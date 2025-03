Identifican a una persona de interés en el caso de la estudiante de Pensilvania desaparecida en República Dominicana

Sudiksha Konanki desapareció el 6 de marzo tras ser vista por última vez cerca del Hotel Riu República en Punta Cana. (Facebook: Sudiksha Konanki)

La búsqueda de Sudiksha Konanki, una estudiante de 20 años de la Universidad de Pittsburgh, continúa en la República Dominicana, mientras las autoridades de Virginia identificaron a una “persona de interés” en el caso. Según informó The Associated Press, esta persona, un ciudadano estadounidense que también se encontraba de vacaciones en el país caribeño, podría haber sido la última en ver a Konanki antes de su desaparición.

Konanki fue vista por última vez el pasado 6 de marzo, durante un apagón en el Hotel Riu República, ubicado en la localidad turística de Punta Cana. La joven había viajado al país el 3 de marzo junto a un grupo de cinco amigas. De acuerdo con las autoridades, desapareció en una playa cercana al hotel antes del amanecer, luego de que varios huéspedes salieran al exterior debido al corte de energía.

El Departamento del Sheriff del Condado de Loudoun (LCSO), en Virginia, confirmó que la persona identificada no es considerada un sospechoso en este momento, ya que la investigación no ha sido clasificada como criminal. Sin embargo, señalaron que el hombre, quien no formaba parte del grupo de viaje de Konanki, podría aportar información clave sobre los últimos momentos en que fue vista.

Las autoridades identificaron a un turista estadounidense como persona de interés en la desaparición de la estudiante. (Foto AP/Francesco Spotorno)

Según el reporte de WNCT, cámaras de vigilancia captaron al hombre saliendo solo de la playa poco antes de las 10:00 a.m. del mismo día. Durante los interrogatorios, el individuo ofreció versiones contradictorias sobre lo ocurrido. En una de ellas, afirmó que ambos ingresaron al océano, pero que él salió del agua al sentirse mal y se quedó dormido en una silla de playa. También sugirió que Konanki podría haber sido arrastrada por una ola o haberse marchado mientras él descansaba.

La búsqueda intensiva en Punta Cana

La desaparición de Konanki ha movilizado a diversas autoridades y organismos internacionales. Según detalló WNCT, la Embajada de la India en la República Dominicana, en colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos y las fuerzas del orden locales, ha liderado los esfuerzos de búsqueda. Durante el fin de semana, la Defensa Civil Dominicana compartió imágenes de helicópteros sobrevolando el área y equipos recorriendo la playa en busca de pistas.

El FBI también se ha sumado a las labores de investigación, apoyando a la Policía Nacional Dominicanaen la realización de entrevistas a testigos y personas relacionadas con el caso. El LCSO confirmó que su equipo también está presente en el lugar para colaborar con las autoridades locales.

Equipos de búsqueda incluyen helicópteros y patrullas recorriendo playas en colaboración internacional. (AP Foto/Francesco Spotorno)

De acuerdo con la familia de Konanki, la joven dejó sus pertenencias, incluyendo su teléfono móvil y su billetera, con sus amigas antes de desaparecer. Este detalle ha generado preocupación, ya que, según sus allegados, ella solía llevar consigo su teléfono en todo momento.

El sheriff del condado de Loudoun, Mike Chapman, expresó su compromiso con la búsqueda de la estudiante y pidió la colaboración de cualquier persona que pueda tener información relevante. “Solo queremos hacer todo lo posible para localizarla y esperamos, con la ayuda de Dios, que todo esté bien”, declaró Chapman en una entrevista con WDCW.

Las autoridades han instado a cualquier persona con información sobre el paradero de Sudiksha Konanki a comunicarse con el Departamento del Sheriff del Condado de Loudoun al número (703) 777-1021. La colaboración ciudadana podría ser crucial para esclarecer los hechos y dar con el paradero de la joven.