Adoptan a un cachorro y en su primer paseo desentierra monedas de oro: la familia nunca imaginó encontrar un tesoro de USD 8,000

Ollie, un cachorro lagotto romagnolo, descubre 15 monedas de oro soberano durante su primera caminata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cachorro de la raza lagotto romagnolo sorprendió a su nueva familia al encontrar 15 monedas de oro soberano durante su primera caminata en Blackpool, Inglaterra. El hallazgo, realizado en un parque local apenas diez minutos después de iniciar el paseo, fue valorado en USD 7,564 por especialistas en metales preciosos.

El perro, llamado Ollie, fue adquirido como regalo para Alicia, la hija de nueve años de Adam Clark, de 51 años. Según relató Clark a The U.S. Sun, el cachorro comenzó a excavar con entusiasmo hasta desenterrar las monedas, que podrían datar del siglo XIX. La evaluación del hallazgo fue realizada por Chards Coin and Bullion Dealer, una reconocida casa británica dedicada a la compra y venta de metales preciosos.

Este incidente pone de relieve las habilidades naturales de los perros lagotto romagnolo, una raza históricamente utilizada para buscar trufas en Italia. Además, el descubrimiento destaca el potencial arqueológico de la región de Blackpool, conocida por su rica historia y cultura.

Cachorro lagotto romagnolo encuentra monedas de oro históricas

El conjunto de monedas desenterrado por Ollie está compuesto por soberanos de oro, piezas históricas que comenzaron a acuñarse en 1489 durante el reinado de Enrique VII. Aunque no se ha especificado la fecha exacta de estas monedas, su pureza y composición en oro las hacen altamente valiosas, según la evaluación de Chards Coin and Bullion Dealer.

Cada moneda fue valorada individualmente, alcanzando un total estimado de USD 7,564. Según SWNS, estas piezas tienen un atractivo tanto numismático como económico, lo que podría aumentar su valor en el futuro, especialmente si se confirma su rareza o antigüedad.

Clark señaló a The Mirror que, aunque el valor monetario del hallazgo es significativo, la familia considera que el verdadero premio es el propio Ollie y su compañía.

El hallazgo de las monedas de oro, valorado en USD 7,564, destaca las habilidades de la raza lagotto romagnolo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hace especial a la raza lagotto romagnolo?

El lagotto romagnolo es un perro originario de Italia, conocido por su habilidad para excavar y su agudo sentido del olfato, características que históricamente se utilizaban para la caza de trufas, según Dog Time. Además, estos perros tienen una predisposición genética a identificar objetos enterrados, lo que podría explicar el hallazgo de Ollie en Blackpool.

De acuerdo con la misma fuente, esta raza también se caracteriza por ser fácil de entrenar, lo que la convierte en una opción ideal para familias con niños. Además, su pelaje hipoalergénico es una ventaja para quienes sufren de alergias, aunque requiere un mantenimiento regular.

La familia Clark no tenía conocimiento previo de las habilidades específicas de la raza al adquirir a Ollie, pero han señalado que su comportamiento especial ha superado todas sus expectativas.

El valor del oro y su impacto en el hallazgo

El precio actual del oro en los mercados internacionales ronda los USD 1,960 por onza, de acuerdo con datos del Consejo Mundial del Oro. Este contexto refuerza la importancia del descubrimiento realizado por Ollie, ya que las monedas halladas tienen un alto contenido de este metal precioso.

Según SWNS, el valor de las monedas podría incrementarse dependiendo de su estado, rareza y antigüedad. Aunque la familia Clark no ha decidido qué hará con el hallazgo, consideran la posibilidad de conservar las monedas como parte de un legado histórico.

La raza lagotto romagnolo, originaria de Italia, es conocida por su habilidad para excavar y su agudo sentido del olfato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hallazgo que podría no ser el último

Adam Clark declaró a The U.S. Sun que planea realizar más caminatas con Ollie en áreas cercanas, alentado por la posibilidad de nuevos descubrimientos. La región de Blackpool, conocida por su ocupación humana desde la Edad Media, podría albergar otros objetos de valor enterrados.

El caso de Ollie subraya la importancia de las razas especializadas como el lagotto romagnolo en tareas específicas y su potencial para realizar hallazgos únicos, tanto históricos como monetarios.