El elogio que Matthew Lillard le hizo a Jacob Elordi por el que su esposa lo regañó: “Llevas 26 años casado conmigo”

Matthew Lillard reveló que su esposa lo regañó por hacerle un cumplido a Jacob Elordi. (Instagram. Reuters)

Matthew Lillard se refirió recientemente a Jacob Elordi durante una entrevista realizada en el marco de la fiesta de visualización de los premios de la Elton John AIDS Foundation.

En la conversación, el actor fue consultado sobre a quién elegiría como el “hombre más atractivo” en 2026. Al responder, comenzó a mencionar a Elordi, señalando: “Jacob Elordi es como…”. En ese momento, el entrevistador intervino con la palabra “escultura”, descripción con la que el artista coincidió.

Lillard continuó su respuesta explicando que no podía extenderse demasiado en sus comentarios, puesto que su esposa lo regañó en el pasado por los cumplidos que hacía sobre su colega.

“Ya no se me permite decir nada más. Lo estaba llamando ‘delicioso’ en público, y mi esposa me dijo: ‘No puedes decir eso. Llevas 26 años casado conmigo’. Pero Jacob Elordi es, sin duda, un hombre muy guapo”.

Matthew Lillard admitió que llamó "delicioso" a Jacob Elordi. REUTERS/Daniel Cole

Matthew Lillard está casado con Heather Helm, con quien contrajo matrimonio en agosto del año 2000. La pareja tiene tres hijos: Addison, de 23 años; Macey, de 21 años; y Liam, de 17 años..

En una entrevista concedida en febrero a la revista People, Lillard abordó aspectos de su vida familiar y su matrimonio. En esa ocasión, señaló que uno de los elementos que contribuyen a la estabilidad de su relación es evitar irse a dormir enojados.

“Llevamos casados 25 años, lo que equivale a más de cien años en Hollywood”, comentó en tono de broma.

El actor explicó que, aunque no mantienen reglas estrictas dentro de su relación, existe una práctica recurrente para manejar desacuerdos. “En realidad no tenemos reglas”, indicó, antes de describir el método que utilizan para resolver conflictos.

Matthew Lillard aseguró que en su matrimonio con Heather Helm no hay reglas. (Créditos: E. Charbonneau/WireImage)

Según explicó, tanto él como su esposa y sus hijos buscan “generar un espacio claro” después de una discusión.

“Cuando estás discutiendo o tienes esos momentos de desacuerdo, encuentras el final en un espacio claro, que muchas veces implica una disculpa y asumir la responsabilidad por cómo te comportaste. Creo que eso nos hace responsables de lo que se dice en el momento y nos permite dejarlo ir”, detalló.

Asimismo, señaló que esta práctica facilita identificar el origen de los desacuerdos. “Nunca se trata de limpiar la cocina, siempre es otra cosa. Se trata de trabajar en eso para descubrir qué hay en el fondo”, explicó.

Matthew Lillard revela el único objeto que se arrepiente de no haber tomado del set de ‘Scream’

A casi tres décadas del estreno de Scream, Matthew Lillard afirma que hay un objeto que le hubiera gustado conservar del rodaje: una de las máscaras originales de Ghostface.

Matthew Lillard se arrepiente de no conservar una de las máscaras originales de Scream. (Paramount Pictures vía AP)

“No la tengo. Ojalá tuviera una de las máscaras originales. Si pudiera volver atrás en el tiempo, la robaría a diestro y siniestro”, señaló.

Sin embargo, el actor de 56 años aclaró que no se llevó ningún recuerdo del set durante la filmación de 1996. Según explicó, en ese momento no existía la cultura de coleccionismo que se observa actualmente en la industria del entretenimiento.

“Siento que la gente siempre quiere saber qué te has llevado y qué no debes llevarte, y soy un seguidor de las reglas bastante estricto, así que no me llevé nada”, expresó.

Matthew Lillard aseguró que no se llevó nada de "Scream" porque siempre sigue las reglas. (Captura de video)

Cabe recordar que en la primera entrega de la franquicia, Matthew Lillard interpretó a Stu Macher, uno de los dos responsables detrás de la identidad de Ghostface, junto al personaje Billy Loomis, encarnado por Skeet Ulrich.

La película contó además con la participación de Drew Barrymore, Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette.