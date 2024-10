Un perro salvó la vida de su dueño que había quedado enterrado bajo escombros tras el paso del huracán Helene

Tucker permaneció junto a donde estaba enterrado Jamie, ladrando hasta que llegaron los bomberos. (Atrium Health Levine Children's Hospital)

Un perro llamado Tucker ha sido el héroe inesperado al salvar a su pequeño dueño, Jamie Parker, de once años, de una tragedia en Carolina del Norte. Durante el devastador paso del huracán Helene, un deslizamiento de tierra golpeó la casa de la familia, dejando al niño atrapado bajo un montón de escombros de aproximadamente cuatro metros, según informó WCNC.

Jamie explicó al medio: “Probablemente, habría muerto si no fuera por Tucker”. La abuela del menor, Donna Johns, describió el caos en su hogar cuando la devastadora masa de tierra impactó la vivienda. “De repente, sentí cómo la casa se movía y vi cómo las paredes venían hacia mí y pensé, ‘¿Qué está pasando?’”, relató al medio.

En medio del desorden, ella terminó en el techo de la casa, mientras que el pequeño fue arrojado bajo las escaleras en una pila de escombros. La situación para el joven era aterradora: “Pensé que estaba completamente solo”, expresó a WCNC.

La familia estaba unida por los abuelos Michael y Donna Johns, junto al niño y su hermana Jemma, quienes presenciaron cómo Tucker no se movía del lugar donde Jamie estaba enterrado, ladrando sin parar. “No me di cuenta de que había localizado al niño”, mencionó el anciano a la prensa. Este comportamiento inusual del can condujo a su rescate cuando los bomberos llegaron y utilizaron una motosierra para liberar al menor.

Jamie, notablemente afectado por la experiencia, fue trasladado en helicóptero al Hospital Atrium Health Cabarrus en Concord. En las salas de atención para menores de Charlotte, Tucker ha encontrado un hogar temporal con una enfermera que decidió acogerlo. “Tucker estaba encima de mí, y estaba ladrando”, narró el pequeño a WCNC, destacando cómo el oído y el olfato de su leal amigo lo guiaron.

El trauma vivido por el niño ha dejado una impresión profunda en todos los involucrados. Además, su abuela lamenta la pérdida de su hogar después de más de dos décadas de pagos, quedando a tan solo USD 4,000 de completar el pago. “Mi idea era que se pagara y no tuviéramos ningún pago hipotecario, y ahora todo eso se ha ido”, expresó Donna a WCNC.

5: Jamie fue trasladado al hospital en Concord en helicóptero para recibir atención después de ser rescatado. (Atrium Health Levine Children's Hospital)

Ante el impacto devastador del evento, la comunidad ha mostrado su solidaridad. Se ha iniciado una campaña de recaudación de fondos dirigida por Habitat for Humanity, en colaboración con el departamento del alguacil local, para ayudar a la familia a construir un nuevo hogar.

Esta tragedia también ha renovado el vínculo especial entre Jamie y Tucker, un animal que había sido salvado de un refugio gracias al dinero de la pensión del niño y su hermana. “Era el último perro allí, y cuando nos vio vino directo hacia nosotros”, recordó el infante con cariño.

Mientras la familia busca dónde ir, el hospital ofrece sus instalaciones para que permanezcan unidos. “Y él me rescató”, dijo Jamie refiriéndose a Tucker, subrayando la conexión especial entre el niño y su perro. La historia de este valiente perro es un testimonio del valiente rescate y la devoción de los animales hacia sus humanos, una historia con emocionantes detalles.