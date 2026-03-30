El sorprendente sueldo de los jóvenes actores que darán vida a Harry, Hermione y Ron en la nueva serie de HBO

Los niños de la nueva serie de Harry Potter recibirán un alto salario por la primera temporada. (HBO Max)

Los actores infantiles de la nueva serie de Harry Potter han recibido un salario significativo por su participación en la primera temporada, según un reporte reciente.

La adaptación de HBO, anunciada originalmente en 2023, contará con el joven actor escocés Dominic McLaughlin, de 12 años, en el papel de Harry, acompañado por Arabella Stanton, de 11 años, y Alastair Stout, de 12 años, interpretando a Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente.

De acuerdo con fuentes citadas por The Sun, cada uno de los jóvenes actores recibirá 500,000 libras (662,772.50 dólares) por la primera serie, lo que equivale a 60,000 libras (79,549.80 dólares) por episodio.

Los protagonistas de la serie "Harry Potter" ganarán 500 mil libras por la primera temporada. (HBO Max)

Un informante comentó al medio que “este es un pago impresionante para tres niños que aún no han llegado a la adolescencia, y esto es solo el comienzo. Si mantienen este nivel, estarán en camino de convertirse en multimillonarios antes de cumplir 18 años”.

“Es mucho dinero para que tres niños reciban de la noche a la mañana, pero están a punto de convertirse en tres de los niños más famosos del mundo”, afirmó.

La producción logró seleccionar al trío de entre más de 32 mil aspirantes que audicionaron para participar en la serie, la cual constará de siete temporadas y se transmitirá durante la Navidad de 2026.

HBO lanzó recientemente un primer tráiler que confirma el estreno de la serie para esa fecha, adelantándose a informes previos que señalaban un lanzamiento en 2027.

Una nueva era de Hogwarts comienza. La serie original de HBO, Harry Potter y la Piedra Filosofal, estrena esta Navidad. #HarryPotterHBO

La serie estará disponible para transmisión exclusiva en HBO Max en las regiones que soporten la plataforma, incluyendo Alemania, Italia, Reino Unido e Irlanda.

El tráiler introduce a los espectadores al inicio de la historia de Harry, mostrando momentos de su vida con la familia Dursley, hasta su encuentro con Hagrid, el medio gigante que lo lleva al mundo mágico de Hogwarts.

También incluye escenas inéditas, como Harry asistiendo a una escuela muggle, y establece el conflicto central de la serie, en el que el joven mago deberá enfrentar un enemigo poderoso ligado a su pasado.

La serie de "Harry Potter" mostrará detalles adicionales de los libros. (HBO Max)

Al comienzo del tráiler, se puede escuchar a la tía Petunia de Harry insistiendo en que no tiene “nada especial”. Sin embargo, todo cambia el día de su undécimo cumpleaños cuando recibe su carta de admisión a Hogwarts.

En la imagen oficial presentada junto al tráiler, se muestra a Harry de espaldas, vestido con el uniforme de Quidditch de Gryffindor con la leyenda “POTTER 7” en la espalda.

Su escoba Nimbus 2000 aparece parcialmente, mientras se dirige hacia banderas que representan a Gryffindor y Hufflepuff. También se observa un estandarte con el nombre “Fred y George”, presumiblemente en referencia a los gemelos Weasley.

Las primeras imágenes de Harry Potter causaron altas expectativas entre los fanáticos. (Instagram)

A pesar de que esta fue la primera imagen oficial, se habían filtrado fotos de las filmaciones desde meses atrás. Una de las primeras provino de julio de 2025, mostrando a Dominic y sus compañeros de reparto durante escenas filmadas en el Zoológico de Londres.

La serie promete explorar aspectos tanto familiares como mágicos de la historia de Harry, ampliando elementos conocidos de la saga literaria y cinematográfica original.