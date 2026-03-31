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La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó la ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz

La iniciativa deberá recibir el aval del Parlamento iraní y posteriormente del Consejo de los Guardianes, órgano con capacidad de veto sobre las decisiones legislativas, antes de su entrada en vigor

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Un buque de carga con vehículos a bordo navega hacia el estrecho de Ormuz, el domingo 22 de marzo de 2026, en Emiratos Árabes Unidos. (AP Foto)
Un buque de carga con vehículos a bordo navega hacia el estrecho de Ormuz, el domingo 22 de marzo de 2026, en Emiratos Árabes Unidos. (AP Foto)

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz y prohíbe el tránsito de buques de Estados Unidos e Israel, según informó la agencia Fars. El paso marítimo concentra alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo y su situación incide de forma directa en los mercados energéticos.

El texto no detalla el monto de los peajes, aunque la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, indicó que “se podría tratar de un pago de dos millones de dólares por buque o un sistema basado en el cargamento de cada barco, como en el Canal de Suez”. La misma fuente estimó que la República Islámica podría obtener “unos 100.000 millones de dólares anuales” a través de estos cobros.

Esa cifra supera los ingresos por exportaciones petroleras del país, calculados en unos 80.000 millones de dólares. El esquema propuesto incluye distintos mecanismos de recaudación y control del tránsito marítimo en una de las rutas más sensibles del comercio global de energía.

La iniciativa deberá recibir el aval del Parlamento iraní y posteriormente del Consejo de los Guardianes, órgano con capacidad de veto sobre las decisiones legislativas, antes de su entrada en vigor. El proyecto se estructura en cuatro ejes: seguridad marítima, cobro de tasas por contaminación ambiental, cobro por servicios de practicaje y creación de un fondo destinado al desarrollo regional.

En paralelo, Irán mantiene restringido el paso en el estrecho “para sus enemigos” desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Teherán permite la circulación de petroleros de países considerados aliados, entre ellos Tailandia y la India, en un esquema selectivo que reduce el volumen de tránsito habitual.

El esquema propuesto incluye distintos mecanismos de recaudación y control del tránsito marítimo en una de las rutas más sensibles del comercio global de energía (REUTERS)
El esquema propuesto incluye distintos mecanismos de recaudación y control del tránsito marítimo en una de las rutas más sensibles del comercio global de energía (REUTERS)

Datos de la firma S&P Global Market Intelligence indican que en el último mes alrededor de 150 buques atravesaron el estrecho. Antes del inicio del conflicto, esa cantidad correspondía al tránsito diario, lo que refleja una caída significativa en la actividad marítima de la zona.

La reducción del flujo de barcos coincide con un aumento en los precios del petróleo, en un contexto de incertidumbre sobre el suministro global. El estrecho de Ormuz funciona como un punto de paso clave para exportaciones energéticas de Medio Oriente hacia los mercados internacionales.

En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió druante las últimas semanas a Irán la reapertura del estrecho. Teherán rechazó esa demanda y mantiene las restricciones vigentes mientras avanza en el desarrollo del nuevo marco legal para regular el tránsito y establecer cobros.

El proyecto de ley incorpora además la posibilidad de aplicar tasas vinculadas al impacto ambiental del transporte marítimo, así como cargos por servicios técnicos asociados a la navegación en el estrecho. También prevé la creación de un fondo económico destinado a financiar iniciativas de desarrollo en regiones cercanas a la vía marítima.

(Con información de AFP y EFE)

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