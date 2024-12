Miami Art Week 2024: agenda del martes 3 de diciembre

Cuándo: el 3 al 8 de diciembre de 2024. El martes 3 es para invitados (Platinum VIP Preview y VIP Preview) de 11 am a 4:00 pm y para el público en general desde las 4:00 pm hasta las 9:00 pm. Del miércoles al sábado los horarios son de 11:00 am a 7:00 pm, y el domingo de 11:00 am a 6:00 pm.