Sismo de magnitud 7 sacude el norte de California; activan alerta de tsunami

Réplicas significativas en el área de Ferndale:



4.2 magnitudes:

Hora: 11:10 AM (PT)

Ubicación: 56 km de Ferndale



3.8 magnitudes:

Hora: 11:21 AM (PT)

Ubicación: 37 km de Ferndale



3.7 magnitudes:

Hora: 11:05 AM (PT)

Ubicación: 29 km de Ferndale



3.3 magnitudes:

Hora: 11:02 AM (PT)

Ubicación: 32 km de Ferndale



3.1 magnitudes:

Hora: 11:31 AM (PT)

Ubicación: 55 km de Ferndale