Alimentos ultraprocesados en EEUU: un peligro para la salud infantil, según estudios

Los alimentos ultraprocesados constituyen alrededor del 60% de la ingesta calórica diaria en EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos ultraprocesados han adquirido una presencia significativa en la dieta estadounidense, representando aproximadamente el 60% de la ingesta calórica diaria. Este tipo de alimentos, que incluyen productos como snacks, bebidas azucaradas y comidas rápidas, son objeto de creciente preocupación debido a su asociación con diversos problemas de salud.

Un estudio publicado en la revista BMJ señala que el consumo de alimentos ultraprocesados se relaciona con 32 efectos adversos en la salud, abarcando desde problemas cardiovasculares hasta complicaciones metabólicas, según la investigación publicada en 2023 en dicha revista.

Efectos de los alimentos ultraprocesados en la salud de los niños

Entre las afecciones que pueden derivarse de una alta ingesta de estos alimentos se incluyen el cáncer, enfermedades cardíacas, síndrome metabólico, enfermedad del hígado graso no alcohólico y diabetes tipo 2. Además, la obesidad infantil, un problema en aumento en Estados Unidos, también se ha vinculado al consumo de productos ultraprocesados, contribuyendo a la creciente preocupación entre los expertos en salud pública, de acuerdo con datos del Centers for Disease Control and Prevention.

Enfermedades como cáncer y diabetes tipo 2 están relacionadas con el consumo de alimentos ultraprocesados, alertan los expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo de alimentos procesados en la dieta infantil

El impacto de la dieta en los niños es especialmente alarmante. La nutricionista registrada Ilana Muhlstein ha afirmado que más del 70% de la dieta de los niños estadounidenses consiste en alimentos procesados. Según Muhlstein, esta tendencia se traduce en una disminución de la calidad nutricional, lo que afecta no solo la salud física de los menores, sino también su bienestar mental y su rendimiento académico, como ella misma señaló en una entrevista con Fox News.

Nutrientes esenciales y su ausencia en la dieta de los niños

Muhlstein destaca que los niños actuales ingieren una cantidad desproporcionada de grasas provenientes de aceites de semillas ultraprocesados, alimentos fritos y azucarados. Esta dieta ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de que la generación actual tenga una expectativa de vida menor que la de sus padres, un fenómeno sin precedentes en la historia reciente, según un estudio realizado por Harvard School of Public Health. La falta de vitaminas y minerales, esenciales para el desarrollo adecuado, se ha vuelto común entre los menores de edad en Estados Unidos, lo que exacerba el problema, de acuerdo con la American Academy of Pediatrics.

Más del 70% de la dieta infantil en EEUU se compone de alimentos procesados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mejoras en la salud mental y comportamiento a través de la nutrición

Diversos estudios han demostrado que proporcionar a los niños una dieta equilibrada y rica en nutrientes puede mejorar su salud mental y comportamiento. Una investigación publicada en la revista Nutrients indica que una ingesta adecuada de alimentos integrales está correlacionada con una mejor función cognitiva y un menor riesgo de trastornos de conducta en los niños, según lo documentado en 2023.

Estrategias para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados

Para abordar el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, Muhlstein sugiere que los padres adopten la regla 80/20 en la alimentación de sus hijos. Esto implica que el 80% de los alimentos que consumen deben ser integrales, como frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros, mientras que el 20% puede incluir alimentos menos nutritivos, según su recomendación en Fox News. Este enfoque es considerado más realista y sostenible a largo plazo.

Una dieta equilibrada y rica en nutrientes mejora la función cognitiva en niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas saludables para niños

En términos de alternativas más saludables, Muhlstein recomienda sustituir productos ultraprocesados por opciones menos procesadas. Por ejemplo, utilizar salsa marinara en lugar de kétchup, ya que la primera tiene menos ingredientes y menos azúcar, como ella indicó en sus consejos. Además, cambiar los nuggets de pollo ultraprocesados por tiras de pollo horneadas puede ser un paso positivo hacia una dieta más saludable.

Importancia de las comidas familiares

El acto de sentarse a comer en familia también se ha identificado como una estrategia eficaz para mejorar los hábitos alimenticios. Según diversos estudios, compartir al menos tres comidas familiares a la semana puede reducir el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios y promover una relación positiva con la comida, de acuerdo con lo que se ha documentado en el Journal of Nutrition Education and Behavior. Durante estas comidas, se recomienda apagar dispositivos electrónicos, ya que la exposición a la televisión mientras se come se ha asociado con un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, según investigaciones publicadas en el American Journal of Clinical Nutrition.

Exponer a los niños a una variedad de sabores es clave para desarrollar un paladar saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarrollo de hábitos alimentarios saludables en los niños

El desafío de mejorar los hábitos alimentarios de los niños no es solo una cuestión de elección personal, sino que también está influenciado por el entorno en el que se desarrollan. Exponer a los niños a una variedad de sabores y texturas, en lugar de limitar su dieta a productos ultraprocesados, es crucial para el desarrollo de un paladar saludable y una relación adecuada con la comida, como se ha indicado en estudios de Pediatrics.