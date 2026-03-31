EN VIVO: El régimen de Irán afirmó que los ataques contra los países del Golfo están dirigidos exclusivamente contra fuerzas estadounidenses

Durante la madrugada del martes, Irán atacó e incendió un petrolero con bandera kuwaití completamente cargado frente a las costas de Dubai. La agencia estatal de Kuwait informó que el buque, con capacidad para unos 2 millones de barriles de crudo, resultó alcanzado, lo que provocó un alza momentánea en los precios internacionales. En paralelo, medios iraníes reportaron explosiones y cortes eléctricos en Teherán tras ataques israelíes contra infraestructura militar, mientras también se registraron bombardeos en Beirut vinculados a posiciones de Hezbollah.

En este contexto, los mercados reaccionaron con subas del crudo, caídas bursátiles en Asia y un fortalecimiento del dólar. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió el lunes por la noche un video de un ataque militar masivo sin precisar ubicación ni fecha, en medio de tensiones en la quinta semana del conflicto. La publicación se realizó en su cuenta oficial de Truth Social, sin detalles adicionales sobre el hecho mostrado.

El video, de 32 segundos, muestra una toma panorámica de una explosión de gran magnitud y también circuló en medios de la región, que señalan reportes de detonaciones masivas en Isfahán. Horas antes, Trump había advertido que podría “aniquilar” la infraestructura civil de Irán, incluyendo plantas eléctricas, la isla petrolera de isla de Kharg, pozos de petróleo y “posiblemente” plantas desalinizadoras de agua, si Teherán no acuerda un tratado de paz “pronto”. El mandatario sostuvo que las negociaciones para terminar la guerra con un “nuevo y más razonable régimen” avanzan “con gran progreso”, mientras desde Irán rechazan las afirmaciones sobre contactos directos con Washington.