Por qué Taylor Swift “reinventó” la música pop y cambió el mundo

Taylor Swift - I Can Do It With A Broken Heart

Hay una sorprendente falta de libros incluso semi-serios sobre Taylor Swift.

Existen libros que examinan su vida en la moda (uno de mesa de café Taylor Swift Style); libros de letras; libros de figuritas y actividades; biografías delgadas orientadas a jóvenes adultos, con portadas que casi siempre la muestran con un vestido de princesa; Little Golden Books que relatan su relación con la estrella de la NFL Travis Kelce; libros escritos desde el punto de vista de sus gatos.

Heartbreak Is the National Anthem: How Taylor Swift Reinvented Pop Music de Rob Sheffield, un veterano crítico de Rolling Stone y autoproclamado el mayor fan de la cantante, es una apasionada disertación sobre (casi) todo lo relacionado con ella: su historia, su método, su oficio, su vida secreta como erudita y geek de la música pop, su lugar en una larga línea de leyendas y calculadores constructores de imagen desde Joni Mitchell hasta Michael Jackson.

Hasta que Swift lanzó su álbum debut autotitulado en 2006, a los 16 años, pocos cantautores contemporáneos habían dedicado mucho tiempo a las vidas interiores de las adolescentes. Swift “reinventó el pop a la imagen de las fangirls”, escribe Sheffield. “En los años 2000, cuando ella comenzó, una joven escribiendo sus propias canciones exitosas sobre sus propios sentimientos era raro. Ahora eso es el pop.”

Taylor Swift ingresando al estadio antes de un partido de fútbol americano de la NFL, el lunes 4 de noviembre de 2024, en Kansas City, Missouri (AP/Charlie Riedel)

La relación entre Swift y sus Swifties -su historia de origen, su cuidado y alimentación- está en el corazón de Heartbreak Is the National Anthem. Las Swifties, una vez formadas, tienden a quedarse, señala Sheffield: “Ella no es una fase que la juventud sensible atraviesa y luego supera.”

Sheffield es el autor de la autobiografía más vendida, Love Is a Mix Tape, sobre la relación con su difunta esposa y varios libros de memorias/cultura pop que colocan los afectos musicales de las adolescentes en el centro de la narrativa. Aquí trata la perdurable relación entre Swift y su audiencia con el respeto que merece. “Ella comenzó como una adolescente cantando directamente a sus pares, y aun cuando conquistó el mundo, nunca perdió a esas chicas, porque nunca dejó de ponerlas primero, incluso mientras ellas siguen creciendo hasta los treinta, cuarenta, cincuenta años”, escribe. “Ella ama a las chicas que aman la música, y cambió el mundo para hacer espacio para ellas.”

Sheffield es él mismo un swiftie, y un conocido periodista semi-distante que ha visitado su departamento por motivos de trabajo para escuchar su música antes de que se lanzara -su propia Secret Session, por motivos de seguridad (ella no estaba allí en ese momento, pero aun así). Como cualquier swiftie razonable, se emocionó. “Me preguntaba sobre mi rincón del sofá: ¿Es aquí donde Karlie se sienta? ¿Lena? ¿Selena?”

Heartbreak tiene micro capítulos dedicados a varios aspectos de la tradición de Taylor Swift. Considera “Haylor” la extensa relación romántica pero aún fructífera musicalmente entre ella y Harry Styles, que puede ser una novedad para los swifties más nuevos. Examina su lugar en el movimiento New Romantic, el amor por los huevos de Pascua, su cambio de géneros, la desagradable situación con Kanye West en 2016. Rompe el voto no declarado de los fans ára nunca mencionar el fracaso de taquilla Cats.

Sheffield hace un argumento por la grandeza de los tracks n° 5 como “All Too Well” (la quinta canción en cada álbum de Swift suele ser la definitiva, o, como él lo dice, “el baño de sangre emocional”), lo cual no es difícil, porque nadie está discutiendo esto.

Fans de Taylor Swift en Toronto: “Ella ama a las chicas que aman la música, y cambió el mundo para hacer espacio para ellas”, sostiene Sheffield (REUTERS/Carlos Osorio)

Su afirmación de que las famosas malas elecciones de singles iniciales son un engaño estratégico en lugar de un raro ejemplo de mal juicio, es más difícil de vender: ni siquiera él puede defender “ME!” (“Tanta pánico. Tanto disco. No mucha canción.”)

Sheffield se deleita residiendo en las disputas mezquinas de la estrella. Ella nutre sus muchas disputas de celebridades con la seriedad de un visigodo: Scooter Braun, quien, parece, compró su catálogo. Katy Perry, con quien pudo haber disputado sobre el cuerpo de bailarines , aunque aparentemente han hecho las paces públicamente. ¡Y la pobre Olivia Rodrigo! Una ex protegida que pudo haber sellado su destino cuando fue brevemente cortés con Kim Kardashian en 2021.

Pero Swift también es famosa por su amabilidad, señala Sheffield, y su amabilidad, que es diferente, y más necesaria. En eso, escribe, que Bruce Springsteen puede ser su análogo más cercano. Como Bruce, necesitamos que ella sea la persona que creemos que es. En el caso de Swift, la persona realmente amable con el entusiasmo entrañable pero agotador que la crítica del New Yorker Amanda Petrusich una vez describió como “la energía de ‘Ustedes’.”

Hacer esto en las cantidades justas, en los momentos justos, es caminar constante por la cuerda floja. “La arrogancia de Taylor, su excesiva energía, su incapacidad para No Ser Taylor por un microsegundo – es mucho”, admite Sheffield. “Es totalmente comprensible que vuelva loca a la gente.”

Taylor Swift durante el "Eras Tour" en el Hard Rock de Miami, el 18 de octubre de 2024 (Chandan Khanna / AFP)

Sheffield aborda a Swift con una especie de afecto burlón. No es tanto un erudito como un admirador y un compañero nerd de la música, pero pocos han escrito sobre ella con tal entendimiento desde adentro hacia afuera. No se debe subestimar a nadie que viaja en la línea Q del tren neoyorquino dos horas de ida y vuelta solo para poder reproducir la canción “Coney Island” en Coney Island.

Aunque Heartbreak Is the National Anthem aborda brevemente la relación con Travis Kelce y su consiguiente toma de control de la NFL, no tiene mucho que decir sobre su último álbum, The Tortured Poets Department. La mayor parte parece haberse escrito mientras Swift cruzaba hacia su actual fama mundial. Es difícil escribir sobre eventos mientras están en movimiento, y ella siempre está en movimiento. Será más famosa cuando termines de leer esta nota que cuando comenzaste.

“Ella se propuso escribirse a sí misma (y a su audiencia) en toda una larga, ostentosa, sangrienta, desordenada y loca historia de la música pop”, escribe Sheffield. “Pero nadie podría haber previsto hasta dónde viajarían estas canciones”.

Fuente: The Washington Post