Nueva pista revive el caso de una famosa presentadora de televisión que desapareció sin dejar rastro hace casi 30 años

La presentadora desapareció en 1995 y fue declarada muerta en 2001, sin embargo, la búsqueda de respuestas no terminó entonces. (Wikimedia)

En la tranquila ciudad de Mason City, Iowa, el 27 de junio comenzó como cualquier otra mañana. Sin embargo, lo que ocurrió antes del amanecer marcó un hito oscuro en la comunidad. Jodi Huisentruit, una joven y carismática presentadora de noticias de 27 años, desapareció sin dejar rastro mientras se dirigía a trabajar al noticiero matutino de KIMT-TV.

Todo comenzó cuando Huisentruit no se presentó a trabajar a las 3 de la mañana. Su productora, Amy Kuns, intentó contactarla y logró despertarla. Jodi aseguró que llegaría en unos minutos, pero nunca lo hizo. Al rededor de las 7 de la mañana, la policía respondió a una solicitud de bienestar en el apartamento de la presentadora.

En el estacionamiento encontraron su Mazda Miata rojo, junto a marcas de roce en el pavimento y objetos personales, como tacones, un secador de cabello y aretes, esparcidos alrededor del vehículo. Una huella parcial de palma en el coche automóvil.

Nueva información en el caso de Huisentruit

Jodi Huisentruit. (Crédito: FB, FindJodi, Inc.)

Recientemente, el caso pudo tener un giro inesperado gracias a una pista, que no ha sido no revelada publicamente, pero que terminó con una nueva indagación que dio esperanzas a sus familiares. Según reportó el periódico The Independent, investigadores realizaron una búsqueda en cerca de un complejo de departamentos en el pueblo de Winsted, Minnesota, aunque no se ha reportado qué buscaban ni los hallazgos.

“Esta es la primera actividad pública en años”, declaró al periódico la ex periodista Caroline Lowe, quien también es parte de FindJodi, un equipo que se dedica exclusivamente al caso de Huisentruit.

“Estamos analizando lo que podemos hacer como periodistas, porque sabemos lo que se cubre y somos investigadores: queremos descubrir qué le pasó a ella. También está en nosotros hacer lo que esté a nuestro alcance para mantenerla visible. Ella es una de nosotros. Es parte de nuestra familia extendida. Le debemos ayudar a traerla a casa”, añadió Lowe.

Semanas después de iniciada la búsqueda, la ex periodista recibió una actualización de parte de Justin Heldt, jefe de policía de Winsted. El oficial reveló que no habían hallado restos humanos durante su investigación en un parque municipal ubicado junto a la construcción de un complejo de apartamentos. Solo se hallaron restos de animales de granja.

Heldt explicó que encontrar huesos de animales en una zona rural como Winsted era algo normal.

La búsqueda de respuestas a casi 30 años de su desaparición

Jodi Huisentruit. Crédito: FB, FindJodi, Inc.

Aunque Huisentruit fue declarada muerta en 2001 a pesar de años de investigación, existía una hipótesis de que pudo ser víctima de un acosador. Al trabajar como presentadora de noticias en un pequeño pueblo, se convirtió en una figura conocida.

“Es alguien que está en tu sala de estar, en tu dormitorio, mientras te preparas para ir a trabajar. Se convierte en alguien a quien el público siente que conoce personalmente y eso puede ser peligroso”, declaró Lowe.

Según The Independent, ocho meses antes de que desapareciera Huisentruit, es decir, el 8 de octubre de 1994, la presentadora llamó al Departamento de Policía de Mason City luego de que fuera seguida por una camioneta blanca.

El 26 de junio de 1995, un día antes de desaparecer, Huisentruit supuestamente habló con dos miembros de su equipo de golf sobre algunos planes de cambiar su número de teléfono porque recibió llamadas “desagradables” y “traviesas”.

A principios de octubre de 2024, el investigador privado Steve Ridge, reveló durante una entrevista con el periódico The US Sun información que únicamente era conocida por la policía local y el FBI.

“A través de mis investigaciones, me enteré de que Jodi tuvo una ‘última aventura’ muy secreta con un hombre que conoció apenas diez días antes de su desaparición”, declaró Ridge.

Según el especialista, el hombre era de otro estado, aunque vivía en una casa de Clear Lake cuando conoció a la presentadora de televisión. Desde entonces, la pareja hablaba “casi todos los días y ella iniciaba las llamadas”.

“Jodi no les había contado ni siquiera a sus amigos más cercanos sobre esta relación”, afirmó Ridge.