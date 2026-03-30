Las autoridades federales de Estados Unidos anuncian retiro preventivo de focaccias, pizzas y regletas eléctricas

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos notificó el retiro de regletas eléctricas de la marca CCCEI

La Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) han informado sobre la retirada de miles de productos alimenticios y dispositivos eléctricos distribuidos en todo el país por riesgos de contaminación metálica y peligro de incendio.

Estas acciones preventivas, ejecutadas en enero de 2026 por empresas y organismos reguladores, buscan evitar daños a los consumidores, según detalló el medio económico estadounidense Fox Business.

Una de las alertas alcanzó a más de 25.000 cajas de focaccia y pizzas listas para consumir fabricadas por Bakkavor, que opera en Carolina del Norte y produce para marcas como Trader Joe’s, Harris Teeter, Frederik’s by Meijer, HelloFresh y Fresh & Simple.

Una de las alertas alcanzó a más de 25.000 cajas de focaccia y pizzas listas para consumir fabricadas por Bakkavor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro afecta lotes de panes y pizzas con fechas de vencimiento entre el 27 de abril y 15 de octubre, enviados a Arizona, California, Connecticut, Florida, Illinois, Michigan, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Texas y Virginia, así como a clientes de HelloFresh vía venta directa.

Según la agencia reguladora estadounidense FDA, 23.459 cajas de focaccia de tomate asado y parmesano y 2.337 cajas de pizzas con albahaca y mozzarella de HelloFresh (en cajas de quince paquetes cada una) forman parte del retiro.

El operativo se originó tras la posible presencia de fragmentos metálicos en estos productos, lo que motivó que la FDA lo clasificara como retiro de clase II según las categorías de la FDA.

Esta categoría incluye productos cuyo uso o exposición puede causar “consecuencias adversas para la salud, temporales o médicamente reversibles, donde la probabilidad de consecuencias graves es remota”, declaró la agencia a Fox Business.

La recomendación de las autoridades sanitarias es que quienes hayan adquirido estos alimentos deben desecharlos o devolverlos a su punto de compra para obtener un reembolso. La FDA precisó que “hasta ahora, no se han informado lesiones relacionadas con este retiro”. Los lotes afectados comprenden más de una docena de variantes identificables por fecha de caducidad.

Dispositivos electrónicos CCCEI retirados por riesgo de incendio

En otro frente, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos notificó el retiro de regletas eléctricas de la marca CCCEI disponibles entre abril de 2024 y enero de 2026 en Amazon, comercializadas por Middle Way Electronics, con precios entre USD 23 y USD 30.

Estos dispositivos, fabricados en China y disponibles en modelos con cables de 1,8, 3 y 4,5 metros (6, 10 y 15 pies), presentan una carcasa de metal negro, seis tomas y botones de encendido independientes.

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos notificó el retiro de regletas eléctricas de la marca CCCEI

El retiro fue motivado por la ausencia de protección suplementaria contra sobrecorriente en las unidades afectadas, una condición que puede generar riesgo de incendio en caso de sobrecarga. Según la CPSC, esta falla técnica “podría provocar un incendio y, potencialmente, causar lesiones graves o la muerte por inhalación de humo o quemaduras”.

Hasta la fecha, Middle Way Electronics ha informado dos incidentes de chispas y derretimiento en estas regletas, sin que se hayan registrado incendios ni daños personales, informó la comisión a Fox Business.

El aviso oficial instruye: “dejar de usar de inmediato las regletas” y solicitar el reembolso completo, el cual puede gestionarse directamente con Middle Way Electronics.

Instrucciones para los consumidores ante los retiros

Los productos alimenticios de Bakkavor y las regletas eléctricas CCCEI incluidas en los retiros deben ser devueltos o desechados según las indicaciones de la FDA y la CPSC. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han informado lesiones asociadas a estos incidentes, pero el potencial de daño ha dado lugar a medidas precautorias para resguardar la salud pública y la seguridad en los hogares, de acuerdo con la información de Fox Business.