que el impulso en las ventas generado por el anuncio de los aranceles podría ser temporal. Según un informe de la firma, la incertidumbre económica y las preocupaciones sobre el futuro de los aranceles podrían frenar el mercado en los próximos meses.

Analistas prevén aumentos de hasta 15.000 dólares en automóviles extranjeros. (REUTERS/Wolfgang Rattay)

El analista de Wedbush Securities, Dan Ives, destacó que no existe un solo vehículo en el mercado estadounidense cuyas piezas y ensamblaje sean completamente nacionales. “Los automóviles fabricados en Estados Unidos con todas las piezas estadounidenses son una historia de ficción”, afirmó en declaraciones a NBC News.

El mercado de autos usados también podría verse afectado

El posible aumento en los precios de los vehículos nuevos podría tener un efecto dominó en el mercado de autos usados. Si los consumidores optan por evitar los costos más altos de los automóviles nuevos, es probable que la demanda de vehículos usados aumente, lo que podría llevar a un incremento en sus precios.

Floyd Wallace, quien decidió comprar un vehículo usado antes de que los aranceles entren en vigor, señaló que su decisión estuvo motivada por la posibilidad de que los precios suban en el futuro. “Después de verlo y ver el precio, pensé: ‘Esto se ajusta a mi presupuesto’. Así que lo haré sin esperar”, explicó.

Según ABC News, el presidente planea implementar aranceles recíprocos para igualar las barreras comerciales en todo el mundo, lo que podría generar tensiones adicionales en el comercio internacional.

Mientras tanto, los concesionarios y los consumidores intentan adaptarse a un panorama incierto, marcado por la posibilidad de aumentos significativos en los precios y cambios en las dinámicas del mercado. Con la entrada en vigor de los aranceles a la vuelta de la esquina, el sector automotriz se prepara para enfrentar una nueva etapa de desafíos y transformaciones.