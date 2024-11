Miami Book Fair: los eventos más importantes del domingo 24

La Feria del Libro de Miami 2024 cierra con una charla de Pablo Vierci sobre "La Sociedad de la Nieve". (Nacho Martin Films)

Y así llega a su fin Miami Book Fair 2024, la edición número 41 del evento literario del sur de la Florida que este año convocó a más de 400 autores. El domingo 24 de noviembre es el último día para visitar la Feria del Libro de Miami, que cerrará con una exposición de Pablo Vierci, autor de La Sociedad de la Nieve, libro basado en las experiencias de los sobrevivientes de la tragedia aérea de 1972 en los Andes. Distintos autores participarán de la jornada final: Francine Prose, Abraham Jiménez Enoa, Paola Ramos, J.J. Arias, Melissa Mogollón y Pedro Medina León entre muchos otros.

A continuación, los destacados de la despedida:

10 am: Panel “Romance in Diverse Love Stories”

T.J. Alexander (Triple Sec), J.J. Arias (Guava Flavored Lies), Liana de la Rosa (Isabel and The Rouge), Adriana Herrera (An Island Princess Starts a Scandal), K. Arsenault Rivera (Oath of Fire) y Analeigh Sbrana (Lore of the Wilds) explorarán cómo las narrativas inclusivas enriquecen el género del romance. Con moderación de Danica Nava, en la Sala 3209 del Edificio 3.

11 am: Historias de inmigrantes

Alice Driver, Benjamin Herold y Ray Suarez compartirán sus investigaciones y relatos sobre las vidas de inmigrantes en Estados Unidos. Driver discutirá su libro Life and Death of the American Worker, un análisis de las prácticas laborales en una planta de procesamiento de pollos en Arkansas. Herold presentará Disillusioned, que narra las luchas de familias en los suburbios estadounidenses, mientras que Suarez ofrecerá una visión oral de los nuevos estadounidenses en We Are Home: Becoming American in the 21st Century. En la Sala 3209 del Edificio 3.

11 am: Miami en la ficción

La ensayista Francine Prose, el cronista cubano Abraham Jiménez Enoa y la periodsita Paola Ramos participan en el último día de la Feria del Libro de Miami. (@nachomartinfilms)

Andrew Boryga, Asha Elias y Melissa Mogollon discutirán sus novelas debut que reflejan la diversidad y las dinámicas sociales del sur de Florida. Boryga explorará la transformación de su protagonista en Victim: A Novel, Elias examinará las rivalidades en la élite de la PTA en Pink Glass Houses, y Mogollon presentará su novela Oye sobre una familia colombiano-americana con fondo del Huracán Irma. En el Pavillion, NE 2nd Ave. y NE 3rd St.

12 pm: Panel sobre cultura e identidad

Isabelle Camille, Jan J. Dominique y Nadège Fleurimond discutirán las experiencias y los desafíos que enfrentan las comunidades haitianas. Camille explorará la travesía emocional de una madre en Sole’s Mom, Dominique presentará su novela Tu Nous Manques ambientada en Haití y Fleurimond compartirá su libro sobre gastronomía haitiaa, en la Sala 8302 del Edificio 8.

12:30 pm: La larga agonía de Cuba

Abraham Jiménez Enoa y María Cristina Fernández presentarán crónicas que reflejan sus experiencias personales en Cuba y sus impresiones sobre la sociedad cubana a través de los años. Esta conversación, moderada por Alejandro Ríos, abordará temas como el estigma social y la memoria histórica en la isla. En la Sala 8503 del Edificio 8.

3:30 pm: Ejercicios de memoria

La renombrada ensayista Francine Prose hablará de 1974, su nuevo libro en el que examina su relación con el activista antibélico Tony Russo. La acompañarán Jill Ciment y Honor Moore, quienes compartirán sus memorias sobre decisiones difíciles y sus repercusiones. En el Auditorio, Edificio 1.

prichard Blanco, oeta laureado del condado de Miami-Dade y primer poeta latino que recitó en una asunción presidencial, la de Barack Obama, estará en la presentación de "Latino Poetry". (AFP)

3 pm: Conversación sobre nueva ficción

Teresa Dovalpage, Pedro Medina León y Luis Alejandro Ordóñez explorarán nuevas narrativas en sus obras. En la Sala 8525 del Edificio 8.

4:45 pm: No ficción y política

Paola Ramos presenta Desertores, su investigación etnográfica sobre el auge de la derecha radical entre los latinos en Estados Unidos, y Henrique Cymerman compartirá sus memorias sobre los conflictos geopolíticos en Medio Oriente. En la Sala 8503 del Edificio 8.

5 pm: Latino Poetry: The Library of America Anthology

Presentación de la antología de poesía hispana y latina en Estados Unidos, editada por Rigoberto González. Más de 10 poetas seleccionados lo acompañan y leerán para el público, entre ellos Richard Blanco (poeta laureado del condado de Miami-Dade y primer poeta latino que recitó en una asunción presidencial, elegido por Barack Obama) y Sandy M. Castillo. En la Sala 2106 del Edificio 2.

6:15 pm: Cierre de Miami Book Fair 2024 con Pablo Vierci

El autor hablará de su libro sobre la historia del accidente aéreo de 1972 en los Andes. La Sociedad de la Nieve relata las experiencias y desafíos que enfrentaron los 16 sobrevivientes, así como el impacto emocional de esta tragedia. En la Sala 8503 del Edificio 8.