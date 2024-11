Justin Trudeau disfrutó junto a su hija del show de Taylor Swift en Toronto

El primer ministro canadiense acudió a uno de los últimos shows de Taylor Swift en Norteamérica.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sorprendió a los asistentes del concierto de Taylor Swift en Toronto al mostrar sus habilidades ocultas para el baile. En un video capturado por un fan en el The Eras Tour, el primer ministro canadiense, acompañado por su familia, disfrutó de la noche en el Rogers Centre, donde bailó al compás de “You Don’t Own Me”, interpretada durante la cuenta regresiva para que Swift subiera al escenario.

Billboard reportó que Trudeau intercambió los populares brazaletes de la amistad con otros asistentes antes del concierto, un acto que tiene como objetivo realzar la fraternidad entre todos los swifties. La visita de Taylor Swift a Toronto marcó la penúltima presentación de su monumental gira Eras Tour, que llegará a su fin el próximo mes.

El entusiasmo de Trudeau por el espectáculo no pasó desapercibido en las redes sociales. Newsweek compartió las reacciones de los fans; una de ellas decía: “Creo que es genial. Solo porque sea primer ministro no significa que no pueda divertirse. Todavía es un hombre joven”. Otro usuario expresó: “Necesitamos todos los videos. Está en su elemento”. El político asistió al evento presumiblemente en compañía de su hija de quince años, Ella-Grace, una de sus tres hijos con Sophie Grégoire.

Justin Trudeau fue captado en compañía de su hija mientras bailaba al ritmo de los éxitos de Taylor Swift.

¿Qué celebridades han asistido el The Eras Tour?

La gira Eras de Taylor Swift se ha caracterizado por la presencia de celebridades de renombre. TMZ mencionó que entre los asistentes notables figuraron personalidades como Prince William, Selena Gomez, Paul McCartney, Blake Lively, Ryan Reynolds y Justin Timberlake. En su espectáculo de Londres, el príncipe William de Gales fue visto disfrutando al ritmo de “Shake It Off”. Este concierto en particular se destacó porque la familia real posó para una selfie con Swift, una imagen que más tarde se compartió en la cuenta de Instagram de la cantante.

Newsweek detalló que el espectáculo inicial en Toronto también fue significativo para los fans, ya que Swift ofreció un mashup (mezcla de canciones) especial de sus sencillos “Cassandra,” “Mad Woman,” y “I Did Something Bad”. Durante uno de los conciertos, la artista reflexionó sobre sus seis nominaciones a los Grammy de 2025, incluyendo la categoría de álbum del año por The Tortured Poets Department. “Lo que hicieron al abrazar The Tortured Poets Department, el álbum, realmente me ha sorprendido”, declaró Swift. Esta producción fue creada en secreto durante su gira Eras Tour, según relató la cantante a los asistentes del Rogers Centre, lo que sumó emoción y expectativa a la velada.

Taylor Swift dará los últimos conciertos del The Eras Tour en Canadá antes de presentarse en los Grammys 2025

En la edición de los Grammys 2024, Taylor Swift anunció su undécimo álbum de estudio por el cual tiene seis nominaciones a los premios en 2025. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, Billboard informó que Swift también agradeció el rendimiento del álbum en las listas de Billboard, afirmando: “Y lo más reciente que ustedes hicieron, porque todo lo que sucede es un reflejo directo de la pasión que me demuestran, es que lograron que este álbum sea nominado para seis Grammy. Es increíble, así que gracias”.

Según TMZ, el Rogers Centre vibró con el ánimo de los asistentes, emocionados por ver cantar a Swift en una de sus últimas presentaciones de su gira histórica. La plataforma también instó a los fans a conseguir entradas, si es que aún quedaban disponibles, para las próximas actuaciones de Swift.

Con su espectáculo en Vancouver programado para cerrar su gira el 8 de diciembre en el BC Place, las expectativas están al máximo para los aficionados que desean ver a Taylor Swift en directo. Como señaló Swift: “Estábamos trabajando muy duro en secreto para preparar un nuevo capítulo en la Eras Tour de The Tortured Poets Department y queríamos sorprenderlos con ello, y lo hicimos”.