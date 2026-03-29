El hijo de Arnold Schwarzenegger obtiene tres primeros lugares en su debut como fisicoculturista

El hijo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, logró su primer triunfo en un certamen de fisicoculturismo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, obtuvo el primer lugar en varias categorías durante su debut en una competencia de fisicoculturismo. El evento se llevó a cabo el 28 de marzo, cuando el también actor de 28 años compitió en el NPC Natural Colorado State.

Baena dio a conocer el resultado a través de una publicación en redes sociales, en la que compartió imágenes de su participación sobre el escenario.

En el mensaje que acompañó las fotografías, escribió: “Misión cumplida”, junto a un emoji de medalla, en referencia a los resultados obtenidos en su primera competencia oficial.

Joseph Baena presumió su primer triunfo como físico culturista. (Instagram)

De acuerdo con lo informado, el hijo de la estrella de Hollywood consiguió el primer lugar en las categorías “Culturismo masculino abierto, categoría de peso pesado”, “Físico clásico masculino, principiante absoluto” y “Físico clásico masculino, principiante”.

Estas divisiones forman parte de las competencias organizadas por la National Physique Committee, que regula eventos amateurs en Estados Unidos.

El debut competitivo de Joseph Baena se produjo pocos días después de haber entrenado junto a su padre en el Gold’s Gym Venice, un gimnasio reconocido en el ámbito del fisicoculturismo. Según lo compartido, durante esas sesiones recibió orientación y consejos relacionados con su preparación física.

Cabe recordar que Arnold Schwarzenegger inició su entrenamiento en ese mismo gimnasio tras mudarse a Estados Unidos en la década de 1960. A lo largo de su carrera en el fisicoculturismo, obtuvo siete títulos de Mr. Olympia y cinco de Mr. Universe, antes de retirarse de la competencia en 1980.

Arnold Schwarzenegger obtuvo siete títulos de Mr. Olympia durante su carrera de fisicoculturista. (Captura de video)

En paralelo a su incursión en el fisicoculturismo, Baena también ha desarrollado actividades en el ámbito actoral. En una publicación de Instagram realizada en julio, el actor se refirió a etapas previas de su vida relacionadas con su condición física.

“La gente a veces olvida que yo era gordito en la preparatoria. Me corrieron de los equipos de básquetbol y fútbol porque no podía seguir el ritmo de los otros chicos. Afortunadamente, natación no tenía pruebas de selección y cambió mi vida por completo. Esa fue mi introducción al fitness y al entrenamiento”, indicó.

El actor también abordó experiencias personales relacionadas con su etapa escolar en una entrevista concedida en 2022. En esa conversación, señaló que enfrentó situaciones de acoso por parte de sus compañeros.

“Fui víctima de bullying cuando era niño, en la primaria y secundaria; no tanto en la preparatoria, pero al inicio me sentía como un extraño. Tenía mucho sobrepeso desde el final de la primaria hasta el inicio de la preparatoria”, explicó.

Joseph Baena aseguró que recibió bullying por su físico durante su etapa escolar. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Asimismo, indicó que algunas de las burlas provenían de personas cercanas a su entorno. “Fueron mis amigos más cercanos los que más me molestaban y se burlaban de mí por mi peso”, señaló.

En ese mismo testimonio, el actor vinculó esas experiencias con un proceso personal de cambio. “Eso fue una gran lucha para mí, para encontrarme a mí mismo y crear esa ambición de cambiar mi peso y mi físico”, afirmó.

La reciente participación de Baena en el NPC Natural Colorado State representa su primera incursión formal en competencias de fisicoculturismo.