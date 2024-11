Una madre de 20 años y su bebé fueron asesinados en un tiroteo en Connecticut; buscan a hombre latino como responsable del ataque

Un tiroteo ocurrido dejó como víctimas fatales a Jessiah Mercado, una madre de 20 años, y a su hijo de apenas 4 meses. (Imagen Ilustrativa Infobae/Departamento de policía de Hartford)

Las autoridades de Hartford están en la búsqueda de Lance “Macho” Morales, de 23 años, principal sospechoso de un tiroteo ocurrido el martes 19 de noviembre, que dejó como víctimas fatales a Jessiah Mercado, una madre de 20 años, y a su hijo de apenas 4 meses, Messiah Diaz. Ambas víctimas residían en Springfield, Massachusetts, y fueron atacadas mientras se encontraban dentro de su vehículo en un acto descrito como un tiroteo desde un automóvil en marcha.

De acuerdo con ABC News, el incidente ocurrió en plena luz del día, cerca de las 2:47 p.m., cuando el vehículo de Mercado se encontraba estacionado cerca de New Britain Avenue, en una zona concurrida próxima a la intersección con Hillside Avenue y Zion Street. Según la policía, otro automóvil, identificado como un Infinity Q70 blanco con placas de Massachusetts (3NEB35), se aproximó al vehículo de las víctimas, desde donde el sospechoso abrió fuego antes de huir.

La policía fue alertada cuando un vehículo con varias personas heridas de bala llegó al Hospital de Hartford. Mercado y su hijo fueron declarados muertos poco después de su arribo, mientras que un tercer ocupante, un hombre en sus 20 años, fue atendido por heridas no mortales. El conductor del vehículo no resultó herido, pero hasta el momento no se han revelado más detalles sobre su identidad ni su relación con las víctimas.

Autoridades buscan a Lance Morales, sospechoso del asesinato de Jessiah Mercado y su hijo Messiah en Hartford. (Departamento de policía de Hartford)

El sospechoso y la investigación

Lance Morales, conocido también por el alias “Macho”, fue señalado como el autor de los disparos. Según las autoridades, Morales y Mercado eran conocidos y mantenían una disputa previa, aparentemente relacionada con un vehículo. Esta disputa habría desencadenado el ataque, que el jefe interino de policía de Hartford, Kenny Howell, calificó como un acto “horrífico”.

Un video de vigilancia recuperado por los investigadores muestra el momento en que el vehículo de Morales se detiene junto al de Mercado y se efectúa el ataque. En la escena del crimen se recuperaron múltiples casquillos de bala, confirmó NBC News Connecticut.

El miércoles, la policía emitió una orden de arresto contra Morales con cargos de asesinato en primer grado, asesinato con circunstancias especiales, posesión ilegal de un arma de fuego, asalto en primer grado y tentativa de asalto en primer grado. Su fianza fue fijada en 3 millones de dólares.

Aunque Morales sigue prófugo, el jueves las autoridades informaron que el vehículo utilizado en el ataque fue localizado abandonado en la ciudad de Waterbury, Connecticut. La policía cree que Morales tiene acceso a varios vehículos y advierte que está armado y es peligroso. Han instado a la población a no acercarse a él y a contactar al 911 en caso de avistarlo.

La escena del crimen en Hartford fue acordonada tras recuperarse múltiples casquillos de bala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una conferencia de prensa, el jefe Howell se dirigió directamente a Morales: “Lance, no tienes otra opción más que entregarte. Si no lo haces, prometo que serás capturado. Utilizaremos todos los recursos estatales y federales para lograrlo”.

Morales, residente de Waterbury, Connecticut, es descrito como un hombre con un historial delictivo. Según la policía, sus conexiones en varias localidades complican su localización. La policía ha enfatizado que no debe ser abordado bajo ninguna circunstancia y ha solicitado a cualquier persona con información sobre su paradero que se comunique con las autoridades.

Impacto en la comunidad

El tiroteo ha sacudido profundamente a la comunidad de Hartford. Un altar improvisado fue levantado en el lugar del ataque, donde residentes han colocado flores, velas y mensajes en memoria de Mercado y su hijo.

Un altar con flores y velas recuerda a las víctimas del tiroteo en New Britain Avenue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones a la prensa, Howell expresó el impacto emocional que este caso ha tenido en los agentes involucrados en la investigación: “Hay eventos que te marcan para toda la vida. Este es uno de esos casos. Es un día triste para la ciudad de Hartford”.

La tragedia también ha revelado detalles sobre la situación familiar de las víctimas. Según MassLive, el bebé Messiah estaba bajo el cuidado del sistema de acogida de Massachusetts al momento del ataque. En un comunicado, el Departamento de Niños y Familias de Massachusetts (DCF) expresó: “Estamos investigando esta trágica situación y colaborando con las fuerzas del orden”.

El jefe Howell, visiblemente afectado, cerró su mensaje con una apelación a la comunidad: “Este caso afecta el corazón de Hartford. Las víctimas eran una madre joven y su hijo inocente. No descansaremos hasta que Morales sea llevado ante la justicia”. La investigación sigue activa, y las autoridades continúan reuniendo pruebas y entrevistas para esclarecer completamente las circunstancias del ataque.