Una ultra maratonista y su marido fueron acusados de eliminar logros de sus competidores de Wikipedia y hacerlos perder patrocinadores

Camille Herron y su esposo, Conor Holt, enfrentan acusaciones por editar Wikipedia para minimizar logros de otros atletas (@runcamille)

Camille Herron, una de las figuras más destacadas en el mundo de la ultramaratón estadounidense, ha sido siempre una fuerza imparable en la pista. Ganadora de múltiples títulos y portadora de 12 récords mundiales, la atleta ha logrado establecerse como una de las más veloces y resistentes. Sin embargo, su imagen pública se desplomó luego de que la revista Canadian Running Magazine revelara una trama de manipulación y engaños digitales en la que estarían implicados tanto Herron como su esposo y entrenador, Conor Holt.

Desde la distancia, Camille y Conor parecían la pareja perfecta en el deporte: una corredora imparable y su entrenador incansable. Pero detrás de ese éxito deportivo, había otra carrera en marcha, esta vez en el mundo digital. Según los informes, el dúo habría modificado y minimizado los logros de otros atletas en Wikipedia, mientras ensalzaban las hazañas de Herron, provocando que su imagen sobresaliera por encima de la competencia.

Las víctimas de estas supuestas alteraciones incluyen a corredores de renombre como Kilian Jornet y Courtney Dauwalter, cuyas páginas fueron editadas para eliminar frases como “ampliamente considerado uno de los mejores corredores de trail de la historia”, mientras que las de Herron eran adornadas con epítetos como “una de las más grandes ultramaratonistas de todos los tiempos”.

Según Canadian Running Magazine, la pareja usó el nombre de usuario “Rundbowie” para efectuar ediciones clandestinas (@runcamille)

En febrero de 2024, la pareja adoptó un nuevo nombre de usuario en Wikipedia: “Rundbowie”. La razón de esta nueva identidad digital fue la suspensión de su cuenta anterior, “Temporun73″, debido a violaciones de las políticas de conflicto de intereses de la plataforma. Este cambio de usuario no fue suficiente para ocultar sus intenciones, pues desde hace años, las ediciones hechas por Herron y Holt han seguido un patrón constante, remontándose a 2017. Bajo esta identidad y la anterior, realizaron modificaciones en las biografías de otros corredores como Des Linden, campeona del Maratón de Boston, y el legendario corredor griego Yiannis Kouros.

La reacción de Herron ante estas acusaciones fue inicial pero breve. La corredora se apresuró a negar cualquier implicación a través de su cuenta de X (antes Twitter), solo para borrar su mensaje poco después. Pese a su intento de distanciarse del escándalo, las investigaciones revelaron rastros digitales que conectaban los cambios de Wikipedia con su correo electrónico y la dirección IP de su esposo.

En medio del escándalo, Conor Holt tomó la responsabilidad completa. “Camille no tuvo nada que ver con esto”, afirmó en un comunicado emitido a Run Ultra. “Soy 100 por ciento responsable y pido disculpas a cualquier atleta afectado por esto y por el mal que hice”. En su defensa, Holt argumentó que la creación de la cuenta “Temporun73″ en 2016 tuvo como fin contrarrestar el constante acoso que, según él, había sufrido Herron en su página, con ediciones que borraban detalles significativos de su carrera y logros personales. “Estaba usando el nombre de usuario Rundbowie y copiando/pegando información similar a lo que otros atletas tenían en sus páginas”, alegó Holt, justificando su intento de “proteger” a Camille.

Investigaciones revelaron conexiones directas entre los cambios en Wikipedia y la dirección IP de Holt (@runcamille)

Lululemon, la popular marca de ropa deportiva que había firmado un acuerdo con Herron en febrero de 2023, no tardó en responder a la polémica. La compañía canadiense decidió cortar lazos con la atleta, afirmando en un comunicado a Canadian Running Magazine: “Estamos comprometidos a mantener una competencia deportiva equitativa para todos y colaboramos intencionadamente con embajadores que encarnan estos mismos valores. Tras una cuidadosa consideración y conversación, hemos decidido poner fin a nuestra asociación con Camille. Reconocemos sus logros durante nuestra colaboración y le deseamos lo mejor en sus futuros esfuerzos”.

Este giro en la vida de Herron no solo puso fin a su asociación con Lululemon, sino que también trajo a la luz un aparente patrón de comportamiento. Según Trishul Cherns, presidente de la Organización Global de Maratonistas de Múltiples Días, esta no sería la primera vez que la pareja interfiere en la reputación de otros atletas. “Lamentablemente, la historia de Wikipedia es parte de un patrón de interferencia. Esta pareja tiene un historial de tratar de alterar la reputación, carreras y actuaciones de otros atletas citando reglas de World Athletics que no se aplican a ultramaratones y carreras de varios días”, señaló Cherns.

Camille Herron alcanzó las 100,000 millas de carrera, pero su futuro en el ultramaratón ahora es incierto (@runcamille)

Camille Herron, a pesar de todo, ha dejado una huella indeleble en el mundo del ultramaratón. En abril de 2022, se convirtió en la mujer más joven en alcanzar las 100,000 millas de carrera en su vida. Y aunque sus comienzos en este deporte fueron difíciles –en sus primeras competencias, confesó sentirse como una “extraña” y que fue “intensamente acosada”–, logró abrirse camino a base de disciplina y talento.

Ahora, con la sombra de este escándalo a sus espaldas, el futuro de Camille Herron en el ultramaratón queda envuelto en incertidumbre. Detrás de su trayectoria de récords y victorias, permanece una lección sobre la delgada línea entre proteger una carrera y manipular la percepción pública.