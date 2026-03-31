EN VIVO: El régimen de Irán afirmó que los ataques contra los países del Golfo están dirigidos exclusivamente contra fuerzas estadounidenses

Durante la madrugada del martes, Irán atacó e incendió un petrolero con bandera kuwaití completamente cargado frente a las costas de Dubai. La agencia estatal de Kuwait informó que el buque, con capacidad para unos 2 millones de barriles de crudo, resultó alcanzado, lo que provocó un alza momentánea en los precios internacionales. En paralelo, medios iraníes reportaron explosiones y cortes eléctricos en Teherán tras ataques israelíes contra infraestructura militar, mientras también se registraron bombardeos en Beirut vinculados a posiciones de Hezbollah.
En este contexto, los mercados reaccionaron con subas del crudo, caídas bursátiles en Asia y un fortalecimiento del dólar. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió el lunes por la noche un video de un ataque militar masivo sin precisar ubicación ni fecha, en medio de tensiones en la quinta semana del conflicto. La publicación se realizó en su cuenta oficial de Truth Social, sin detalles adicionales sobre el hecho mostrado.
El video, de 32 segundos, muestra una toma panorámica de una explosión de gran magnitud y también circuló en medios de la región, que señalan reportes de detonaciones masivas en Isfahán. Horas antes, Trump había advertido que podría “aniquilar” la infraestructura civil de Irán, incluyendo plantas eléctricas, la isla petrolera de isla de Kharg, pozos de petróleo y “posiblemente” plantas desalinizadoras de agua, si Teherán no acuerda un tratado de paz “pronto”. El mandatario sostuvo que las negociaciones para terminar la guerra con un “nuevo y más razonable régimen” avanzan “con gran progreso”, mientras desde Irán rechazan las afirmaciones sobre contactos directos con Washington.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Irán celebró este martes el funeral del contralmirante Alireza Tangsiri, jefe de la armada de la Guardia Revolucionaria. El oficial murió la semana pasada en un ataque aéreo atribuido a Israel, aunque Teherán no confirmó su fallecimiento hasta el lunes.
Imágenes difundidas mostraron el ataúd trasladado sobre un camión de plataforma que avanzaba por las calles de Bandar Abbas, una ciudad portuaria clave ubicada en el estrecho de Ormuz.
Bandar Abbas ha sido escenario de repetidos ataques aéreos estadounidenses durante la guerra, en medio de la escalada de tensiones en esa vía marítima estratégica para el comercio energético mundial.
El Gobierno de Corea del Sur propuso este martes un presupuesto suplementario de 26,2 billones de wones (unos 14.870 millones de euros) para amortiguar el impacto del aumento de los precios del petróleo derivado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. La iniciativa del Ministerio de Planificación y Presupuesto apunta a responder a la suba del crudo, estabilizar los medios de subsistencia y minimizar los daños a la economía, además de garantizar las cadenas de suministro, según informó la agencia local Yonhap.
El plan incluye ayudas directas por 4,8 billones de wones (alrededor de 2.700 millones de euros) destinadas al 70% de la población con menores ingresos, con pagos diferenciados según nivel de ingresos, región y zonas afectadas por despoblación. También asigna 5,1 billones de wones (unos 2.900 millones de euros) a un programa de limitación de precios de combustibles y medidas ante posibles interrupciones en el suministro de nafta. A su vez, prevé 9,7 billones de wones (5.500 millones de euros) para gobiernos locales, 1,9 billones (mil millones de euros) para emprendimiento juvenil, 700.000 millones (397 millones de euros) para cadenas de suministro y 500.000 millones (284 millones de euros) para la transición a energías renovables.
El oficialismo y la oposición acordaron tratar el presupuesto el 10 de abril, en un contexto de incertidumbre por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la dependencia energética surcoreana de Oriente Medio, de donde importa cerca del 70% de su petróleo y el 20% de su gas natural licuado.
