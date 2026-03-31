Estados Unidos

Una aerolínea anunció subir tarifas de equipaje tras el aumento del precio del combustible: así quedaron

El precio aplicará para vuelos nacionales, al Caribe y América Latina, con incrementos tanto en temporada alta como baja, en respuesta a una significativa variación de los costos energéticos tras el conflicto internacional reciente

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El precio fijado por JetBlue aplican para vuelos nacionales, al Caribe y América Latina. REUTERS/Mike Blake/File Photo
El precio fijado por JetBlue aplican para vuelos nacionales, al Caribe y América Latina. REUTERS/Mike Blake/File Photo

JetBlue Airways anunció un aumento de al menos USD 4 en las tarifas por equipaje facturado, tras el encarecimiento del combustible provocado por la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero, según información de CNBC.

Así quedaron las nuevas tarifas de JetBlue Airways tras el aumento del combustible

El nuevo precio para facturar la primera maleta en vuelos nacionales, al Caribe y América Latina es de USD 39 durante temporada baja, frente a los USD 35 previos, mientras que en temporada alta la tarifa sube a USD 49, cuando antes era de USD 40.

Si el pago se realiza con menos de 24 horas de anticipación a la salida, como ocurre en los aeropuertos, el coste se incrementa en USD 10 adicionales.

Datos de la consultora Argus, citados por la asociación estadounidense Airlines for America, indicaron que el precio del combustible en ciudades clave de Estados Unidos ascendió la semana pasada a USD 4,57 por galón (1 galón = 3,785 litros), lo que equivale a un aumento cercano al 83% respecto del día anterior al inicio del conflicto.

Este incremento de costes llevó a la empresa a ajustar los recargos, replicando una tendencia habitual en la industria: cuando una aerolínea eleva sus tarifas, sus competidores suelen hacer lo mismo.

Avión Jetblue blanco y azul con daños en la parte inferior del fuselaje, un coyote inerte en la pista, y personal de aeropuerto junto a un vehículo de emergencia inspeccionando.
Un avión de Jetblue con daños en su fuselaje es inspeccionado en la pista de aterrizaje tras impactar con un coyote, obligando su regreso a Rhode Island. (Imagen Ilustrativa Infobae)

JetBlue explicó en su declaración a CNBC que revisa sus costos operativos para mantener tarifas base competitivas. Además, aclaró que la política de pago anticipado se mantiene vigente, cobrando menos a quienes abonan el equipaje con antelación.

Hay exenciones para quienes sean usuarios con tarjetas de crédito co-brandeadas y viajeros frecuentes con estatus élite.

La compañía justificó la medida señalando que los ajustes por servicios opcionales, como el equipaje facturado, permiten sostener promociones en pasajes y continuar ofreciendo a bordo refrigerios, conectividad Wi-Fi ilimitada y pantallas de entretenimiento.

American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines y Frontier Airlines no respondieron de inmediato a las consultas de CNBC sobre una posible actualización de sus propias tarifas.

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