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Ciencia ficción, animación y sagas épicas: cuáles fueron las 10 películas más taquilleras de la historia

Historias inolvidables y producciones de gran escala logran reunir millones de espectadores y generan fenómenos culturales en distintas generaciones

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Avatar: El Camino Del Agua | Re- Estreno | Tráiler Oficial Subtitulado
El ranking de las películas más taquilleras de la historia destaca los títulos con mayores ingresos de taquilla mundial (Photo courtesy of 20th Century Studios)

Las películas más taquilleras de la historia son aquellas que han cosechado los mayores ingresos de taquilla en el mundo, superando los mil millones de dólares y reuniendo a millones de espectadores.

El éxito en taquilla es un componente fundamental para la industria cinematográfica actual y determina el reconocimiento de una producción como un verdadero fenómeno de masas. Sensacine remarca que el cine, al fin y al cabo, es también un negocio y, como tal, el aspecto económico tiene mucha importancia. Si bien la recepción crítica y los premios juegan su papel, el impacto económico suele sellar la posición histórica de cada título e influye en el desarrollo de futuras producciones.

Durante las últimas décadas, el orden de las películas más taquilleras ha cambiado gracias a estrenos que han logrado desplazar a clásicos del cine. Este fenómeno, según Sensacine, ilustra cómo títulos que parecen apuestas seguras conviven con sorpresas inesperadas en la industria.

La incorporación de secuelas y producciones internacionales ha intensificado la competencia por los primeros lugares.

Las 10 películas más taquilleras de la historia

Intensamente 2
"Intensamente 2" es la primera película animada de Pixar que supera la barrera de los mil millones de recaudación en cines (Disney/Pixar)

10. “Intensamente 2″

Intensamente 2 (2024) se encuentra en el puesto 10 con una recaudación de 1.698 millones de dólares.

Esta película de Pixar fue la primera animación en superar los mil millones de recaudación y consolidó su lugar en el Top 10 pese a una competencia creciente en el género.

9. “Zootopia 2″

"Zootopia 2", reciente entrega de Disney, supera el éxito financiero de su antecesora, recaudando 1.866 millones de dólares

En la novena posición está Zootopia 2 (2025), secuela del éxito animado de Disney, que alcanzó 1.866 millones de dólares y amplió el universo de Judy y Nick en nuevas aventuras en la ciudad de los mamíferos.

8. “Spider-Man: No Way Home”

Spider-Man: sin camino a casa. Spider-Man: No Way Home. Tom Holland (Sony Pictures)
El filme de Marvel destaca por reunir a varias generaciones del icónico personaje Spider-Man en una misma historia (Sony Pictures)

El octavo lugar corresponde a Spider-Man: No Way Home (2021), con 1.921 millones de dólares.

La cinta reúne a distintas generaciones del Hombre Araña e integra el concepto del multiverso, atrayendo a una audiencia intergeneracional.

7. “Avengers: Infinity War”

"Infinity War" sirvió como antesala clave para el desenlace épico presentado en "Avengers: Endgame"

En séptima posición figura Avengers: Infinity War (2018), que obtuvo 2.052 millones de dólares.

Esta entrega preparó el terreno para Endgame, mostrando la amenaza global de Thanos y el enfrentamiento por las Gemas del Infinito.

6. “Star Wars: El despertar de la Fuerza”

Daisy Ridley y John Boyega en 'Star Wars'
El estreno de "El despertar de la Fuerza" impulsó la franquicia de La Guerra de las Galaxias a nuevas generaciones de fans

Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015) es la sexta película más exitosa con 2.071 millones de dólares, revitalizando el universo de La Guerra de las Galaxias al introducir nuevas generaciones de personajes y tramas épicas.

5. “Ne Zha 2″

'Ne Zha 2', Yu Yang
La película "Ne Zha 2" es una producción de animación china que redefine la mitología local para el público actual

El quinto puesto lo ocupa Ne Zha 2 (2025), producción de animación china basada en la mitología local y con una recaudación de 2.260 millones de dólares.

La película reinterpreta la figura de Nezha, una deidad protectora, y representa la consolidación internacional del cine animado asiático.

4. “Titanic”

El filme "Titanic" retrata la historia de amor entre Rose y Jack durante el trágico viaje del transatlántico (Crédito: 20th Century Studios LA)

En el cuarto lugar se encuentra Titanic (1997), obra de James Cameron, que retrata la relación entre Rose y Jack durante el fatídico viaje del transatlántico y suma 2.264 millones de dólares.

3. “Avatar: El camino del agua”

"Avatar: El camino del agua" consolida el universo cinematográfico creado por James Cameron tras el impacto de la primera entrega

La tercera posición pertenece a Avatar: El camino del agua (2022), también de James Cameron, con 2.320 millones de dólares.

La secuela sigue a Jake y Neytiri, ahora padres, enfrentándose a nuevos desafíos muchos años después de la primera entrega.

2. “Avengers: Endgame”

"Avengers: Endgame" marca la conclusión de la saga Infinity y representa un hito en la historia del cine de superhéroes

El segundo lugar es para Avengers: Endgame (2019), dirigida por Joe y Anthony Russo.

Esta conclusión de la saga Infinity del Universo Cinematográfico de Marvel reunió a los superhéroes en una lucha definitiva, acumulando 2.799 millones de dólares.

1. “Avatar”

El estreno de "Avatar" marca un hito en la industria cinematográfica por sus innovaciones en tecnología audiovisual

Encabeza la lista Avatar, dirigida por James Cameron, con una recaudación de 2.923 millones de dólares desde su estreno en 2009. La película narra la historia de Jake Sully, un marine que viaja al planeta Pandora y debe decidir entre los humanos y los Na’vi en una trama de ciencia ficción pionera en tecnología audiovisual.

Factores detrás del éxito en taquilla

El predominio de franquicias como Marvel, Disney y Star Wars confirma que la continuidad narrativa y la lealtad del público impulsan grandes ingresos de taquilla. Además, los avances tecnológicos, como el uso del 3D en Avatar, han llevado a más espectadores a las salas.

La animación y la internacionalización marcan otras tendencias relevantes. La práctica de reestrenar grandes éxitos y el factor nostálgico también fomentan el ascenso de títulos en el ranking. Sensacine advierte que colarse en el top 10 es cada vez más complicado, debido al incremento en la competencia y a la alta demanda del público.

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