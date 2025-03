Las ventas de Tesla se desploman en Estados Unidos, Europa y China: estas serían las razones

Tesla registra una caída del 50 % en entregas en Europa, con un descenso del 76 % en Alemania en febrero de 2025. (REUTERS-Composición Infobae)

Las ventas de Tesla, la icónica marca de vehículos eléctricos, experimentaron una caída significativa en varios mercados clave a nivel mundial. Según datos recientes, la compañía registró descensos alarmantes en regiones como Europa, Australia, China y Estados Unidos, lo que causó preocupación entre inversores y analistas. Este declive se produce en un contexto de creciente competencia en el sector de los vehículos eléctricos y una serie de decisiones controvertidas por parte de su CEO, Elon Musk, que podrían influir en una parte importante de su base de consumidores.

De acuerdo con un informe de Electrek, las entregas de Tesla en Europa disminuyeron un 50 % en comparación con el mismo período del año anterior. En Alemania, el mercado más grande de vehículos eléctricos en Europa, las cifras son aún más preocupantes: en febrero de 2025, la fabricante entregó solo 1.429 vehículos nuevos, frente a los más de 6.000 registrados en febrero de 2024, lo que representa una caída del 76 %.

Este descenso coincide con el respaldo público de Musk al partido alemán de extrema derecha AfD, lo que ha generado críticas y rechazo entre los consumidores europeos.

La controversia política y su impacto en la percepción de la marca

El vínculo de Elon Musk con figuras y movimientos políticos polarizantes ha sido señalado como uno de los factores que han afectado la reputación de Tesla. Según Newsweek, la asociación de Musk con la administración de Donald Trump y su participación en iniciativas como el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), generaron descontento entre los consumidores más progresistas, quienes históricamente han sido los principales compradores de vehículos eléctricos.

En Estados Unidos, Tesla también ha enfrentado una disminución en las ventas. Según datos de la California New Car Dealers Association, las matrículas de vehículos de la empresa en California, el mercado más grande de vehículos eléctricos en el país, cayeron un 12 % en 2024 en comparación con el año anterior. Este descenso se ha atribuido tanto a la creciente competencia como a la percepción negativa asociada a la figura de Musk.

Competencia feroz y desafíos en mercados clave

Además de los problemas relacionados con la imagen de su CEO, Tesla enfrenta una competencia cada vez más intensa en el sector de los vehículos eléctricos. Según Newsweek, fabricantes tradicionales como Volkswagen y General Motors han ampliado significativamente su oferta de vehículos eléctricos, mientras que empresas especializadas como BYD, con sede en China, han ganado terreno rápidamente.

En el mercado chino, la compañía registró una caída del 49 % en las ventas de vehículos fabricados en el país durante febrero de 2025, según datos preliminares de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China. En contraste, BYD reportó un aumento del 161 % en sus ventas mayoristas durante el mismo período.

Analistas como Steve Man, de Bloomberg Intelligence, han atribuido parte de esta caída a interrupciones en las líneas de producción de Tesla en Shanghái, aunque también destacan la creciente preferencia de los consumidores chinos por marcas locales.

En Australia, la situación no es más alentadora. Según el Consejo de Vehículos Eléctricos del país, Tesla vendió solo 1.592 vehículos en febrero de 2025, una disminución del 72 % en comparación con los 5.665 vendidos en el mismo mes del año anterior. Este descenso se produce en un contexto de contracción general del mercado de vehículos eléctricos en dicho país, donde las ventas de automóviles eléctricos representaron solo el 5,9 % del total en febrero, frente al 9,6 % del año anterior.

Inversionistas expresan preocupación por la devaluación de Tesla, con una caída del 28 % en el valor de sus acciones en un mes. (REUTERS/Carlos Barria)

Reacciones de consumidores e inversores

El impacto de estas cifras no se limita a las ventas. Según The New York Times, algunos propietarios de Tesla han optado por vender sus vehículos debido a la asociación de la marca con las posturas políticas de Musk. Este fenómeno refleja un cambio en la percepción pública de Tesla, que anteriormente era vista como un símbolo de innovación y sostenibilidad, pero que ahora enfrenta críticas por su alineación con figuras y movimientos políticos polarizantes.

Por su parte, los inversores también expresaron su preocupación. Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), envió una carta a los principales accionistas institucionales de Tesla, advirtiendo sobre el riesgo de devaluación de la compañía.

“Muchos de nuestros miembros dependen de sus inversiones en Tesla para garantizar su seguridad financiera a largo plazo”, señaló Weingarten, destacando la necesidad de proteger los activos de los fondos de pensiones y otros vehículos de inversión colectiva.

El futuro de Tesla

A pesar de los desafíos actuales, algunos analistas mantienen una perspectiva optimista sobre el futuro de Tesla. Según un informe de Morgan Stanley citado por Investing.com, la compañía podría beneficiarse de su liderazgo en tecnologías emergentes como los vehículos autónomos y la robótica impulsada por inteligencia artificial.

Sin embargo, el éxito a largo plazo de Tesla dependerá en gran medida de su capacidad para recuperar la confianza de los consumidores y adaptarse a un mercado cada vez más competitivo.