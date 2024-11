Las autoridades del estado clave de Pensilvania llamaron a la calma y paciencia durante el conteo de votos

Las autoridades del estado clave de Pensilvania llaman a la calma y paciencia durante el coteo de votos (AP/Matt Rourke)

Los funcionarios estatales de Pensilvania están predicando la calma y la paciencia en el recuento de votos frente a la gran afluencia de votantes en todo el estado y una serie de amenazas de bomba perturbadoras en los centros de votación y edificios gubernamentales.

El gobernador Josh Shapiro, demócrata, dijo en una conferencia de prensa el martes por la noche que se contarán todos los votos legales y elegibles. Añadió que eso lleva tiempo y que el objetivo del estado es hacerlo bien y con precisión.

Por su parte, Al Schmidt, el principal funcionario electoral del estado, dijo que las cifras de participación en persona no estarán disponibles el martes por la noche. Explicó que los condados del estado ni siquiera podían comenzar a procesar y abrir los millones de votos por correo devueltos hasta las 7 a.m. EST del martes y que el último de ellos no se habría recibido hasta las 8 p.m. EST.

Jornada más extensa

Un tribunal de Pensilvania aprobó el martes una solicitud para ampliar el horario de votación en un condado fuertemente pro-Trump después de que las máquinas de votación en el estado clave experimentaran una falla de software el día de las elecciones.

Recuento de votos en Pensilvania enfrenta desafíos por amenazas y afluencia de votantes (AP/Matt Slocum)

El veredicto significa que las urnas permanecerán abiertas durante dos horas adicionales en un condado que obtuvo aproximadamente entre un 70% y un 30% a favor de Trump en 2020, en un estado fundamental que podría decidir el resultado de la carrera presidencial de este año entre Trump y su rival demócrata, Kamala Harris.

El caso fue presentado por la junta electoral local, que dijo que un “mal funcionamiento del software” en las máquinas de votación electrónica había “impedido a los votantes escanear sus papeletas completadas”, según documentos judiciales presentados el martes.

En respuesta, el Tribunal de Apelaciones Comunes del condado de Cambria ordenó que el horario de votación se ampliara de 20.00 a las 22.00 horas locales (03H00 GMT).

“Los problemas de esta mañana con el procesamiento de las boletas en Cambria han provocado retrasos; esto es inaceptable, simple y llanamente”, dijo el presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Whatley, en un comunicado después de que se presentó el caso.

“Nuestro equipo legal actuó de inmediato para apoyar horarios extendidos para darles a los votantes la oportunidad de votar. ¡Necesitamos que los votantes PERMANEZCAN EN LA FILA!” añadió.

El gobernador Josh Shapiro pide calma y paciencia durante el complicado proceso electoral en Pensilvania (REUTERS/Rachel Wisniewski)

Retrasos en Wisconsin

Los resultados de las elecciones presidenciales norteamericanas en el estado de Wisconsin, un escenario clave de campaña y todavía por decidir entre los dos candidatos, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris por un fallo de seguridad atribuido a un error humano.

El incidente tuvo lugar en la principal ciudad del estado, Milwaukee, por un fallo de protección de las máquinas de tabulación de votos en las instalaciones centrales de recuento, según el portavoz del Ayuntamiento, Jeff Fleming, a la emisora local WPR.

Paulina Gutiérrez, directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Milwaukee, añadió que las puertas de la sala de máquinas no estaban cerradas correctamente.

”Como la puerta no estaba bien cerrada, algunos de los sellos se desprendieron”, explicó Gutiérrez durante una conferencia de prensa. El fallo no ha tenido mayor trascendencia en el recuento. Secretarios demócratas y republicanos han sido avisados ya de lo ocurrido y una posterior revisión de las máquinas ha concluido que no ha existido alteración alguna.

(Con información de AP y AFP)