Por medio de un comunicado publicado en X, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que “en las últimas 24 horas, decenas de terroristas identificados durante intentos de emboscada en la zona fueron neutralizados”.
Además, señalaron que “las fuerzas destruyeron almacenes donde se encontraban numerosos depósitos de armas, cuarteles generales, pozos subterráneos y un lanzador para disparar hacia el territorio del país. Entre las armas encontradas había chalecos militares, cascos y lanzagranadas RPG cargados”.
En paralelo, las FDI afirmaron que “continuarán actuando con firmeza contra la organización terrorista Hezbollah, que ha decidido unirse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen iraní, y no permitirán que se cause daño a los ciudadanos del Estado de Israel”.
Dos buques portacontenedores de la naviera china COSCO Shipping lograron atravesar con éxito el estrecho de Ormuz al salir del golfo, según datos de seguimiento marítimo conocidos el martes.
El buque CSCL Indian Ocean cruzó el paso alrededor de las 09:14 GMT del lunes, de acuerdo con registros de la plataforma Marine Traffic. Veintisiete minutos después, el CSCL Arctic Ocean completó la misma ruta por el estrecho.
Los datos de seguimiento confirmaron que ambas embarcaciones navegaron sin incidentes por uno de los corredores energéticos más sensibles del mundo, en medio de la tensión en la región.
Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los ataques alcanzaron instalaciones de infraestructura del régimen iraní, y se proporcionarán más detalles posteriormente. Los medios de comunicación iraníes han informado de algunos cortes de electricidad en la capital tras las huelgas.
Un superpetrolero kuwaití cargado de crudo fue atacado este martes en el puerto de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, en un incidente que provocó daños materiales y un incendio a bordo, sin dejar víctimas entre la tripulación.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó este martes que los ataques de Teherán contra estados árabes del Golfo están dirigidos exclusivamente contra fuerzas estadounidenses, pese a reportes de impactos en objetivos civiles en la región.
Las declaraciones de Abbas Araghchi, dirigidas a Arabia Saudita, se producen en un contexto de creciente indignación entre los países del Golfo, que impulsan a Estados Unidos a continuar con la guerra. El funcionario iraní buscó así reducir tensiones con los gobiernos árabes.
“Irán respeta al Reino de Arabia Saudita y lo considera una nación hermana”, escribió Araghchi en X, al compartir una imagen que, según indicó, muestra daños en un avión estadounidense en la base aérea Príncipe Sultán. “Nuestras operaciones están dirigidas a agresores enemigos que no respetan a los árabes ni a los iraníes, ni pueden brindar seguridad alguna. ... Ya es hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses”.
El ejército israelí anunció este martes la muerte de cuatro soldados en el sur del Líbano, lo que eleva a 10 el número de militares fallecidos desde la reanudación de las hostilidades con el grupo terrorista Hezbollah, en el marco de la guerra en Medio Oriente.
La fuerza armada identificó a tres soldados de una brigada de reconocimiento muertos “en combate” el lunes y señaló que un cuarto también murió, aunque su nombre no fue revelado. “Además, un soldado resultó gravemente herido y un reservista sufrió heridas leves en el incidente”, agregó la misma fuente.
Líbano se vio arrastrado el 2 de marzo al conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán, cuando Hezbollah lanzó un ataque contra territorio israelí, que respondió con una oleada de ataques masivos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este lunes un video de un ataque militar masivo sin precisar ubicación ni fecha, en medio de tensiones y amenazas contra Irán en la quinta semana de la guerra. La publicación se produjo en su cuenta oficial de Truth Social, sin detalles adicionales sobre el hecho mostrado.
El video, de 32 segundos, muestra una toma panorámica de una explosión de gran magnitud. Las imágenes también circularon en medios de la región, que señalan reportes de explosiones masivas en Isfahán, una de las ciudades más pobladas de Irán, ubicada en el centro del país.