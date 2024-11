Taylor Swift “recordó” a Joe Jonas en su más reciente show con dos canciones sobre su pasado amoroso

Taylor Swift ofreció un inesperado mashup durante el Eras Tour que revivió viejas historias con Joe Jonas (REUTERS/AP)

La multipremiada artista Taylor Swift sorprendió a sus seguidores durante su concierto del Eras Tour en Toronto, Canadá, al interpretar un mashup (mezcla) de dos canciones inspiradas en su exnovio Joe Jonas, con quien mantuvo una breve relación en 2008.

La elección en el setlist desató una ola de reacciones en redes sociales y especulaciones sobre el significado de esta actuación. Durante el segmento de “canciones sorpresa” del espectáculo, Swift interpretó “Mr. Perfectly Fine” seguida de “Better Than Revenge”, temas que escribió sobre su relación con el integrante de los Jonas Brothers.

El setlist de Swift en Toronto incluyó un mashup que rápidamente desató especulaciones (AP Foto/Toru Hanai, Archivo)

La primera canción, que aborda las falsas promesas de una pareja, fue escrita en 2008 pero lanzada en 2021 como parte de Fearless (Taylor’s Version). Por su parte, “Better Than Revenge”, incluida en su álbum Speak Now de 2010, hace referencia al romance de Jonas con la actriz Camilla Belle, quien comenzó a salir con el cantante poco después de su ruptura con Taylor.

La relación entre Taylor Swift, ahora de 34 años, y Joe Jonas, de 35, comenzó en julio de 2008 cuando ambos tenían 18 años. El noviazgo terminó tres meses después con una llamada telefónica de 27 segundos, un incidente que la cantante reveló posteriormente en el programa de Ellen DeGeneres.

“Mr. Perfectly Fine” y “Better Than Revenge” son los temas de Taylor inspirados en su romance con el cantante de los Jonas Brothers (Jeff Kravitz/FilmMagic)

“Cuando encuentre a la persona adecuada para mí, ni siquiera podré recordar al chico que terminó conmigo por teléfono en 25 segundos cuando tenía 18 años”, declaró la estrella pop en aquella ocasión.

Jonas respondió a estas declaraciones a través de su página de MySpace, defendiendo su versión de los hechos: “Para quienes han expresado preocupación por la llamada de ‘27 segundos’, llamé para discutir sentimientos con la otra persona. Esos sentimientos obviamente no fueron bien recibidos. Yo no terminé la conversación. Alguien más lo hizo”, escribió.

Por tal motivo, el más reciente show de The Eras Tour generó una inmediata reacción en redes sociales. “Taylor Swift hizo lo más divertido al tocar un mashup de Mr. Perfectly Fine (escrita para Joe Jonas) y Better Than Revenge (una canción escrita sobre Joe Jonas engañándola)”, escribió un usuario en X.

“Alguien revise cómo está Joe Jonas”, publicó otro, mientras un tercero comentó: “Joe Jonas acaba de sentir un dolor agudo en la parte posterior de su cuello”.

"Yo no terminé la conversación. Alguien más lo hizo”, se defendió Jonas tras las declaraciones de Swift sobre terminar su relación por medio de una llamada telefónica (REUTERS/Marco Bello)

La amistad de Taylor Swift y Sophie Turner

Desde hace unos años, Taylor Swift y Sophie Turner, exesposa de Joe Jonas, tienen una estrecha amistad. La actriz de 28 años, quien alcanzó la fama por su papel en Game of Thrones, estuvo casada con Jonas desde mayo de 2019 hasta septiembre de 2023, cuando él solicitó el divorcio.

La pareja tuvo dos hijas durante su matrimonio: Willa, nacida en julio de 2020, y Delphine, en julio de 2022.

Joe Jonas y Sophie Turner concluyen su matrimonio tras cuatro años juntos, abriendo un nuevo capítulo en sus vidas personales (Evan Agostini/Invision/AP, File)

Durante el proceso de divorcio, que incluyó una disputa por la custodia de las niñas, Turner demandó a Jonas por “retener indebidamente” a sus hijas y ocultar sus pasaportes, impidiendo que las llevara a su Inglaterra natal.

En medio de esta situación, Taylor ofreció apoyo a Sophie, llegando incluso a proporcionarle alojamiento en una de sus propiedades en Nueva York mientras negociaba el plan de custodia con su esposo.

La amistad de Taylor Swift y Sophie Turner se fortalece mientras enfrentan momentos personales, destacando el apoyo mutuo entre ambas artistas (Splash News/The Grosby Group)

La amistad entre ambas artistas inspiró varios comentarios en redes sociales tras el mashup en Toronto. “Dijo que espera que Sophie Turner esté teniendo un buen día”, escribió un fan, mientras otro sugirió que la interpretación fue “una petición especial de Sophie Turner”.

Algunos seguidores incluso especularon sobre si la estrella británica se encontraba entre el público durante la actuación, pero esto no pudo ser confirmado.

Durante su matrimonio, Jonas y Turner se convirtieron en padres de dos hijas: Willa, nacida en 2020, y Delphine, en 2022 (Backgrid/The Grosby Group)

Actualmente, Sophie Turner mantiene una relación con el aristócrata británico Peregrine Pearson, mientras que Taylor Swift vive públicamente su romance con el jugador de la NFL Travis Kelce desde el verano de 2023.