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“Sol de medianoche” en Estados Unidos: la ciudad donde el día dura casi tres meses

La exposición a la luz solar dura 84 días en la localidad más al norte del país. La adaptación de la población para sobrellevar este fenómeno

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La localidad de Utqiaġvik, en el extremo norte de Alaska, ha presenciado su última puesta de sol por los próximos 84 días, tras iniciar el periodo conocido como “sol de medianoche”. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

La localidad de Utqiaġvik, en el extremo norte de Alaska, presenció su última puesta de sol por los próximos 84 días, tras iniciar el periodo conocido como “sol de medianoche”, durante el cual el astro permanecerá visible de manera continua hasta el 2 de agosto.

Este fenómeno astronómico impacta la vida cotidiana y la dinámica ambiental de la región, marcando un cambio radical que anticipa semanas enteras de luz sin oscuridad, según información del medio meteorológico estadounidense Fox Weather.

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Cuándo fue la última salida del sol en Utqiaġvik

La localidad de Utqiaġvik, en el extremo norte de Alaska, presencia su última puesta de sol por los próximos 84 días, tras iniciar el periodo conocido como “sol de medianoche”. Foto: .utqiagvik.us
La localidad de Utqiaġvik, en el extremo norte de Alaska, presencia su última puesta de sol por los próximos 84 días, tras iniciar el periodo conocido como “sol de medianoche”. Foto: .utqiagvik.us

De acuerdo con datos del medio meteorológico estadounidense Fox Weather, la última salida del sol en Utqiaġvik ocurrió exactamente a las 02:58 de la madrugada del domingo. Desde ese momento, los residentes no volverán a experimentar la noche hasta bien avanzado el verano.

Por qué ocurre este acontecimiento en Alaska

Este acontecimiento anual se debe a la inclinación de 23,5° del eje terrestre respecto al plano de su órbita alrededor del Sol, una característica que, según Alaska.gov citado por el medio meteorológico estadounidense Fox Weather, determina la duración de los días y las noches dependiendo de la latitud.

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Utqiaġvik es la localidad más al norte de Estados Unidos, ubicada en el círculo polar ártico. Foto: X @MichaelARothman
Utqiaġvik es la localidad más al norte de Estados Unidos, ubicada en el círculo polar ártico. Foto: X @MichaelARothman

En términos geográficos, todas las zonas situadas al norte del círculo polar ártico, a 66,3° de latitud norte, experimentan varios días de luz perpetua durante esta época, con variaciones locales según la ubicación.

Mientras Utqiaġvik permanecerá iluminada durante casi tres meses, ciudades como Fairbanks disfrutarán también de 24 horas de luz al día durante los próximos setenta días, explicó el medio meteorológico estadounidense Fox Weather.

En Anchorage, más al sur, la duración del día alcanza diecinueve horas, con atardeceres que pueden producirse tan tarde como a las 23:42, horario que muestra el inusual patrón de luz frente al habitual de otras ciudades estadounidenses.

Qué es el fenómeno del sol de medianoche

Utqiaġvik permanecerá iluminada durante casi tres meses, ciudades como Fairbanks disfrutarán también de 24 horas de luz al día durante los próximos setenta días. Foto: utqiagvik.us
Utqiaġvik permanecerá iluminada durante casi tres meses, ciudades como Fairbanks disfrutarán también de 24 horas de luz al día durante los próximos setenta días. Foto: utqiagvik.us

El fenómeno conocido como “sol de medianoche” en Utqiaġvik tiene consecuencias directas sobre la vida diaria y las costumbres locales.

El medio meteorológico estadounidense Fox Weather detalla que los habitantes de Alaska adaptan actividades como la jardinería, el senderismo o la pesca a los nuevos horarios de luz, realizando estas tareas en franjas del día tradicionalmente reservadas al descanso.

Este ajuste marca una diferencia sustancial respecto a la rutina de otras regiones del mundo, donde la distribución del día y la noche resulta mucho más equilibrada.

La explicación científica radica en la orientación del eje terrestre. Alrededor del 21 de junio, el Polo Norte se orienta hacia el Sol, lo que provoca que los lugares dentro del círculo polar ártico presencien la trayectoria solar como un círculo sobre el horizonte que no llega a ocultarse durante semanas.

Como detalló el medio meteorológico estadounidense Fox Weather citando a autoridades oficiales, este patrón alcanza su punto más meridional de aparición a medida que uno se aleja del ecuador, las variaciones en la duración de la luz diurna se vuelven más extremas.

Cómo afecta a la vida en el ártico

Durante la temporada del sol de medianoche, los horarios tradicionales pierden relevancia y la actividad puede extenderse durante toda la jornada. Esto impacta la salud, el sueño y la organización comunitaria en las zonas más septentrionales del planeta, según el medio meteorológico estadounidense Fox Weather.

Actividades recreativas y productivas se redistribuyen a lo largo de las veinticuatro horas, y en muchos casos se colocan cortinas especiales para conseguir descanso durante la intensa luminosidad.

La vida animal también sufre alteraciones: las especies locales ajustan sus patrones de comportamiento para adecuarse a la exposición continua a la luz solar. El medio meteorológico estadounidense Fox Weather informa que ciertos ciclos biológicos dependen del ritmo noche/día, lo que obliga a una adaptación a estas condiciones únicas.

Contraste con la noche polar y otras regiones

Investigadores cruzan una laguna en Utqiagvik, Alaska, el 9 de abril de 2019.(CRÉDITO: Washington Post foto por Bonnie Jo Mount)
Investigadores cruzan una laguna en Utqiagvik, Alaska, el 9 de abril de 2019.(CRÉDITO: Washington Post foto por Bonnie Jo Mount)

En contrapartida, el fenómeno se invierte durante el invierno. De acuerdo con el medio meteorológico estadounidense Fox Weather, Utqiaġvik afronta sesenta y cuatro días de oscuridad total—la llamada noche polar—en la época más fría del año, mientras lugares en el hemisferio sur como la Antártida atraviesan su propio “día polar”, con luz ininterrumpida hasta febrero.

Cómo es la vida en Utqiaġvik

Utqiaġvik es la localidad más al norte del país, con aproximadamente 4.400 habitantes. Sus residentes enfrentan condiciones climáticas rigurosas caracterizadas por fenómenos como el sol de medianoche o la noche polar, de acuerdo a CNN en Español.

Durante los meses más fríos, las temperaturas pueden descender por debajo de -30 °C (-22 ℉), con ventiscas y vientos intensos. Pese a estas adversidades, los residentes se adaptaron modificando rutas, prácticas de subsistencia y formas de convivencia. Como relató el medio, “Utqiaġvik se enfrenta a desafíos ambientales extremos, pero su gente aprendió a adaptarse”.

Cuál es el origen del nombre Utqiaġvik

Hasta 2016, la ciudad se llamaba Barrow. La comunidad promovió el regreso al nombre ancestral Utqiaġvik, de origen iñupiat. Según CNN en Español, “el nombre Utqiaġvik honra el legado y la lengua del pueblo iñupiat”.

La población iñupiat sigue constituyendo la base social y cultural de Utqiaġvik. El objetivo del cambio fue fortalecer la identidad y la continuidad de la tradición en la región ártica.

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